Заброшенный поселок маячников и маяк мыса Выевнаволок

В 2007 году населенный пункт Маяк Выевнаволок был официально упразднен, хотя опустел он намного раньше. Держать людей в довольно отдаленном месте не было никакого смысла, так как обновленный маяк уже не нуждался в постоянном обслуживании.
Мыс Выевнаволок находится между губами Ара и Ура. Добраться до мыса пешком крайне проблематично, до ближайшего города (закрытая военная база Видяево) идти почти 20 км по скалам. Единственный вариант - отправиться к мысу на катере, но и в этом случае желательно иметь пропуск для высадки на берег.
Осмотрим сохранившийся поселок маячников. Вид с мыса в сторону знаменитого полуострова Рыбачий.
Вид на бухту Малая Калинова, в которой мы оставили катер. Высадиться сразу у маяка не получилось из-за отвесных скал.
Раньше от поселка маячников до бухты шла дорога из деревянных настилов. Со временем деревянные настилы ощутимо прогнили, они уже с трудом держат вес человека.
Вид с дороги на поселок маячников, видно постройки и сам маяк. Справа над горизонтом возвышается остров Шалим.
Вид с острова Шалим на мыс Выевнаволок, на снимке даже видно маяк.
Цистерны с ГСМ.
Отвесные скалы не позволяли доставлять грузы сразу к маяку, поэтому для подъема топлива и провианта была сооружена довольно любопытная конструкция.
На вершине скалы располагался редуктор, который по тросу тянул вагонетку с грузом.
Вагонетка передвигалась на узкоколейной дороге, которая начиналась у редуктора и заканчивалась почти у самой воды.
Дорога проложена под крутым углом, настоящие "американские горки".
Верхняя "станция", где расположен редуктор.
Подобные механизмы для подъема/спуска грузовой вагонетки ещё можно встретить на некоторых маяках.
Осмотрим сам поселок.
Первое капитальное здание совмещало в себе функции электростанции и котельной. Котлы на удивление сохранились.
Нагревательные котлы КЧМ-1 производства завода сантехизделий им И.Грейфенбергериса (Литовская ССР). Эти котлы 1960-х годов до сих пор используются на небольших котельных, говорят сделаны они очень качественно.
В соседнем помещении располагались генераторы. Одно здание обеспечивало электричеством и теплом весь небольшой поселок и маяк.
Вид из окна на полуострова Средний и Рыбачий.
Настало время осмотреть сам маяк, благо дверь была гостеприимно приоткрыта. Вдалеке на сопке видно военный объект, который я также покажу ниже.
Современное оборудование маяка. Маленькая белая коробочка позволяет маяку автономно поддерживать свою работу, поэтому нужда в целом поселке маячников отпала.
Аккумуляторные батареи, которые заряжаются от солнечной панели на вершине маяка. Сейчас здесь лишь изредка проводится обслуживание, а раньше маячникам приходилось постоянно находиться в поселке и поддерживать работу не только маяка, но и котельной с электростанцией.
Поднимемся наверх.
Море и остров Шалим, а вдалеке слева даже видно легендарный остров Кильдин.
Тысячи подобных заброшенных маячных поселков раскиданы по всему миру. Прогресс не стоит на месте, и современная спутниковая навигация позволяет точно определять месторасположение судна без опоры на целую сеть маяков, обслуживать которые раньше приходилось вручную.
Этому маяку хотя бы повезло пройти ремонт и модернизацию.
Его яркая жёлтая краска выделяется на фоне облезлых жилых построек, в которых сохранились только печки и каркасы кроватей.
Туалет с романтичным видом на море. Наверное, здесь можно было долго сидеть и думать о высоком.
Недалеко от поселка маячников расположен бывший военный объект. Это пост технического наблюдение (ПТН).
Раньше с этого здания велся контроль за морем, на крыше был даже установлен локатор.
Вид с крыши ПТН на маяк и поселок.
На первом этаже располагалось оборудование, а второй был жилой. Сохранилось немного предметов сурового северного быта.
Пора собираться обратно к катеру. По пути я наткнулся на цветки валерьянки среди развалин.
Уже у самого моря мы осмотрели ещё одно здание. Здесь располагалась электростанция военной части, которая раньше находилась на берегу бухты и не имела отношения к маяку. Сейчас от нее также осталась пара пустых развалин.
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