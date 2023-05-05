FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6401 пост • 3043 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за абсурдного заявления

«Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за абсурдного заявления

Автор:
05 мая 2023 14:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: UAL   gender   беременность   инклюзивность   лондон   пресс-релиз   толерантность   
2018
3

Пресс-релиз университета заставил здравомыслящих людей в который раз задуматься: что с этим миром не так?

В Британии пытаются быть толерантными и несут очередную чепуху. На этот раз под политику толерантности решил прогнуться Лондонский университет искусств (UAL) - и получил заслуженную порцию хейта.


«Наша политика меняет понятия "женщины", "матери" и "политика декретного отпуска/оплаты". Мы хотим подтвердить, что не все беременные люди являются женщинами, и тем самым признаем трансгендерных, небинарных, гендерно-квирных и гендерно-изменчивых беременных людей и родителей», — цитирует пресс-релиз университета издание Fox News.


Началось всё с того, что в октябре 2022 года сотрудников Университета обрадовали сообщением о том, что отпуск по беременности и родам теперь может получить любой из них, независимо от пола. Право на 6 месяцев с полной оплатой труда - об этом заявил Джеймс Пернелл, вице-канцлер учебного заведения. В последующих релизах сообщалось о том, что все сотрудники имеют равные права на этот отпуск - вне зависимости от их пола, сексуальной ориентации и того, какими именно образом они стали родителями.


Потом появилось пояснением об изменении понятия "женщина" и "мать", а потом Университет заявил, что менопауза может случиться у тех, кто не идентифицирует себя как женщина.


Все эти умозаключения некоторыми здравомыслящими людьми были расценены как ахинея. Член парламента Джонатан Гуллис заявил, что в UAL попросту не знакомы с основами биологии.А директор аналитического центра Free Speech Union Тоби Янг назвал происходящее в UAL «абракадаброй».


Между тем, Лондонский университет искусств по данным аналитики занимает 2-е место в мировом рейтинге университетов, обучающих дизайну. В нём учатся около 18 000 студентов. Т.е. это не заштатный колледж, о котором знают лишь местные жители, но солидное заведение с историей и авторитетом. Свой пресс-релиз UAL пока никак не прокомментировал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: UAL   gender   беременность   инклюзивность   лондон   пресс-релиз   толерантность   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Олег 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
perekrestok 4 минуты назад
Судя по названию и стране размещения - точно институт для 3,14доров. Что там еще можно было ожидать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 5 минут назад
Ойв3,14сду... Пусть выпускают прессрелизы какие угодно, полы меняют хоть по 5 раз в год, долбятся в дупло с БЛМ-трансгендерами и так далее. Быстрее передохнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ишты Полчаса назад
Не устают удивлять своими открытиями пресловутые британские ученые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ego sum qui sum Полчаса назад
не все английские ученые используют мозг по назначению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
устал я от вас 38 минут назад
и то верно... те кто рожает всяких извращенцев точно не женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 53 минуты назад
А кто составлял тот рейтинг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Aleksandr Час назад
В какой-то мере они правы!
Ведь чисто технически мать Христа женщиной не была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
263
устал я от вас Aleksandr 36 минут назад
а она вообще существовала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан Час назад
Вот либерота российская и прозападная любит рассуждать на тему, что русские, мол, рабы, не имеют своего мнения, ими постоянно помыкают и тд.
А вот смотришь на подобную дичь там у них и понимаешь, что вот они - настоящие рабы. Тупые, бессловесные, больные на голову РАБЫ! Им впаривают ЛЮТЕЙШУЮ дичь, противоречащую биологии, физиологии, здравому смыслу и они это едят. Многие просят добавки. Немногие пытаются протестовать и сразу получают за это по полной программе. Так что в зеркало надо посмотреть западнолюбам и прочим поборникам либеральных ценностей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
16k
K7OO Час назад
А закончится все это старым добрым тезисом "Не все люди - люди". Просто, памятуя о событиях прошлого века, эти хитрые твари идут к своей заветной цели окольными путями, через всякую дичь. Не так в лоб, как это попытался сделать Гитлер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
25k
26k
Федор 2 часа назад
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 2 часа назад
Ну так-то, давать возможность уйти в декрет отцу это вполне нормально, если к примеру жена заработает больше или работа не позволяет на долго уходить от работы ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180593



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
Москва тогда и сейчас: фотосравнения улиц прошлого с современными
27 занимательных снимков со всего мира
27 занимательных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Сколько стоит мечта 1980-х
Сколько стоит мечта 1980-х
А Баба Яга против
А Баба Яга против
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важен каждый клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#машина#Жизнь#подборка#шоу бизнес#Москва#кино#дети
#Юмор#интересно#автомобили#дтп#люди#аварии#авто аварии#полиция#Россия#дизайн
#Прикол#животные#автомир#факты#позитив#СССР#Ynews#в мире#девушки#забавно
Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) Ученые декодировали сигналы мозга мыши и смогли увидеть мир её глазами (2 фото + видео) "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток "Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже... В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина" В школах Вермонта отказались от терминов "мужчина" и "женщина" В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек Вожатые-мужчины в США заявили, что они еще не определились с полом и ушли ночевать в спальню девочек Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев

На что жалуетесь?

Вернуться