Женщина оказалась почти в эпицентре взрыва

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Пожилая жительница китайского городского округа Чжоукоу (провинция Хэнань) чудом пережила взрыв газового баллона. Женщина собиралась приготовить ужин для семьи.
Женщина вошла на кухню и спустя несколько мгновений видеокамера наружного наблюдения зафиксировала мощнейший взрыв, а затем бегство главной героини видеоролика. По информации СМИ, соседи, услышав грохот, вызвали скорую помощь.
Прибывшие спустя некоторое время медики забрали в больницу владелицу жилища, находящуюся в состоянии шока. В результате происшествия никто из домочадцев и родственников китаянки не пострадал.
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