Маленькая девочка чуть не попала под колёса автомобиля

1145
1
1
Жительница китайского города, пересекая оживлённую дорогу вместе с маленькой дочерью, чуть не лишилась ребёнка. Женщина в последний момент успела спасти девочку.
Водитель проезжающего мимо автомобиля, по всей видимости не заметил пешеходов и разбил детский велосипед. Благодаря реакции молодой мамы, девочка, сидящая на двухколёсном средстве передвижения не угодила под колёса автомобиля.
Источник:
Ссылки по теме:
- Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне
- Женщина спасла своего ребёнка за мгновение до обрушения потолка
- Момент спасения унесенного потоком воды мальчика в Севастополе попал на видео
- 12 пар близнецов стали первоклассниками одной школы
- Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью
Новости партнёров
реклама