Уникальный проект, показывающий условия жизни детей из разных стран мира

Каждый ребёнок в мире достоин жить в приличных условиях и не знать нужды. К сожалению, пока что человечество не пришло к этому, но всегда есть надежда, что будущее будет ярче и светлее.
Детство — счастливая пора. Но у все ли детей это так? Фотограф Джеймс Моллисон создал уникальный проект под названием «Где спят дети». В своём фото-исследовании он наглядно продемонстрировал насколько сильно отличаются условия жизни детей не только из разных стран, но и в одной стране проживания.
Рианнон, 14 лет, Дарвел, Шотландия
Дживан, 4 года, Нью-Йорк, США
Кая, 4 года, Токио, Япония
Билал, 6 лет, Вади-Абу-Хинди, Палестина
Джаззи, 4 года, Кентукки, США
Джеймс Моллисон создал проект «Где спят дети» вместе с журналистом Крисом Бутом. Благодаря их совместной работе, мир увидела книга, включающая в себя 56 детских фотоисторий.
Индира, 7 лет, Катманду, Непал
Тристан, 7 лет, Нью-Йорк, США
Джиоти, 14 лет, Макванпур, Непал
Риса, 15 лет, Киото, Япония
Ахкохсет, 8 лет, Амазонка, Бразилия
Джеймс Моллисон начал этот проект по просьбе благотворительной организации, борющейся за права детей. Тем не менее, фотограф посчитал, что не стоит акцентировать внимание только на детях, проживающих в сложных условиях. Фотограф решил, что стоит сделать проект обо всех детях, потому что несмотря на разность, в чём-то они все схожи между собой.
Донг, 9 лет, Юньнань, Китай
Бикрам, 9 лет, Меламчи, Непал
Доуха, 10, Хеврон, Западный берег реки Иордан
Цвика, 9, Бейтар-Илит, Западный берег реки Иордан
Рюта, 10 лет, Токио, Япония
К слову, Моллисон никогда не снимал знакомых детей и не устраивал постановочные съёмки. Все участники проекта — это случайные люди, встреченные им на улицах городов мира, где он работал над другими своими проектами.
Хуан Давид, 10 лет, Медельин, Колумбия
Ламин, 12 лет, деревня Бункилинг, Сенегал
Таис, 11 лет, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Нантио, 15 лет, Лисамис, Северная Кения
Кана, 16 лет, Токио, Япония
Источник:
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