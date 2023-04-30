Странные места, в которых живут люди

Как правило, обычно дома делают из одинаковых материалов, таких как кирпич, цемент, глина, листы металла, а иногда пластик. Но это не значит, что другие материалы не подходят для строительства дома. Сегодня, когда люди производят все больше мусора, возможно, то, что обычно считается хламом, может быть использовано по-новому - для строительства новых домов. Один из самых необычных и диковинных примеров этого можно найти в Хьюстоне, штат Техас. Человек, построивший этот дом, Джон Милкович, был заядлым любителем пива и дерева. По словам его семьи, мужчина выпивал не менее шести банок в день. Когда Джон в 1960-х годах вышел на пенсию, то понял, сколько отходов производит, и решил, что вместо того, чтобы выбрасывать банки, он будет использовать их для ремонта и восстановления своего жилища.