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30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию

30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию

Автор:
17 апреля 2023 19:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   жестокий мир   люди   мир   несправедливость   разные страны   фото   
563
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Антиутопия — жанр, описывающий мир или общество, где люди ведут бесчеловечную и полную страха жизнь, подчинены властям и режиму, потеряв идентичность и связь с душой. В таком обществе распространена преступность, религиозная истерия, в нём почти всегда идут войны или случаются катастрофы.. Хотя это всего лишь жанр, многие люди думают, что наша планета всё больше напоминает антиутопию. В сообществе A Boring Dystopia люди делятся "говорящими" примерами.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   в мире   жестокий мир   люди   мир   несправедливость   разные страны   фото   
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1  комментарий
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satra 16 минут назад
29-е фото - очень сильное.
Столько моментов и нюансов.
Спасибо.
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