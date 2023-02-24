10 интересных закулисных кадров со съемок сериала "Одни из нас"

Ник Офферман, сыгравший в первом сезоне сериала "Одни из нас" роль Билла, признался, что до этого не играл в игры уже 25 лет. Первой и последней его игрой был платформер Banjo-Kazooie. После того, как Ник закончил играть, он ужаснулся, сколько времени потратил на это времяпрепровождение и решил больше никогда не запускать игры. Тем более, по его словам, игровая индустрия каждый год совершенствуется, поэтому в противном случае он бы просто не смог вылезти из компьютера.