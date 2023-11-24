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Крановщик успел спасти строителя с охваченной пламенем крыши здания

Крановщик успел спасти строителя с охваченной пламенем крыши здания

Автор:
24 ноября 2023 08:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Спасение   в мире   крановщик   люди   поступок   рабочий   строитель   
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В британском городе Рединг крановщик спас строителя с крыши горящего 16-этажного здания. Кадры спасения попали на видео.

65-летний крановщик Глен Эдвардс смог эвакуировать строителя с крыши 16-этажного здания, которую охватил огонь.

Сообщается, что пожар начался в строящемся здании, в этот момент на крыше находился рабочий. В результате Глен Эдвардс подвел стрелу крана с платформой к месту, где находился мужчина, и спас его.

На кадрах, которые распространились в Сети, видно, что мужчина стоит на крыше здания, забившись в угол, к его ногам подбирается огонь, вокруг клубится черный дым. В этот момент крановщик подводит к нему платформу, строитель с трудом забирается в нее, после чего стрела извлекает рабочего из огня под аплодисменты коллег, сотрудников экстренных служб и прохожих, которые наблюдали за происходящим снизу.

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Метки: Видео   Спасение   в мире   крановщик   люди   поступок   рабочий   строитель   
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4  комментария
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3k
Lena Час назад
У нас в России свои герои. Точнее героини!!!
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13k
Проктолог-иллюзионист 39 минут назад
Блин там такое пекло, я бы рыбкой в эту платформу влетел
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27k
Axel Час назад
Знатно дымит. Интересно, а где протесты экошизы и прочих зеленых... Или это другое?
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143
pitt silver Axel 58 минут назад
Ты наверно неразличаешь умышленное загрязнение окружающей среды от пожара?!
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