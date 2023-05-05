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Заброшенный поселок маячников и маяк мыса Выевнаволок

Заброшенный поселок маячников и маяк мыса Выевнаволок

Автор:
05 мая 2023 10:20
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   Маяк Выевнаволок   в мире   заброшка   люди   маяк   факты   фото   
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В 2007 году населенный пункт Маяк Выевнаволок был официально упразднен, хотя опустел он намного раньше. Держать людей в довольно отдаленном месте не было никакого смысла, так как обновленный маяк уже не нуждался в постоянном обслуживании.

Мыс Выевнаволок находится между губами Ара и Ура. Добраться до мыса пешком крайне проблематично, до ближайшего города (закрытая военная база Видяево) идти почти 20 км по скалам. Единственный вариант - отправиться к мысу на катере, но и в этом случае желательно иметь пропуск для высадки на берег.

Осмотрим сохранившийся поселок маячников. Вид с мыса в сторону знаменитого полуострова Рыбачий.

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Вид на бухту Малая Калинова, в которой мы оставили катер. Высадиться сразу у маяка не получилось из-за отвесных скал.

Раньше от поселка маячников до бухты шла дорога из деревянных настилов. Со временем деревянные настилы ощутимо прогнили, они уже с трудом держат вес человека.

Вид с дороги на поселок маячников, видно постройки и сам маяк. Справа над горизонтом возвышается остров Шалим.

Вид с острова Шалим на мыс Выевнаволок, на снимке даже видно маяк.

Цистерны с ГСМ.

Отвесные скалы не позволяли доставлять грузы сразу к маяку, поэтому для подъема топлива и провианта была сооружена довольно любопытная конструкция.

На вершине скалы располагался редуктор, который по тросу тянул вагонетку с грузом.

Вагонетка передвигалась на узкоколейной дороге, которая начиналась у редуктора и заканчивалась почти у самой воды.

Дорога проложена под крутым углом, настоящие "американские горки".

Верхняя "станция", где расположен редуктор.

Подобные механизмы для подъема/спуска грузовой вагонетки ещё можно встретить на некоторых маяках.

Осмотрим сам поселок.

Первое капитальное здание совмещало в себе функции электростанции и котельной. Котлы на удивление сохранились.

Нагревательные котлы КЧМ-1 производства завода сантехизделий им И.Грейфенбергериса (Литовская ССР). Эти котлы 1960-х годов до сих пор используются на небольших котельных, говорят сделаны они очень качественно.

В соседнем помещении располагались генераторы. Одно здание обеспечивало электричеством и теплом весь небольшой поселок и маяк.

Вид из окна на полуострова Средний и Рыбачий.

Настало время осмотреть сам маяк, благо дверь была гостеприимно приоткрыта. Вдалеке на сопке видно военный объект, который я также покажу ниже.

Современное оборудование маяка. Маленькая белая коробочка позволяет маяку автономно поддерживать свою работу, поэтому нужда в целом поселке маячников отпала.

Аккумуляторные батареи, которые заряжаются от солнечной панели на вершине маяка. Сейчас здесь лишь изредка проводится обслуживание, а раньше маячникам приходилось постоянно находиться в поселке и поддерживать работу не только маяка, но и котельной с электростанцией.

Поднимемся наверх.

Море и остров Шалим, а вдалеке слева даже видно легендарный остров Кильдин.

Тысячи подобных заброшенных маячных поселков раскиданы по всему миру. Прогресс не стоит на месте, и современная спутниковая навигация позволяет точно определять месторасположение судна без опоры на целую сеть маяков, обслуживать которые раньше приходилось вручную.

Этому маяку хотя бы повезло пройти ремонт и модернизацию.

Его яркая жёлтая краска выделяется на фоне облезлых жилых построек, в которых сохранились только печки и каркасы кроватей.

Туалет с романтичным видом на море. Наверное, здесь можно было долго сидеть и думать о высоком.

Недалеко от поселка маячников расположен бывший военный объект. Это пост технического наблюдение (ПТН).

Раньше с этого здания велся контроль за морем, на крыше был даже установлен локатор.

Вид с крыши ПТН на маяк и поселок.

На первом этаже располагалось оборудование, а второй был жилой. Сохранилось немного предметов сурового северного быта.

Пора собираться обратно к катеру. По пути я наткнулся на цветки валерьянки среди развалин.

Уже у самого моря мы осмотрели ещё одно здание. Здесь располагалась электростанция военной части, которая раньше находилась на берегу бухты и не имела отношения к маяку. Сейчас от нее также осталась пара пустых развалин.

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Метки: Жизнь   Маяк Выевнаволок   в мире   заброшка   люди   маяк   факты   фото   
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1  комментарий
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Duke_kir 4 минуты назад
Какая натура для съемок
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