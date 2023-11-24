Крановщик успел спасти строителя с охваченной пламенем крыши здания

На кадрах, которые распространились в Сети, видно, что мужчина стоит на крыше здания, забившись в угол, к его ногам подбирается огонь, вокруг клубится черный дым. В этот момент крановщик подводит к нему платформу, строитель с трудом забирается в нее, после чего стрела извлекает рабочего из огня под аплодисменты коллег, сотрудников экстренных служб и прохожих, которые наблюдали за происходящим снизу.