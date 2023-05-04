9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях

Они дают гостевые тапочки даже в магазинах

Вьетнамцы очень чистоплотны. Входя во вьетнамский дом, следует разуться. Игнорирование этого правила будет расценено как жест неуважения. Даже в некоторых магазинах клиентов просят переобуться в гостевые тапочки.

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