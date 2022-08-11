Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения

И девушка возмущена: "Сейчас они могут мне ничего не платить. А мне, блин, надо искать себе работу!! А где мне опыт взять, интересно? А где мне взять высшее образование, а? Еще раз! Мне больше никто по 5 штук в месяц не платит. Их нет! И как, интересно, я буду оплачивать свои счета?? Короче! Нефиг вообще рожать, если вы не готовы помогать своим детям!!"