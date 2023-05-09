Сколько китаянок способно поместиться в микроавтобус?

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Китайский автолюбитель стал свидетелем необычного зрелища. Из остановившегося перед его транспортным средством микроавтобуса вышло большое количество женщин.
Видео, снятое в конце апреля текущего месяца, в небольшом населённом пункте в китайской провинции Шаньдун, привлекло внимание интернет-аудитории, попытавшейся посчитать количество пассажирок.
Сколько же китаянок было в микроавтобусе?
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Метки: Китай в мире женщины количество люди микроавтобус
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