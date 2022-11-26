Как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона

Сложно найти человека, который не смотрел или хотя бы не слышал о молодёжном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». В своё время он считался безумно популярным, так как приковал к экрану зрителей со всего мира. Всем было невероятно увлекательно следить за насыщенной жизнью близнецов Уолш, которые внезапно очутились в окружении золотой молодёжи.