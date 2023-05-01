Уникальный проект, показывающий условия жизни детей из разных стран мира

Джеймс Моллисон начал этот проект по просьбе благотворительной организации, борющейся за права детей. Тем не менее, фотограф посчитал, что не стоит акцентировать внимание только на детях, проживающих в сложных условиях. Фотограф решил, что стоит сделать проект обо всех детях, потому что несмотря на разность, в чём-то они все схожи между собой.

Донг, 9 лет, Юньнань, Китай