Бездомные, которых «нет» в Сингапуре

Это один из популярных мифов, что Сингапур - такой богатый город, что тут нет бомжей. Есть, конечно. Не как во Флориде, когда целую улицу захватывают, но имеющий глаза за день прогулки легко пару-тройку заметит.
Так выходит, что бомжи в Сингапуре есть?
Конечно, невозможно решить все социальные проблемы на всех уровнях. Плюс помимо людей, оставшихся без крова и еды, есть еще просто склонные к бродяжничеству люди с отклонениями. Вот они и составляют костях сингапурских бездомных, если совсем уж не наглеют и не мешают людям.
В стране на 5 миллионов живет 200 000 миллионеров, а сколько там бомжей. По последним исследованиям в самом городе ночью под открытым небом остаются спать от 900 до 1050 человек каждую ночь (не считали по пригородным районам).
Больше всего бездомных по ночам собирается в деловом районе города. Примерно 40% из них не имеют никакой работы, им некуда пойти.
А 60% имеют подработку с очень низким заработком - уборщик, кассир, курьер.
И они не могут позволить себе постоянно иметь крышу над головой, там что просто экономят на случай дождя. Иначе в холода они заболеют и умрут. Это называется «откладывать на дождь».
Почти 90% из них старше 60 лет.
Откуда они берутся
В основном это старики. Суть в том, что в богатом Сингапуре практически нет социалки в том виде, в котором мы, жители бывшего СССР, к ней привыкли.
Вся медицина на людей старше 12 лет платная, школа – тоже платная. Есть «дешевые» очень условно школы, но бесплатных совсем нет, ищите гранты и фонды, если хотите дать ребенку образование.
И пенсий тоже нет совсем. Абсолютно. Сейчас государство запустило программу, чтобы следить, что люди сами себе на накопительный счет на старость откладывали по 20% дохода. А то есть же финансово беспечный народ, породивший сегодняшних бомжей.
А до этого содержать стариков должны были дети. Если дети умерли, поссорились, если пара бездетная – не государственные проблемы. Отсюда и ездят по городу Сингапуру старики-мороженщики в возрасте за 80 лет. Им нужно зарабатывать себе на жизнь.
Но позиций, на которых можно работать в таком возрасте, немного. Приходится выходить попрошайничать.
Причем тут нельзя подать «сколько бог послал». Все в магазинах довольно дорогое, так что ниже одного сингапурского доллара давать не принято.
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