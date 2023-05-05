«Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за абсурдного заявления

В Британии пытаются быть толерантными и несут очередную чепуху. На этот раз под политику толерантности решил прогнуться Лондонский университет искусств (UAL) - и получил заслуженную порцию хейта.

«Наша политика меняет понятия "женщины", "матери" и "политика декретного отпуска/оплаты". Мы хотим подтвердить, что не все беременные люди являются женщинами, и тем самым признаем трансгендерных, небинарных, гендерно-квирных и гендерно-изменчивых беременных людей и родителей», — цитирует пресс-релиз университета издание Fox News.

Началось всё с того, что в октябре 2022 года сотрудников Университета обрадовали сообщением о том, что отпуск по беременности и родам теперь может получить любой из них, независимо от пола. Право на 6 месяцев с полной оплатой труда - об этом заявил Джеймс Пернелл, вице-канцлер учебного заведения. В последующих релизах сообщалось о том, что все сотрудники имеют равные права на этот отпуск - вне зависимости от их пола, сексуальной ориентации и того, какими именно образом они стали родителями.

Потом появилось пояснением об изменении понятия "женщина" и "мать", а потом Университет заявил, что менопауза может случиться у тех, кто не идентифицирует себя как женщина.