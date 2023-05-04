9 интересных фактов о Вьетнаме и его жителях

Культ дневного сна во Вьетнаме — похлеще испанской сиесты. Вьетнамцы засыпают где угодно — прямо на дороге, на крыльце, в лавке, могут даже покемарить чуть ли не в процессе работы прямо на улице, не закончив красить забор или возводить стену.
Они дают гостевые тапочки даже в магазинах
Вьетнамцы очень чистоплотны. Входя во вьетнамский дом, следует разуться. Игнорирование этого правила будет расценено как жест неуважения. Даже в некоторых магазинах клиентов просят переобуться в гостевые тапочки.
Они могут неожиданно потрогать вас
У вьетнамцев есть одна пикантная особенность, о которой, во избежание конфуза и конфликта, следует знать туристам. Испытывая симпатию к человеку или преисполнившись радости встречи, вьетнамцы хватают за… мошонку. Это жест у них сродни нашему похлопыванию по плечу. Поэтому фраза «Он взял меня за яйца» означает что-то типа «Он был очень рад меня видеть». Так что не удивляйтесь и не закатывайте скандал, если сотрудник гостиницы таким непривычным для жителей других стран жестом проявит симпатию к Вам или членам семьи.
Они едят на полу
Также не сочтите неуважением, если угощенье вам будут готовить на полу, причем и нарезать ингредиенты, и жарить. Да и собственно «стол» накроют тоже на циновке. Здесь это принято, так же как и во многих странах Азии.
Они очень активно продвигают услуги массажа
В японском квартале Сайгона девушки буквально бросаются на туристов-мужчин, крайне активно предлагая услуги массажа. Причем, хватают с такой силой, что, кажется, готовы и силовой прием применить, лишь бы добиться своего. Могут и потасовку устроить за потенциального клиента. Берегите себя.
Здесь легко стать жертвой грабителей
Во Вьетнаме иностранцам следует быть особенно бдительными, так как ограбление прямо на улице, мимоходом, здесь не редкость. Поэтому наличные деньги лучше держать не единой суммой, а разложить по разным карманам, желательно ближе к телу.
Местная еда очень специфична
Гастрономия Вьетнама разнообразна. Тут можно найти и привычную для туриста еду, и экзотику на грани экстрима — жареных личинок и червей, тухлые яйца с невероятным амбре (но, как утверждают местные — бесподобным вкусом) и даже попробовать самому приготовить живого скорпиона, что, конечно, небезопасно.
Это страна мопедов, скутеров и мотоциклов
В мире, кажется, нет такого предмета, который вьетнамец не смог бы перевезти на байке. На мотоциклах здесь перевозят буквально все — холодильники, стиральные машины, животных и даже самые крупногабаритные вещи. На одном «железном коне» способны одновременно передвигаться по 4-5 человек, даже грудных детей возят, просто зажав между двумя взрослыми.
Здесь очень забористый алкоголь
Вьетнамский самогон Рю Го Денг — напиток крепкий и, в буквальном смысле слова, забористый. На жаре может моментально ударить в голову. А подвыпивший турист — беззащитен и часто становиться жертвой грабежа. Будьте крайне осторожны. Если уж очень хочется попробовать местный алкоголь, то делать это лучше в гостинице, а не в злачных районах.
И несколько практических советов напоследок, если вы все-таки решились испытать вышеописанное на себе.
Дорога
Сейчас во Вьетнам можно добраться только с пересадками. Через Дубаи — что достаточно дорого, с пересадкой в Катаре и Индии — что долго, или из аэропорта Ташкента — откуда рейсы происходят в эту страну нечасто. В общем, путь превратился в целый челлендж, в котором нужно учитывать множество нюансов. От необходимых виз и справок до стыковки рейсов и близости гостиницы, если возникнет необходимость переждать ночь в ожидании вылета. Все эти моменты желательно узнать еще в России у надежного туроператора.
Обмен валюты
Есть два способа поменять деньги во Вьетнаме. Первый — классический, в обменном пункте валюты. И второй — в ювелирном магазине, где курс всегда выгоднее, а отделы работают и по выходным. Причем, чем неказистее отдел, тем курс в нем выгоднее, да еще и поторговаться можно.
Достопримечательности
Они заслуживают отдельного материала, скажем лишь, что для того, чтобы познакомиться с истоками культуры вьетнамцев, стоит посетить горную часть провинции Куангнгай, где до сих пор сохранились локальные племена.
Источник:
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