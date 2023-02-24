10 интересных закулисных кадров со съемок сериала "Одни из нас"

Наглядные сравнения, в том числе в сценах на крыше и со взрывом здания.
Сравнительными кадрами сериала по The Last of Us с компьютерной графикой и без поделились специалисты компании DNEG. В интервью изданию The Art of VFX два сотрудника студии рассказали, что играли в экшены от Naughty Dog ещё до того, как начали работать над сериалом. Один из специалистов отметил, что прошёл обе части The Last of Us сразу же после того, как узнал, что DNEG будет заниматься визуальными эффектами для шоу.
Щелкунов в сериале сыграли реальные загримированные актеры, которые были подобраны неслучайно. Все они - большие фанаты игры и поэтому попытались максимально точно передать движения и звуки щелкунов во время съемок первого сезона.
Эксперты компании показали несколько кадров со сравнением того, как различные сцены из сериала выглядели до компьютерной обработки. На изображениях можно увидеть, что в некоторых случаях почти всё окружение создавали специалисты по визуальным эффектам, тогда как в других использовались настоящие декорации.
Педро Паскаль крепко связан контрактом с сериалом "Мандалорец" и поэтому ему пришлось просить разрешение сняться в "Одних из нас". Учитывая то, что за каждую серию этого сериала он зарабатывает $600 тысяч, а также, вероятно, не меньшую сумму за "Мандалорца", его на данный момент можно считать самым высокооплачиваемым актером на телевидении.
У Педро Паскаля не хватило навыков для того, чтобы начать прохождение игры, по которой снят сериал. Поэтому он обратился за помощью к своему племяннику, который играл в "The Last of Us", а Педро на это смотрел и изучал своего персонажа, а также взаимодействие с Элли. Когда Паскаль понял, что создатели сериала решили достаточно точно передать все сюжетные детали оригинала, он захотел немного изменить Джоэла, сделать его более отличным от Джоэла из игры, и в этом создатели "Одних из нас" пошли к нему навстречу.
В игре "The Last of Us" вирус, которым заболели люди, передался в основном от зерновых продуктов, привезенных из Южной Америки. В сериале же был непрозрачный намек на то, что все дело в муке. В первом эпизоде по радио было сказано, что в Джакарте начались беспорядки. Именно в Индонезии распространены кордицепсы. Вскоре зрителю показали сцены, в которых пожилая соседка Джоэла и Сары ест печенье, от которого Сара отказалась, чем тогда спасла свою жизнь. Джоэл же забыл купить муку, хотя хотел сделать блины, а также забыл взять торт ко дню рождения Сары. Брат Джоэла, Томми, находился в баре, где не особо распространено мучное.
Ник Офферман, сыгравший в первом сезоне сериала "Одни из нас" роль Билла, признался, что до этого не играл в игры уже 25 лет. Первой и последней его игрой был платформер Banjo-Kazooie. После того, как Ник закончил играть, он ужаснулся, сколько времени потратил на это времяпрепровождение и решил больше никогда не запускать игры. Тем более, по его словам, игровая индустрия каждый год совершенствуется, поэтому в противном случае он бы просто не смог вылезти из компьютера.
Первый сезон сериала снимался преимущественно в хронологическом порядке. Это интересно, так как обычно сцены в фильмах и сериалах снимаются далеко не по порядку. В самом начале съемок режиссер может снять финальную сцену, а в самом конце - какой-то крупный план актера из середины фильма.
Белла Рэмзи после объявления того, что именно она исполнит роль Элли, столкнулась с огромной жестокой критикой со стороны фанатов игры. Мягко говоря, Белла не подходила по типажу. После этого актриса пообещала больше никогда не смотреть на критику в социальных сетях.
Изначально предполагалось снять полнометражный художественный фильм с совершенно другим актерским составом. Нил Дракманн и Трой Бейкер выбрали Джоша Бролина на роль Джоэла, а Эшли Джонсон, озвучившая Элли в игре, на роль своей героини выбрала Мэйси Уильямс, звезду "Игры престолов". Также предполагалось, что на роль Джоэла могут выбрать Хью Джекмана, который незадолго до этого сыграл Логана в одноименном фильме, несколько схожем с игрой "The Last of Us", однако чуть позже производство фильма было отменено.
На роль Элли рассматривалось более ста актрис. В итоге продюсеры остановились на Белле Рэмзи, которая, по их мнению, могла сыграть находчивого, причудливого и потенциально жестокого персонажа. Затем они позвонили шоураннерам "Игры престолов", Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, у которых спросили, насколько хорошо Белла справилась с ролью Лианны Мормонт. Дэвид и Дэн высоко оценили актерские способности молодой актрисы, что позволило ей получить роль Элли.
Роль Марлин в первом сезоне исполнили актриса Мерл Дэндридж, для которой сериал "Одни из нас" не стал чем-то новым, так как она озвучила Марлин в одноименной игре. Также свои роли повторили Эшли Джонсон, Трой Бейкер и Джеффри Пирс.
На роль Томми Миллера претендовали несколько актеров, среди которых можно отметить Криса Пайна, Николая Костер-Вальдау и Криса Пратта. По различным причинам никому из них не удалось заполучить роль, которую в итоге взял актер Габриэль Луна.
Источник:
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хорошо меня сериал смотреть ни кто не заставляет, там много вещей от которым мне плеваться хочется
а "одни из нас" в игре это кто спрашивается? зомби? бандиты-педофилы-насильники? или о ком речь то
сижу смотрю сюжет и понимаю что бедный джоэл делает всё для этой элли, а ей в конечном итоге похеру, зачем он её взял с собо, неблагодарная мелкая соплячка
мужика реально жалко он хороший