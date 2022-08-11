Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения

Вот она, благодарность за бессонные ночи!
Девушка рассказала о том, что решила подать на своих родителей в суд. А всё из-за того, что её родили, не спросив разрешения. Как поясняет американка, суд она выиграла и уже готовилась получать по 5000 долларов на расходы ежемесячно. А потом случилось страшное. Родители ушлой девицы подали апелляцию и её удовлетворили.
И девушка возмущена: "Сейчас они могут мне ничего не платить. А мне, блин, надо искать себе работу!! А где мне опыт взять, интересно? А где мне взять высшее образование, а? Еще раз! Мне больше никто по 5 штук в месяц не платит. Их нет! И как, интересно, я буду оплачивать свои счета?? Короче! Нефиг вообще рожать, если вы не готовы помогать своим детям!!"
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына
- Суд в США оправдал подростка, застрелившего во время погромов двух BLM-активистов
- Американцы заподозрили, что вместо Джо Байдена выступает его двойник
- Медведи устроили драку в постройке жительницы Калифорнии
- Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками
Актерское умение на нуле.
Если хочет чтобы выглядело правдоподобно.
Нужно уметь, а наговаривать текст с паузами и закатываем глазок.
В общем блохером ей не стать.
Раз меня родили, то всю жизнь мне должны.
На том стоит «великое дерьмократическое» правосудие штатов.
вспоминается иск тетушки, посушившей кота в микроволновке
Настолько сильно, что считают свое мнение интересным еще кому-то кроме них самих
Государство тебе нужно, что-бы тебя не сровняли с землей, как Ливию, например.
А по поводу толстомордых:
Государство – политическая организация общества, орган диктатуры экономически господствующего класса. Ты принадлежишь к господствующему классу? Нет. Ну вот и не вякай.
Я всего лишь обсуждаю ту тему, на которую написан пост.
Что же касается тебя и тебе подобных, то переместив свои зады в другие страны, вы почему то усиленно оглядываетесь назад и также активно даете свои нахрен не нужные советы по устройству России и тому подобное.
При этом у себя на новой «родине» вы сидите тише воды и ниже травы, хотя проблем у вас там также целый ком.
Но там открывать рот вам ссыкотно, ибо вы жопой чувствуете, что великая «демократия» очень быстро вам закрутит гайки и выпрет обратно на историческую родину.
Вот и весь сказ, про таких как ты