10 интересных закулисных кадров со съемок сериала "Одни из нас"

Сравнительными кадрами сериала по The Last of Us с компьютерной графикой и без поделились специалисты компании DNEG. В интервью изданию The Art of VFX два сотрудника студии рассказали, что играли в экшены от Naughty Dog ещё до того, как начали работать над сериалом. Один из специалистов отметил, что прошёл обе части The Last of Us сразу же после того, как узнал, что DNEG будет заниматься визуальными эффектами для шоу.