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Как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона

Как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона

Автор:
26 ноября 2022 09:30
Сообщество : Кино
Метки: Беверли Хиллз 90210   актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   
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Сложно найти человека, который не смотрел или хотя бы не слышал о молодёжном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210». В своё время он считался безумно популярным, так как приковал к экрану зрителей со всего мира. Всем было невероятно увлекательно следить за насыщенной жизнью близнецов Уолш, которые внезапно очутились в окружении золотой молодёжи.

С момента выхода первых серий прошло целых 32 года. За это время актёры, сыгравшие главные роли в сериале, успели сняться в ряде новых проектов, обзавестись семьями и новыми увлечениями. Многим поклонникам, безусловно, было бы интересно взглянуть, насколько сильно изменились их любимчики. Предлагаем вам удовлетворить своё любопытство прямо сейчас.

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Джим Уолш (Джеймс Экхаус)


Синди Уолш (Кэрол Поттер)


Келли Тейлор (Дженни Гарт)

Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» дебютировал 4 октября 1990 года. Однако картина завоевала успех далеко не сразу. Всё изменилось, когда выпускающая студия решилась на показ сериала летом. После этого охваты аудитории значительно выросли, так как увлекательной историей начали активно интересоваться подростки.


Брендон Уолш (Джейсон Пристли)


Бренда Уолш (Шеннен Доэрти)


Стив Сандерс (Иан Зиринг)


Андреа Цукерман (Габриэль Картерис)


Дэвид Сильвер (Брайан Остин Грин)



Донна Мартин (Тори Спеллинг)

Поначалу сериал активно критиковался из-за возраста актёров. Многим ребятам было далеко за 20 и даже за 30 лет. Однако возраст не помешал им убедительно сыграть подростков.


Валери Мэлоун (Тиффани-Эмбер Тиссен)


Клэр Арнольд (Кэтлин Робертсон)

В 2008 был снят ремейк на популярный сериал 1990 года. Всего вышло 5 сезонов. Проект получил достаточно неплохие оценки, однако такого же интереса у телезрителей, к сожалению, он не вызвал.


Карли Рейнолдс (Хилари Суонк)


Джанет Сосна (Линдсэй Прайс)

В 2019 году канал Fox решил снять продолжение «Беверли-Хиллз, 90210″ с уже прилично повзрослевшими актёрами. В работе над картиной принимали участие почти все знаменитости оригинального сериала. Однако это не спасло телешоу от низких оценок и критики. После выхода первого сезона, в который входило 6 серий, канал решил не продлевать его и закрыть проект.


Ноа Хантер (Винсент Янг)

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Метки: Беверли Хиллз 90210   актеры   кино   роль   сериал   съемка   фильм   
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1  комментарий
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Алексей 51 минуту назад
Всё таки время женщин уродует больше
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