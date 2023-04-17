30 фото, доказывающих, что наш мир всё больше похож на антиутопию

Антиутопия — жанр, описывающий мир или общество, где люди ведут бесчеловечную и полную страха жизнь, подчинены властям и режиму, потеряв идентичность и связь с душой. В таком обществе распространена преступность, религиозная истерия, в нём почти всегда идут войны или случаются катастрофы.. Хотя это всего лишь жанр, многие люди думают, что наша планета всё больше напоминает антиутопию. В сообществе A Boring Dystopia люди делятся "говорящими" примерами.