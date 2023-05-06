Хиппи, бездомные и бывшие заключенные: как живут в Слэб-Сити, последнем "свободном" городе Америки

Тут живут совсем не рядовые американцы, не русские авантюристы, не благополучные скандинавы и даже не высокоразвитые азиаты, нет. Этот город — настоящая Мекка для бывший преступников, бродяг, хиппи и радикалов, которые не хотят жить по правилам общества, желая выйти за рамки выстраиваемых государством границ.

По сути своей, Слэб-Сити и не город вовсе, а очень большой трейлерный парк, который когда-то давно был захвачен маргинальными элементами: бездомными, нищими, вышедшими на свободу преступниками и радикально настроенными гражданами, которые не хотели жить "как все". С учетом того, что парк находится прямо посреди пустыни, полиция туда не заглядывает. Теперь же, получив автономию, это место именуется коммуной и решает все проблемы самостоятельно.