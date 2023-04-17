30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию

Антиутопия — жанр, описывающий мир или общество, где люди ведут бесчеловечную и полную страха жизнь, подчинены властям и режиму, потеряв идентичность и связь с душой. В таком обществе распространена преступность, религиозная истерия, в нём почти всегда идут войны или случаются катастрофы.. Хотя это всего лишь жанр, многие люди думают, что наша планета всё больше напоминает антиутопию. В сообществе A Boring Dystopia люди делятся "говорящими" примерами.
2. Nike делает бирки с собранным пластиком, упакованным в пластик. Так они показывают, что заботятся об окружающей среде
10. В природе осталось только два северных белых носорога. На фото - одного из них охраняют 24/7, чтобы уберечь от браконьеров
13. Парень сделал татуировку с кодом своей карты в супермаркете Tesco. За это ему даже дали бонус
14. В Японии есть отель, ночь в котором стоит 1 доллар. Уловка в том, что всё время, пока вы там находитесь, вашу жизнь будут транслировать в прямом эфире
16. Британцы создали унитаз с 13-градусным наклоном, чтобы увеличить продуктивность сотрудников на работе. После 5 минут использования появится напряжение в ногах, как во время приседания
23. В Великобритании полицию вооружили металлоискателями, чтобы полицейские определяли наличие холодного оружия
25. В США арестовали художника, который установил статую в виде ложки с героином у здания компании Purdue Pharma. Последняя выпускает препарат оксиконтин - опиоид, который называют легальным наркотиком
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Столько моментов и нюансов.
Спасибо.