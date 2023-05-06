20 фильмов и сериалов о реальных маньяках

На счету Денниса Нильсена (Дэвид Теннант), главного героя сериала, пятнадцать убийств, совершенных в период с 1978 по 1983 годы. Повествование начинается с того, как в канализации одного из домов Лондона обнаруживаются человеческие останки. Полиция, прибывшая на место преступления, беседует с Деннисом Нильсеном, одним из жителей дома, который сразу же признается в убийстве пятнадцати человек, а дальнейшая сюжетная линия полностью посвящена допросу маньяка. Тем не менее сериал держит в напряжении с первых минут до последних минут.

Нильсен считается одним из самых страшных маньяков в истории Великобритании, преступления которого вызвали большой общественный резонанс. Его жертвами, как правило, становились бездомные подростки и юноши из неблагополучных семей, которых он заманивал к себе домой. Родителей не беспокоила судьба сбежавших детей, поэтому в розыск о них никто не заявлял.

В отличие от многих серийных убийц, Нильсен в детстве не был агрессивным, не испытывал приступов ярости и не проявлял жестокости по отношению к животным, даже наоборот, чужая агрессивность несколько пугала его.

"Чикатило"

Россия, 2020 (16 серий)