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Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США

Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США

Автор:
14 апреля 2023 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: США   белый дом   интересное   комитет по культуре   леди гага   фото   шоу бизнес   
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Леди Гага или Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта получила должность в Белом доме. Певица получила должность сопредседателя комитета по культуре и искусству.

В документе говорится, что Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории. В Белом доме также отметили, что Леди Гагу включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes. Кроме того, певица вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time, уточняет РИА Новости.

В задачи комитета по культуре и искусству вынесение рекомендаций главе американской администрации по вопросам политики в сфере культуры. В состав комитета входят выдающиеся деятели культуры и искусства. Каждого участника комитета назначает лично президент США.

Источник:

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Метки: США   белый дом   интересное   комитет по культуре   леди гага   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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74k
Доктор Джонс Час назад
"Певица вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира"...
Ну и на что она влияет?
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5
Денис 4 минуты назад
Да что с этим дедулей не так?
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22
RC Show 16 минут назад
леди шняга)
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11k
Евгений 56 минут назад
У нас идею содрали. Ни стыда ни совести.

"46-летний основатель групп "Ленинград" и "Рубль", телеведущий, киноактёр, художник-брендреалист, ресторатор, мультимиллионер, член Общественного совета при Комитете Госдумы РФ по культуре и член Совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы Сергей "Шнур" Шнуров стал членом праволиберальной Партии Роста."
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32k
Андрей Иванов 59 минут назад
Был какой то фильм, вроде из серии про Змея Плискина, где в ящике упоминается о президенте Мадонне. Смотрю, это взято за основу
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7k
rutt Час назад
Жаль Кобейн не дожил, мог бы стать молодым перспективным политиком, и досторчать сшп.
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743
ruslan d Час назад
Интересное решение
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Чет все ближе и ближе становится фильм идеократия реальностью у них. В нем тоже.. министры были очень влиятельные и не знали о своей теме ничего!

"вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира"
и конечно же почти все эти 100 - пиндосы?))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
331242



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