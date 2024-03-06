Бездомные, которых «нет» в Сингапуре

В стране на 5 миллионов живет 200 000 миллионеров, а сколько там бомжей. По последним исследованиям в самом городе ночью под открытым небом остаются спать от 900 до 1050 человек каждую ночь (не считали по пригородным районам).

Больше всего бездомных по ночам собирается в деловом районе города. Примерно 40% из них не имеют никакой работы, им некуда пойти.

А 60% имеют подработку с очень низким заработком - уборщик, кассир, курьер.