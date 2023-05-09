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Сколько китаянок способно поместиться в микроавтобус?

Сколько китаянок способно поместиться в микроавтобус?

Автор:
09 мая 2023 09:54
Метки: Китай   в мире   женщины   количество   люди   микроавтобус   
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Китайский автолюбитель стал свидетелем необычного зрелища. Из остановившегося перед его транспортным средством микроавтобуса вышло большое количество женщин.

Видео, снятое в конце апреля текущего месяца, в небольшом населённом пункте в китайской провинции Шаньдун, привлекло внимание интернет-аудитории, попытавшейся посчитать количество пассажирок.

Сколько же китаянок было в микроавтобусе?

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Метки: Китай   в мире   женщины   количество   люди   микроавтобус   
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8  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
21. Не благодарите.
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1k
vargas 11 минут назад
В текущем месяце есть апрель)))
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3k
Александр 37 минут назад
У них можно город эвакуировать одним экарусом гармошка ).
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190
темная_мышь Александр 19 минут назад
Икарусом. "Икарус" - это Икар(ос), персонаж древнегреческой мифологии, который летал на экспериментальных крыльях, но те сломались из-за ненадлежащих условий эксплуатации.
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364
Liberman 51 минуту назад
Всего то 21 .... Вон в "запор влазиет" 12 хохлов)))
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1k
naf-naf Час назад
Ответ 21 китаянка
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
и это во время короновируса)
*а так...постанова
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