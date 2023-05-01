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Уникальный проект, показывающий условия жизни детей из разных стран мира

Уникальный проект, показывающий условия жизни детей из разных стран мира

Автор:
01 мая 2023 09:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   в мире   дети   комната   люди   условия   фото   
985
21

Каждый ребёнок в мире достоин жить в приличных условиях и не знать нужды. К сожалению, пока что человечество не пришло к этому, но всегда есть надежда, что будущее будет ярче и светлее.

Детство — счастливая пора. Но у все ли детей это так? Фотограф Джеймс Моллисон создал уникальный проект под названием «Где спят дети». В своём фото-исследовании он наглядно продемонстрировал насколько сильно отличаются условия жизни детей не только из разных стран, но и в одной стране проживания.

Рианнон, 14 лет, Дарвел, Шотландия

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Дживан, 4 года, Нью-Йорк, США

Кая, 4 года, Токио, Япония

Билал, 6 лет, Вади-Абу-Хинди, Палестина

Джаззи, 4 года, Кентукки, США

Джеймс Моллисон создал проект «Где спят дети» вместе с журналистом Крисом Бутом. Благодаря их совместной работе, мир увидела книга, включающая в себя 56 детских фотоисторий.


Индира, 7 лет, Катманду, Непал


Тристан, 7 лет, Нью-Йорк, США


Джиоти, 14 лет, Макванпур, Непал


Риса, 15 лет, Киото, Япония


Ахкохсет, 8 лет, Амазонка, Бразилия

Джеймс Моллисон начал этот проект по просьбе благотворительной организации, борющейся за права детей. Тем не менее, фотограф посчитал, что не стоит акцентировать внимание только на детях, проживающих в сложных условиях. Фотограф решил, что стоит сделать проект обо всех детях, потому что несмотря на разность, в чём-то они все схожи между собой.


Донг, 9 лет, Юньнань, Китай


Бикрам, 9 лет, Меламчи, Непал


Доуха, 10, Хеврон, Западный берег реки Иордан


Цвика, 9, Бейтар-Илит, Западный берег реки Иордан


Рюта, 10 лет, Токио, Япония

К слову, Моллисон никогда не снимал знакомых детей и не устраивал постановочные съёмки. Все участники проекта — это случайные люди, встреченные им на улицах городов мира, где он работал над другими своими проектами.


Хуан Давид, 10 лет, Медельин, Колумбия


Ламин, 12 лет, деревня Бункилинг, Сенегал


Таис, 11 лет, Рио-де-Жанейро, Бразилия


Нантио, 15 лет, Лисамис, Северная Кения


Кана, 16 лет, Токио, Япония

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Метки: Жизнь   в мире   дети   комната   люди   условия   фото   
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5  комментариев
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6k
salim777 2 часа назад
Вот такой вот контраст. От шизоидного потребл@дства, до подстилки на голой земле. Правильно нам Дмитрий Юрьевич всегда говорит: Чтобы где-то стало хорошо, в другом месте должно стать плохо. Так работает капитализм.
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48
Вадим Вырвич 54 минуты назад
Фигня всё это,весь спектр фотографий можно было сделать в любой, одной, стране.
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691
Жизнь Час назад
сразу видно кто, за счет кого, живёт.
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4k
methos2 2 часа назад
Т.е. сравниваются страны, которые грабили весь земной шар, и страны, где еще первобытно-общинный строй?
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