Странные места, в которых живут люди

Одна из основных потребностей человека — иметь безопасное место для жизни. И мы разработали бесчисленное множество способов обеспечить себя убежищем. Но некоторые люди построили для себя довольно своеобразные жилища.
Столп Кацхи, Грузия
Религиозные сооружения на протяжении тысячелетий давали людям безопасность и защищали от происходящего во внешнем мире. Но чтобы по-настоящему посвятить свою жизнь Богу, некоторые верующие шли на крайние меры, чтобы отделить себя от остального человечества и максимально приблизиться к небесам. Подобные примеры есть во всем мире, но на их фоне выделяется церковь, стоящая на вершине столпа Кацхи. Сам столп представляет собой монолит из известняка высотой 39 м. Столп находится в Грузии, и исследования показали, что он использовался отшельниками, по крайней мере, с 9 века.
На вершину не ведет ни одна лестница, только в 1950-х годах исследователи впервые смогли подняться на верх. Они были ошеломлены тем, что обнаружили - главное здание церкви, склеп, три кельи отшельника, и винный погреб, находящийся в руинах гораздо более древней церкви. Это место является домом для монаха православной церкви по имени Максим Кафтарасде последние 20 лет - он помог восстановить сооружения . Мужчина спускается на землю только два раза в неделю, за припасами.
Матмата, Тунис
Расположенная на юге Туниса Матмата является нетипичным примером того, на что может быть похож тунисский города. Но именно те уникальные особенности, которые делают город необычным, и сделали его одним из самых узнаваемых мест в мире. Матмату можно увидеть в «Звездных войнах» - это место является домом Энакина Скайуокера.
Долгое время, этот регион населяли только кочевники, но в конце 1960-х годов о Матмате стало известно всему миру. Город, где проживает пара тысяч человек, известен тем, что его постройки создаются очень необычным способом – в земле вырывается большой котлован. Затем прямо в стенах выкапываются искусственные пещеры, и так создают комнаты.
В зависимости от размера семьи количество ям меняется. Несколько ям могут быть соединены – так создаются большие дома, а еще ямы при необходимости могут быть расширены.
В 1969 году после периода сильных дождей сельским жителям пришлось просить власти о помощи - их дома начали разрушаться. Людям помогли – были построены наземные дома, но вместо того, чтобы в них переезжать, большинство семей остались жить в подземных жилищах.
Дом Мельникова, Москва
Пик власти Ленина в России привел к тому, что к 1929 году частная собственность, в том числе и на дома, была запрещена, как и идея любого вида архитектуры, выходящего за рамки приземленного или однородного. Но это не мешало архитекторам пробовать находить способы обойти правила. И хотя большинство зданий того времени в целом уныло и однообразно, есть одно строение, которое полностью противоречит принятым тогда тенденциям. Это дом Мельникова, находящийся в Москве. Его спроектировал архитектор Константин Мельников, сумевший убедить власти, что это эксперимент по экономии пространства и материалов, который может послужить образцом для будущих домов. Однако больше такие дома не строили. Архитектору и его семье на какое-то время разрешили жить в этом доме.
Это отличный пример авангардизма, не похожий ни на что другое. Дом состоит из двух пересекающихся кругов. Благодаря этому в интерьере требовалось меньше внутренних стен, поэтому уходило меньше материалов при строительстве, а для сотовых конструкций кирпичи нужны были только вокруг оконных рам, которые имели шестиугольную форму и благодаря этому пропускали много света. Десятилетие спустя Мельникова лишили права заниматься архитектурой (главным образом из-за этого дома). Однако несмотря на попытки снести дом, строение осталось стоять. Мельников остался жить там, получив особое разрешение, потому что он также был лицом, ответственным за проектирование мавзолея Ленина.
Дом из банок для пива, США
Как правило, обычно дома делают из одинаковых материалов, таких как кирпич, цемент, глина, листы металла, а иногда пластик. Но это не значит, что другие материалы не подходят для строительства дома. Сегодня, когда люди производят все больше мусора, возможно, то, что обычно считается хламом, может быть использовано по-новому - для строительства новых домов. Один из самых необычных и диковинных примеров этого можно найти в Хьюстоне, штат Техас. Человек, построивший этот дом, Джон Милкович, был заядлым любителем пива и дерева. По словам его семьи, мужчина выпивал не менее шести банок в день. Когда Джон в 1960-х годах вышел на пенсию, то понял, сколько отходов производит, и решил, что вместо того, чтобы выбрасывать банки, он будет использовать их для ремонта и восстановления своего жилища.
Дом из банок для пива, как его называют, стал навязчивой идеей для Милковича, и на создание дома у него ушло 18 лет.
За это время он покрыл свой дом, забор и дерево 50 тысячами банок, а также крышками от бутылок, бутылками и другими предметами, связанными с пивом. Мужчина начал строить дом, залив дом и двор бетоном после того, как устал косить траву. Бетон стал идеальным добавлением к банкам и предметам. Джон также делал скульптуры - ветряные мельницы и колокольчики, а еще создавал из пивных банок заборы и ворота. Этот дом, конечно, выделяется на фоне других домов района, поэтому он стал местной достопримечательностью. Хотя большинство людей не хотели бы жить в таком месте, оно, безусловно, служит напоминанием о том, что мусор всегда можно использовать заново, и не отправлять на свалку.
Зэ Вилиджис, США
Обычно места, где живет много людей, населяют люди разного происхождения и разного возраста, но во Флориде есть место, похожее на другую реальность. Зэ Вилиджис, которое находится к северо-западу от Орландо, занимают площадь чуть менее 88 квадратных км, и это крупнейшее сообщество пенсионеров на планете. За последнее десятилетие Зэ Вилиджис также стало рекордсменом как самый быстрорастущий городской район в Соединенных Штатах. Он разделен на 17 районов специального назначения.
Идея построить это место возникла у одного землевладельца в 1960-х годах. Сегодня каждая Зэ Вилиджис является частью одного целого сообщества. Здесь есть свои особые правила проживания, а также строгие требования к внешнему виду и содержанию всех домов. Например, по крайней мере в 80 процентах домов должен проживать хотя бы один человек старше 55 лет. Людям моложе 19 лет не разрешается проводить здесь более 30 дней, кроме редких случаев.
В настоящее время в Зэ Вилиджис проживает около 80 000 жителей, и по подсчетам их число резко возрастет в ближайшие годы. Но это место подходит не всем. Контролируемый образ жизни не дает ощущения свободы, но однако дает и преимущества. Районы все чистые, и на удивление здесь происходит мало преступлений. Число краж, например, примерно на треть ниже, чем в среднем по Флориде.
Элефанте Арт Хаус, США
Расположенный на 12 тыс. м2 в Корнвилле, штат Аризона, Элефанте Арт Хаус был задуман и построен Майклом Ханом и Лейлой Левант. Он создавался в течение 28 лет, начиная с 1979 года. У Элефанте есть то, что можно увидеть в большинстве домов - центральное отопление, электричество и водопровод, и на этом практически все сходство заканчивается, поскольку этот дом ручной работы предназначен быть живым произведением искусства. В доме имеется пять отдельных зон, каждая из которых связана общей темой: зона для медитации, художественная галерея, ванна, садовые скульптуры и пруды с болотистой местностью. Большинство материалов, используемых для строительства и отделки дома, были собраны в пустыне.
Сочетание камня, стекла, мозаики, плитки, дерева, металла и гипса создает один из самых крутых домашних интерьеров. У пары, когда она начинала, не было общего плана здания, вместо этого она следовала органичному строительному процессу и принимала необходимые решения во время строительства только в последний момент.
С момента создания первого и главного дома несколько других художников переехали в это место и построили собственные здания, и теперь Элифанте - это название, данное всей скульптурной деревне, которая из-за необычного сообщества, здесь проживающего, привлекает посетителей со всего мира.
Дом высокой пустыни, США
Дома будущего, несомненно, будут сильно отличаться от тех, к которым мы привыкли сегодня. Но зачем ждать, когда наступит будущее? Уже сегодня дизайнеры начали внедрять идеи по минимизации воздействия на окружающую среду и использования новых строительных материалов. Один из самых необычных, футуристических и сдержанных домов в мире можно найти в национальном парке Джошуа-Три. Хотя вы, возможно, не сможете найти его, если не будете точно знать, где искать. Придуманный Кендриком Бэнгсом Келлогом, Дом высокой пустыни находится на краю парка и спроектирован таким образом, что элегантно вписывается в окружающую среду. Его жилая площадь составляет 464 2м, дом состоит из 26 отдельно стоящих бетонных колонн, которые выглядят как гигантские ребра, оставленные давно вымершим монстром.
Каждая из колонн погружена в скалу на глубину 2 м, что обеспечивает ее устойчивость, и соединена стеклянными панелями, подвергнутыми пескоструйной обработке, которые рассеивают свет по всему дому в течение дня и обеспечивают невероятный вид на ночное небо. Все на пяти этажах этого строения было создано из местных материалов. У Келлога ушло пять лет на завершение строительства – это случилось в 1993 году, однако еще 14 лет потребовалось Джону Вёрджину, дизайнеру-ремесленнику, чтобы изготовить мебель и другие декоративные элементы интерьера вручную. Когда дом наконец был завершен в 2014 году, он сразу же занял свое место как один из самых креативных, прогрессивных и величественных домов в мире. И хотя его точно никогда не скопируют, существует множество дизайнерских приемов, которые будут использованы в других домах будущего.
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Cобрать столько херни в одном предложении - это надо постараться. Особенно порадовал "пик власти Ленина", который к 1929 году пять лет как умер. А насчет "запрещенной" архитектуры - цитата:
"Советский Союз вызывал интерес у многих мировых мастеров, которые пытались искать новое слово в архитектуре. Наша страна с ее революционной атмосферой была для этого подходящей экспериментальной площадкой. В 20-х годах прошлого века в России активно работали, в том числе над проектами по заказу советских властей, Ле Корбюзье, Мендельсон, Гропиус, Таут, Май, Майер и другие"...
Жирный-жирный минус.