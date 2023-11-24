Крановщик успел спасти строителя с охваченной пламенем крыши здания

В британском городе Рединг крановщик спас строителя с крыши горящего 16-этажного здания. Кадры спасения попали на видео.
65-летний крановщик Глен Эдвардс смог эвакуировать строителя с крыши 16-этажного здания, которую охватил огонь.
Сообщается, что пожар начался в строящемся здании, в этот момент на крыше находился рабочий. В результате Глен Эдвардс подвел стрелу крана с платформой к месту, где находился мужчина, и спас его.
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На кадрах, которые распространились в Сети, видно, что мужчина стоит на крыше здания, забившись в угол, к его ногам подбирается огонь, вокруг клубится черный дым. В этот момент крановщик подводит к нему платформу, строитель с трудом забирается в нее, после чего стрела извлекает рабочего из огня под аплодисменты коллег, сотрудников экстренных служб и прохожих, которые наблюдали за происходящим снизу.
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