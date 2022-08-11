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Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения

Woman moment: американка засудила родителей за то, что произвели её на свет без разрешения

Автор:
11 августа 2022 09:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   благодарочка   видео   засудила   отцы и дети   рождение ребенка   суд   
1391
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Вот она, благодарность за бессонные ночи!

Девушка рассказала о том, что решила подать на своих родителей в суд. А всё из-за того, что её родили, не спросив разрешения. Как поясняет американка, суд она выиграла и уже готовилась получать по 5000 долларов на расходы ежемесячно. А потом случилось страшное. Родители ушлой девицы подали апелляцию и её удовлетворили.


И девушка возмущена: "Сейчас они могут мне ничего не платить. А мне, блин, надо искать себе работу!! А где мне опыт взять, интересно? А где мне взять высшее образование, а? Еще раз! Мне больше никто по 5 штук в месяц не платит. Их нет! И как, интересно, я буду оплачивать свои счета?? Короче! Нефиг вообще рожать, если вы не готовы помогать своим детям!!"



Источник:

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Метки: США   благодарочка   видео   засудила   отцы и дети   рождение ребенка   суд   
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26  комментариев
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14k
Александр Час назад
Усыпить чтобы не мучилась.
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−36
vitek 5 минут назад
Ибанутые
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5k
heta 12 минут назад
Примечателен на факт самого иска, думаю, у народа идеи и куда побредовее были, а факт того, что суд этот иск удовлетворил. Вот это - полный ад&израиль! Если не фейк, разумеется
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2k
Vad 13 минут назад
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1k
K_II_T 17 минут назад
Она сама не верит в чушь, которую говорит.
Актерское умение на нуле.
Если хочет чтобы выглядело правдоподобно.
Нужно уметь, а наговаривать текст с паузами и закатываем глазок.
В общем блохером ей не стать.
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5k
Дмитрий 21 минуту назад
Б....! Чем руководствовался судья, вынесший первый приговор? Чем мотивировал своё решение?...Просто интересно.
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8k
Александр Полчаса назад
Мдя, аборт делать уже поздно.
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11k
Мистер Фикс Полчаса назад
Так вот откуда логика либероидных хомяков...

Раз меня родили, то всю жизнь мне должны.
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Ivan Полчаса назад
Странно... После 18 я, наоборот, сам помогаю родителям. Видимо, не свободен и не демократичен слишком.
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3k
GROMOZEKA Полчаса назад
В этой новости прекрасно всё
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278
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
огнемет, например буратино, поможет в этой ситуации
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1k
Guntis Полчаса назад
Че воспитали, то и получили.
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7k
au3 38 минут назад
Ну раз произвели без согласии, то должны усыпить ее.
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28k
Dobry vojak Svejk Z 41 минуту назад
Сама е.банутая и первый судья такой же.
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4k
Egoro 46 минут назад
Помогать и содержать - разные вещи.
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6k
КремлеКот 49 минут назад
"Как поясняет американка, суд она выиграла" Чем, интересно, руководствовался суд ?!
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2k
Radugananebe Час назад
Интересно, а как долго надо обеспечивать детей после их рождения? До седых волос?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
прямо как наши хомяки-навальнята охххевшые...государство им ДОЛЖНО)
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