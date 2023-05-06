Трамп "отжигает" в суде по делу об изнасиловании 81-летней Джессики Лидс

В сети разсходится видео о том, как на днях экс-президент США Дональд Трамп давал показания в американском суде по иску 81-летней Джессики Лидс, которая обвиняет его в том, что он ее домогался в самолете в 1979 году.

"- Когда вы говорили, что не польстились бы на мисс Лидс, вы намекали на её внешность?", - задает вопрос Трампу женщина-судья.

"- Я просто глянул на неё, послушал, что она говорит", - отвечает Трамп, - "Вот честно, на вас я бы тоже не польстился, надеюсь, вы не обидитесь? Ни в коем случае я бы на вас не польстился. Вот и с ней также было", - троллит судью у всех на глазах Трамп.