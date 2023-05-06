20 фильмов и сериалов о реальных маньяках

Многие зрители не отказывают себе в возможности пощекотать нервы просмотром триллеров о всевозможных маньяках, но реальные истории в этом жанре стоят особняком.
То, что эти истории произошли на самом деле, внушает дополнительный ужас.
«Дес» / Des
Великобритания, 2020 (3 серии)
На счету Денниса Нильсена (Дэвид Теннант), главного героя сериала, пятнадцать убийств, совершенных в период с 1978 по 1983 годы. Повествование начинается с того, как в канализации одного из домов Лондона обнаруживаются человеческие останки. Полиция, прибывшая на место преступления, беседует с Деннисом Нильсеном, одним из жителей дома, который сразу же признается в убийстве пятнадцати человек, а дальнейшая сюжетная линия полностью посвящена допросу маньяка. Тем не менее сериал держит в напряжении с первых минут до последних минут.
Нильсен считается одним из самых страшных маньяков в истории Великобритании, преступления которого вызвали большой общественный резонанс. Его жертвами, как правило, становились бездомные подростки и юноши из неблагополучных семей, которых он заманивал к себе домой. Родителей не беспокоила судьба сбежавших детей, поэтому в розыск о них никто не заявлял.
В отличие от многих серийных убийц, Нильсен в детстве не был агрессивным, не испытывал приступов ярости и не проявлял жестокости по отношению к животным, даже наоборот, чужая агрессивность несколько пугала его.
"Чикатило"
Россия, 2020 (16 серий)
Андрей Чикатило (Дмитрий Нагиев) убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, за это время убив с особой жестокостью не менее 43 человек в различных регионах СССР, в основном в Ростовской области. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей.
«Гражданин Икс» / Citizen X
США-Венгрия, 1995
Любопытно, что мировой кинематограф откликнулся на историю Чикатило гораздо раньше российского. «Гражданин Икс» достоверно показывает и расследование череды убийств, и советскую бюрократию и пропаганде (количество жертв растет, а по телевизору продолжают говорить о проблемах Америки). Тем не менее, упорному следователю удается выявить признаки того, что это серия убийств, совершенных одним человеком. Начинается самая масштабная в истории советских правоохранительных органов операция «Лесополоса», в результате которой, наконец, удаётся установить виновного и задержать Андрея Чикатило.
"Эвиленко» / Evilenko
Италия, 2004
В этом фильме Чикатило фигурирует под фамилией Эвиленко (производное от слова "дьявол" - "Evil"), а сыграл его прославленный Малкольм МакДауэлл. В "Эвиленко" сюжет главным образом посвящен личности самого преступника. Восемьдесят шестой год. Горбачев, перестройка. Главного героя - педагога с фамилией Эвиленко - выгоняют из школы за совращение девочек. Он устраивается работать на железную дорогу, «стучит» на коллег в КГБ, а в свободное время убивает.
Дело Чикатило, количество жертв и подробности убийств внушают ужас и по сей день.
"Риллингтон-плейс" / Rillington Place
Великобритания, 2016 (3 серии)
История нашумевшего британского убийцы Джона Кристи, который в конце 1940-х убил беременную жену своего квартиранта (и оклеветал его), свою жену и еще трех женщин. Сыграл его блестящий британский актер Тим Рот.
Улица Риллингтон-плейс в Лондоне, на которой находился печально известный дом Кристи, изменила свое название на Растон клоуз, а дома на ней были снесены, чтобы ничто не напоминало об этой истории.
"МосГаз"
Россия, 2012 (8 серий)
История о первом официально признанном серийном маньяке в Советском Союзе. Представляясь работником Мосгаза, Владимир Ионесян проникал в квартиры людей, выбирал жертву и оценивал благосостояние хозяев квартир. Что двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или болезненное стремление убивать? К счастью, в реальности преступника поймали достаточно быстро, он успел совершить пять убийств и одно покушение.
"Хороший человек"
Россия, 2020 (9 серий)
Следственный комитет отправляет следовательницу Евгению Ключевскую (Юлия Снигирь) из Москву в провинциальный Вознесенск. К ней в напарники набивается местный коллега — симпатичный и дружелюбный Иван Крутихин (Никита Ефремов). Крутихин и есть убийца — этот факт раскрыт зрителю с самого начала. Иван охотится на неверных жен и вообще на женщин, чей образ жизни не одобряет, и держит их у себя в подвале, пытаясь «перевоспитать» — обычно это заканчивается смертью жертвы. Он убежден, что выполняет божью волю, и вообще считает себя человеком исключительной порядочности.
Сценарий основан на истории ангарского маньяка Михаила Попкова, который убил по меньшей мере 80 женщин, державшего в страхе всю Иркутскую область на протяжении почти трех десятилетий.
"Монстр" / Monster
США, 2003
Любовная история проститутки-бродяжки Эйлин Уорнос (Шарлиз Терон), убивающей многих из своих клиентов, и Селби Уолл (Кристина Риччи), сосланной родителями к тетке во Флориду, чтобы «излечить от лесбийских наклонностей».
История первой в США женщины - серийной убийцы, которую прозвали Монстром. Роль Эйлин потребовала от Шарлиз Терон определенных жертв. Актриса поправилась более чем на 10 кг, а с помощью грима она была обезображена до неузнаваемости. За эту роль Терон получила премию "Оскар".
"Поймать убийцу" / To Catch a Killer
США-Канада, 1992 (2 серии)
Лента повествует о серийном убийце-маньяке Джоне Гейси (Брайан Деннехи). Хороший друг, добропорядочный гражданин и крупный предприниматель - именно такой его жизнь казалась на первый взгляд. Но в ходе следствия по делу о пропавшем подростке перед зрителями предстает безжалостный серийный убийца.
«Воспоминания об убийстве» / Memories of Murder
Южная Корея, 2003
Триллер о первых в истории Южной Кореи серийных убийствах. В маленьком городке неподалеку от Сеула объявляется маньяк, который выходит на охоту в дождливую погоду и убивает молодых женщин. За дело берутся два придурковатых копа, а на подмогу приезжает детектив из столицы. Но по-настоящему пугают в фильме не жестокие убийства, а сами полицейские, для которых сфабриковать улики или выбить показания из умственно отсталого свидетеля — это вполне себе стандартная процедура. К слову, в реальности тот убийца так и не был пойман.
"Палач Дамер" / Dahmer
США, 2002
Фильм о психопате с расстройством личности Джеффри Дамере (Джереми Реннер), известном как Милуокский каннибал, который за жестокие убийства 17 молодых людей получил более 1000 лет тюрьмы. Почти что все зверства Дамера режиссер оставляет за кадром. Его цель не шокировать зрителя, а попытаться заглянуть в душу кровожадного убийцы. Или в то, что от нее осталось.
«Мой друг Дамер» / My Friend Dahmer
США, 2017
Биография Джеффри Дамера продолжает интересовать кинематографистов из-за жестокости, с которой он совершал преступления. Фильм рассказывает не только о периоде преступной деятельности маньяка, но и о его детских и юношеских годах. Ведь сам Дамер связывал тягу к убийствам с разводом родителей и эмоционально изолированным детством.
"Генри: портрет серийного убийцы» / Henry: Portrait of a Serial Killer
США, 1986
Одинокий бродяга Генри вовлекает своего туповатого сокамерника по тюрьме Отиса в серию бессмысленных убийств. Сестра Отиса Бекки приезжает в Чикаго погостить и влюбляется в Генри.
История Генри Ли Лукаса — одного из самых известных маньяков в истории Америки. В период с 1960 по 1983 год они с дружком, путешествуя по США, совершили 11 доказанных убийств, однако сам Лукас утверждал, что на его счету более ста жертв.
«Кровавое лето Сэма» / Summer of Sam
США, 1999
В центре сюжета — реальная история американского серийного убийцы Дэвида Берковица, также известного как Сын Сэма, терроризировавшего Нью-Йорк в 1970-х годах. Маньяк стал настоящим феноменом — расстреливая людей средь бела дня, он, казалось, не боялся быть пойманным, а мотив его преступлений и критерий выбора жертв не всегда был очевиден.
«Волчья яма» / Wolf Creek
США, 2005
Истории австралийского серийного убийцы Айвана Милата, который продолжительное время считался единственным маньяком в истории страны. Его преступления характеризовались особой дерзостью и жестокостью — всего за несколько лет он убил семерых человек, которых перед смертью использовал в качестве живых мишеней.
В 2016 году вышел одноименный австралийский сериал о той же истории.
«Зодиак» / Zodiac
США, 2007
Фильм Дэвида Финчера рассказывает подлинную историю маньяка по кличке Зодиак, терроризировавшего Сан-Франциско в 1960-х годах, которого так и не удалось поймать.
«Мерзлая земля» / Frozen Ground
США, 2013
Фильм о "деятельности" маньяка по прозвищу «мясник-пекарь», который в промежутке с 1971 по 1983 год он убил более 20 девушек в штате Аляска. Все были уверены, что Роберт Хансен (Джон Кьюсак) — приличный семьянин, владелец пекарни и славный охотник. Никто не подозревал, что на самом деле он — безжалостный маньяк. Лишь 17-летней Синди Полсон чудом удалось сбежать от убийцы. Она наводит на след маньяка полицейского Гленна Флоута (Николас Кейдж), который начинает расследование. Ему никто не верит: Хансен — слишком приличный человек для такого обвинения, но упорный коп знает свое дело и должен дойти до конца.
«Водолей» / Aquarius
США, 2015 (26 серий)
Лос-Анджелес, 1967 год. Детектив Сэм Ходиак (Дэвид Духовны) и его напарник Брайан Шейф пытаются найти пропавшую девушку Эмму Карн, дочь бывшей возлюбленной Ходиака. В итоге поиски приводят полисменов к одному из самых опасных и известных серийных убийц современности — Чарльзу Мэнсону — и его секте «Семья», что оборачивается для всех героев самыми неожиданными последствиями.
«Охотник за разумом» / Mindhunter
США, 2017-2019 (19 серий)
Сериал рассказывает не о биографии отдельного убийцы, а работе агентов ФБР из отдела поведенческих наук — в рамках расследования «свежих» дел, Холден Форд (Джонатан Грофф) и Билл Тенч беседуют с уже пойманными маньяками (Чарльз Мэнсон, Дэвид Берковиц, Ричард Спек), выслушивая жуткие подробности известнейших преступлений, чтобы понять их мотивы и психологию преступлений, а также выделить стереотипы поведения серийных убийц.
«Красив ый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
США, 2018
История Теда Банди (Зак Эфрон) — одного из самых известных серийных убийц современности, орудовавший в США 1970-х годах, жертвами которого стали 36 девушек. Хотя многие убеждены, что их на самом деле было гораздо больше… Тед Банди был привлекательным мужчиной, что помогало ему налаживать контакты с противоположным полом, и за что его называли самым красивым серийным убийцей в истории.
Источник:
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