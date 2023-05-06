Хиппи, бездомные и бывшие заключенные: как живут в Слэб-Сити, последнем "свободном" городе Америки

Когда речь заходит о свободе и демократии, ценности личности и собственных границ, мы чаще всего представляем себе какие-то высокоразвитые страны с высоким уровнем жизни, хорошим социальным устройством и прекрасной инфраструктурой. Однако реальность выглядит несколько иначе, ведь город Сдэб-Сити, называющий себя "последним свободным городом Америки" представляет собой совсем иную картину.
Тут живут совсем не рядовые американцы, не русские авантюристы, не благополучные скандинавы и даже не высокоразвитые азиаты, нет. Этот город — настоящая Мекка для бывший преступников, бродяг, хиппи и радикалов, которые не хотят жить по правилам общества, желая выйти за рамки выстраиваемых государством границ.
По сути своей, Слэб-Сити и не город вовсе, а очень большой трейлерный парк, который когда-то давно был захвачен маргинальными элементами: бездомными, нищими, вышедшими на свободу преступниками и радикально настроенными гражданами, которые не хотели жить "как все". С учетом того, что парк находится прямо посреди пустыни, полиция туда не заглядывает. Теперь же, получив автономию, это место именуется коммуной и решает все проблемы самостоятельно.
А проблемы у жителей этого места определенно есть. Ведь находясь буквально посреди чистого поля, у людей в Слэб-Сити нет ничего. Здесь не проведена канализация, водопровод или хотя бы электричество, поэтому люди пытаются выжить самостоятельно. Так, на территории поселение можно найти несколько ветряных мельниц, солнечные батареи, пруд, где купаются люди и бесчисленное количество старых трейлеров, большинство из которых уже давно не на ходу.
Оторвавшись от всего мира, жители города, в большинстве своем, не работают, живя за счет социальных выплат и помощи неравнодушных граждан. Они питаются по талонам, сами добывают электричество и каждый день буквально выживают в жаркой пустыне. Только вот их все устраивает. Они не нужны в "цивилизации", им там попросту нет места.
Здесь у них есть крыша над головой и армия единомышленников. Поэтому в целом такая жизнь здесь лучше, чем неизвестность за пределами городка.
На данный момент на постоянной основе в городе проживает около 150 человек, но посчитать их крайне сложно. Слэб-Сити является перевалочным пунктом для туристов, а также людей, попавших в затруднительное положение. Здесь можно встретить сбежавшего от родителей подростка, человека, попавшего в долговую яму или убежденного хиппи, что решил пожить немного свободной жизнью.
При этом несмотря на очевидную маргинальность большинства жителей, преступлений на территории городка не зарегистрировано. Это связано и с пассивностью полиции, и с отношением, внутри Слэб-Сити. Все эти люди находятся в одной ложке, они — не просто соседи или товарищи по несчастью, но и единомышленники, поэтому делить им между собой попросту нечего.
Так и живет последний свободный город Америки, день за днем сражаясь в борьбе за свое существование. Свободные. Непокоренные. Гордые.
Источник:
- 14 интересных фактов об Узбекистане и узбеках
- Дадлитаун: город-призрак, покинутый всеми жителями из-за проклятия
- 30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию
- Странные места, в которых живут люди
- Как живет народ уру, который строит большие плавучие острова из тростника