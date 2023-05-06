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Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

Автор:
06 мая 2023 23:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джессика Лидс   Дональд Трамп   США   изнасилование   ответчик   показания   суд   
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Пока Байден думает как дожить и пережить второй срок своего президентства, его харизматичный оппонент вынужден отбиваться в суде от многочисленных женщин, которые на старости лет, как по команде, вспомнили, о том, что Дональд Трамп их домогался. Давно это было ...

В сети разсходится видео о том, как на днях экс-президент США Дональд Трамп давал показания в американском суде по иску 81-летней Джессики Лидс, которая обвиняет его в том, что он ее домогался в самолете в 1979 году.

"- Когда вы говорили, что не польстились бы на мисс Лидс, вы намекали на её внешность?", - задает вопрос Трампу женщина-судья.

"- Я просто глянул на неё, послушал, что она говорит", - отвечает Трамп, - "Вот честно, на вас я бы тоже не польстился, надеюсь, вы не обидитесь? Ни в коем случае я бы на вас не польстился. Вот и с ней также было", - троллит судью у всех на глазах Трамп.

Напомним, 81-летняя предпринимательница Джессика Лидс рассказала федеральному судье, что случай домогательств со стороны Трампа к ней произошел в 1979 году.

Джессике Лидс тогда было 38 лет, она занималась бизнесом и жила в родном штате Коннектикут. Когда женщина летела в Нью-Йорк, ей предложили пересесть в первый класс самолета, где были свободные места. Ее соседом оказался Дональд Трамп, у которого в то время еще не было личного самолета.
Трамп представился, они с Лидс обменялись формальными любезностями и рукопожатиями, а потом поужинали. Трамп спросил, замужем ли Лидс — она в то время была в разводе, о чем и сообщила предпринимателю. Примерно через 45 минут после взлета Трамп, якобы, поднял подлокотник кресла и начал приставать к соседке. Он стал трогать женщину за грудь и попытался залезть ей под юбку. «Как осьминог! Его руки были повсюду», — вспоминает Лидс. Женщине приставания не понравились, и она ушла из первого класса, вернувшись на свое прежнее место. Она не жаловалась бортпроводникам: в то время, объясняет Лидс, женщины часто сталкивались с домогательствами и их воспитывали так, будто в таких инцидентах они виноваты сами.


Об инциденте с Трампом Джессика Лидс вспомнила примерно в 2016 году и рассказала о нем родственникам и близким. Друзья предлагали обратиться к журналистам, но она решилась только после того, как посмотрела дебаты. «Мне захотелось ударить телевизор», — вспоминает 74-летняя Лидс свою реакцию на заявления Трампа о том, что он никогда не домогался женщин.

Трамп все обвинения Лидс отвергает.

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Метки: Джессика Лидс   Дональд Трамп   США   изнасилование   ответчик   показания   суд   
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9  комментариев
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32k
АнтонПолднев Час назад
Заказуха вперёд!
Ща попрут ребята у которых он в школе карандаш украл. И этим унизил их человеческое достоинство.
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Kolebator 2 минуты назад
для большего резонанса не могли найти чернокожую лесбиянку с одной ногой?
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2k
Pioner76 3 минуты назад
Пипец у них там крыша потекла... а где эти тела были до этого? Почему только сейчас вспомнили, что типо кто то когда то...
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2k
Руслан 23 минуты назад
Еще одна «ихняя» скрепа, краеугольный камень всей западной юриспруденции (о которой, как о догме трындят либероидные твари) а именно - презумпция невиновности - втаптывается в грязь на наших глазах в течение последних лет. И где же гневные вопли и протяжные стоны кодлы правозащитников, да и просто любителей западных ценностей? Законность? Не, не слышали. Ведь на примерах последних 5-10 лет, очевидно, что не надо ничего доказывать, достаточно просто оговорить, чтобы разрушить карьеру, убить репутацию, а иногда и довести до смерти. А тут явно политический заказ, уши администрации Байдена торчат так, что не скроешь. И тишина….
Где вы, поборники западных ценностей? Где ваши принципы? Вставайте на защиту Трампа. Но нет, вся эта мразота на подсосе у леваков-либералов, которые сейчас у власти.
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10k
Бритва Полчаса назад
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83
Sergo Timm 38 минут назад
и чего же она 44 года в суд собиралась?бумаги,ручки не оказалось под рукой для заявления?или от шока отходила все эти годы?
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12k
Shtoppi Час назад
в наши дни, если нужно кого-то отменить в сшп, то достаточно просто сказать что он домогался до кого-то 100500 лет назад и все, долгий и омерзительный судебный процесс, от которого даже адвокаты перестанут получать удовольствие, гарантирован.
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48k
Мойша Час назад
Вспомнила бабка, когда девкой была.
А по идее именно бабка должна ДОКАЗЫВАТЬ факт приставания. А нет - пошли нафиг.
Помните, когда судили Вайнштейна, О.Пушкина с какой-то шмарой решили наехать на Слуцкого. Они обвиняли, что Слуцкий ПЯТЬ лет назад шмару шлепнул по попке и предложил переспать. В суде предложили доказать обвинения, но с этим как-то не сложилось. В отличии от западных судов, наш суд на слово не верит.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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