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Женщина оказалась почти в эпицентре взрыва

Женщина оказалась почти в эпицентре взрыва

Автор:
24 июля 2023 07:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   взрыв   китаянка   люди   происшествие   
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Пожилая жительница китайского городского округа Чжоукоу (провинция Хэнань) чудом пережила взрыв газового баллона. Женщина собиралась приготовить ужин для семьи.

Женщина вошла на кухню и спустя несколько мгновений видеокамера наружного наблюдения зафиксировала мощнейший взрыв, а затем бегство главной героини видеоролика. По информации СМИ, соседи, услышав грохот, вызвали скорую помощь.

Прибывшие спустя некоторое время медики забрали в больницу владелицу жилища, находящуюся в состоянии шока. В результате происшествия никто из домочадцев и родственников китаянки не пострадал.

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Метки: Китай   в мире   взрыв   китаянка   люди   происшествие   
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8  комментариев
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17k
Алексей 2 часа назад
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629
Вячеслав 54 минуты назад
Даже причёска не испортилась.
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19k
sonic24a 54 минуты назад
повезло, что дверей нет
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3k
Наблюдатель Час назад
Вот и поели лапшу из вока))))))
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5k
Горожанин 2 часа назад
Взрыв однозначно. Но бытовой ли это был газ? Может что другое, более естественное?
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Alex Chebrikov

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