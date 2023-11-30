Обломок перил упал с большой высоты на коляску с ребёнком

На кадрах, снятых 24 ноября камерой наружного видеонаблюдения, видно, как обломок перил сбил навес с детской коляски.

Позже в управлении имуществом комплекса заявили, что инцидент произошёл из-за ошибки рабочего во время ремонтных работ на балконе квартиры на 25 этаже.

Владелец квартиры оплатил расходы на медицинское обследование ребёнка. Малыш чудом не пострадал и не получил травм.