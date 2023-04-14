Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США

Бесплатно навсегда: и такое бывает

Виктора Бута больше не считают опасным террористом в США

Точно не беременна: МакSим, которая отменила концерты по состоянию здоровья, сидит в кальянной с...

В США 25 вагонов с пивом сошли с рельсов

"Совсем зажрались!": пользователей сети возмутили апартаменты с видом на Голливуд группы Little...

Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью