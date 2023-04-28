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В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"

Автор:
28 апреля 2023 10:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: gender   Вермонт   США   дети   интересное   мужчины и женщины   фото   школы   
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В американском штате Вермонт пятиклашек ждут очень необычные уроки биологии.

В начальных школах Вермонта на уроках биологии теперь не будут использовать слова "мужчина" и "женщина". Вместо этого учащимся пятых классов, говоря о половом созревании и репродуктивной системе человека, будут рассказывать про "человека, производящего сперму" и про "человека, производящего яйцеклетки".

Учебные материалы пообещали отредактировать, родителей о новшестве предупредила директор Сара Яблонски:


В попытке привести нашу учебную программу в соответствие с нашей политикой равенства учителя будут использовать гендерно инклюзивный язык.


Преподаватели рассказали, что основное внимание будет уделено “физическим и эмоциональным изменениям, которые происходят во время полового созревания, и кратко познакомят с базовой структурой и функцией репродуктивных систем человека”, сообщает NewYorkPost.

Однако, многие родители оказались против таких изменений. Слова представителей родительского комитета приводит FoxNews:


Говорить о ком-либо таким образом бесчеловечно в любом контексте.

Очевидно, что школа решила пренебречь своим долгом обучать учащихся во имя справедливости. Если кому-то интересно, как это выглядит, когда начальная школа захвачена гендерной идеологией, то вот оно.


В Twitter пользователи тоже не поддержали эту инициативу.

И даже это ещё не всё. В Австралии горожане осадили здание Совета, чтобы предотвратить выступление трансгендера Сэма Ти в местной библиотеке. Трансгендер собирался рассказать о своей жизни детям от 3 до 11 лет.

Речь идёт о мероприятии Drag Storytime, в рамках которого трансвеститы читают детские книги и участвуют в других мероприятиях в публичных библиотеках.

Горожане обвиняли власти в перетаскивании детей на сторону ЛГБТ, оскорбляли представителей библиотеки.

Несмотря на протест, библиотека заявила, что Drag Storytime состоится 19 мая и пройдет в "ознаменование Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией".

Источник:

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Метки: gender   Вермонт   США   дети   интересное   мужчины и женщины   фото   школы   
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21  комментарий
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Не останавливайтесь, давайте, вперед, к самоуничтожению.
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 минут назад
"ознаменование Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией".

нам бы их проблемы
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6k
sedoisever Полчаса назад
Самое смешное, что они один хрен разделяют "человеков". Так почему их коробит от того, что можно эти отличия вместить в одно слово?
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12k
harlamov Полчаса назад
Да, это конечно очень важная для нас россиян новость. Но лучше бы написали про то как в Саратове азербайджанцы до смерти забили мужика, сделавшего им замечание... Но нет, мы школы Вермонта и американские ЛГБТ проблемы будем бесконечно мусолить.
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31k
Ashabad 40 минут назад
Возблагодарим Господа за свободу слова!
Нет лучшего способа анти-западной агитации, чем рассказывать про Запад правду!
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8k
Влад 49 минут назад
так держать-молодцы!!!!
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1k
ОТДЕЛ К 55 минут назад
А гей-это "человек, производящий и потребляющий сперму". Замкнутый цикл.
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5k
alex Час назад
чем больше 3.14дарасов в америке, тем лучше. америка для меня уже давно с маленькой буквы
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3k
АИД Час назад
хотел пошутить и назвать так жену... а потом подумал, майские впереди, нахрена мне вид из окна БСМП...
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61k
Андрей Час назад
Больше ада, больше! Чем больше такой жести, тем быстрее начнутся массовые волнения внутри страны.
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2k
Руслан Час назад
Ну, конечно, сразу вспоминаются слова: кого Бог хочет наказать, того лишает разума. Вот прям про современный Запад (в значительной степени). И, конечно, все эти игры в толерантно-бесполое выйдут боком. По сути, нынешнее общественное-политическое лобби, инициирующее всю эту дичь, пытается ссать против ветра или бороться с Природой. Ну-ну, посмотрим, кто кого
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
А ведь раньше подобное считалось извращением, исследовалось и лечилось психиатрами. Это ведь явное отклонение?
Нет, я не ханжа. И понимаю, что некоторые любят своеобразный секс. Но правда об этом надо говорить всем и каждому? Ощущение, что многие в угоду моде становятся гомосеками и прочими видами. Шоу фриков, чем больше извращений, тем заметней и "смелее".
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221
igm_1963 2 часа назад
Они теперь и рождаются бесполыми? Прямо вот как трудовые пчёлы?
Если нет - гендерные принадлежности (причиндалы) будут видны сразу.
Если да - эта история ненадолго..... Скоро всё само утихнет.
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24k
Андрей 2 часа назад
В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"Посмотреть
В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина"
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160
cmacy Андрей Час назад
Почему то не смеюсь больше с украинских комиков.
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4k
Leonid 2 часа назад
Хватит детям мозг зас.ирать!!
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12k
Shtoppi 2 часа назад
НУ И ПОХ_Ю НА НИХ!!!!!!!! там скоро сплошняком одни "не пойми что" бегать будут и издавать вопли про "свободу и демократию", размахивая радужной тряпкой над собой.
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13k
Kostick 2 часа назад
"горожане осадили здание Совета, чтобы предотвратить выступление трансгендера Сэма Ти в местной библиотеке. Трансгендер собирался рассказать о своей жизни детям от 3 до 11 лет." - а просто не пускать туда детей, не? как же эту нечисть то культивируют на сшп.. прост. удивительно, в чем профит то? под новомодную тему страховые доить? уменьшать поголовье с хворой головой, или всё до кучи?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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