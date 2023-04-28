В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

И даже это ещё не всё. В Австралии горожане осадили здание Совета, чтобы предотвратить выступление трансгендера Сэма Ти в местной библиотеке. Трансгендер собирался рассказать о своей жизни детям от 3 до 11 лет.

Речь идёт о мероприятии Drag Storytime, в рамках которого трансвеститы читают детские книги и участвуют в других мероприятиях в публичных библиотеках.