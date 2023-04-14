Леди Гага или Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта получила должность в Белом доме. Певица получила должность сопредседателя комитета по культуре и искусству.
В документе говорится, что Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории. В Белом доме также отметили, что Леди Гагу включали в перечень самых влиятельных женщин мира журнала Forbes. Кроме того, певица вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time, уточняет РИА Новости.
В задачи комитета по культуре и искусству вынесение рекомендаций главе американской администрации по вопросам политики в сфере культуры. В состав комитета входят выдающиеся деятели культуры и искусства. Каждого участника комитета назначает лично президент США.
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Ну и на что она влияет?
"46-летний основатель групп "Ленинград" и "Рубль", телеведущий, киноактёр, художник-брендреалист, ресторатор, мультимиллионер, член Общественного совета при Комитете Госдумы РФ по культуре и член Совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы Сергей "Шнур" Шнуров стал членом праволиберальной Партии Роста."
"вошла в список 100 наиболее влиятельных людей мира"
и конечно же почти все эти 100 - пиндосы?))