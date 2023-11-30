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Обломок перил упал с большой высоты на коляску с ребёнком

Обломок перил упал с большой высоты на коляску с ребёнком

Автор:
30 ноября 2023 07:55
Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   коляска   люди   повезло   
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Камера наблюдения в китайском городе Хойчжоу (провинция Гуандун) запечатлела падение алюминиевого обломка перил на коляску с ребёнком. Инцидент произошёл, когда рабочие делали ремонт в квартире на 25 этаже.

На кадрах, снятых 24 ноября камерой наружного видеонаблюдения, видно, как обломок перил сбил навес с детской коляски.

Позже в управлении имуществом комплекса заявили, что инцидент произошёл из-за ошибки рабочего во время ремонтных работ на балконе квартиры на 25 этаже.

Владелец квартиры оплатил расходы на медицинское обследование ребёнка. Малыш чудом не пострадал и не получил травм.

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Метки: Видео   Китай   в мире   инцидент   коляска   люди   повезло   
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