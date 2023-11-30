Обломок перил упал с большой высоты на коляску с ребёнком

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Камера наблюдения в китайском городе Хойчжоу (провинция Гуандун) запечатлела падение алюминиевого обломка перил на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл, когда рабочие делали ремонт в квартире на 25 этаже.
На кадрах, снятых 24 ноября камерой наружного видеонаблюдения, видно, как обломок перил сбил навес с детской коляски.
Позже в управлении имуществом комплекса заявили, что инцидент произошёл из-за ошибки рабочего во время ремонтных работ на балконе квартиры на 25 этаже.
Владелец квартиры оплатил расходы на медицинское обследование ребёнка. Малыш чудом не пострадал и не получил травм.
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