«Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за абсурдного заявления

Пресс-релиз университета заставил здравомыслящих людей в который раз задуматься: что с этим миром не так?
В Британии пытаются быть толерантными и несут очередную чепуху. На этот раз под политику толерантности решил прогнуться Лондонский университет искусств (UAL) - и получил заслуженную порцию хейта.
«Наша политика меняет понятия "женщины", "матери" и "политика декретного отпуска/оплаты". Мы хотим подтвердить, что не все беременные люди являются женщинами, и тем самым признаем трансгендерных, небинарных, гендерно-квирных и гендерно-изменчивых беременных людей и родителей», — цитирует пресс-релиз университета издание Fox News.
Началось всё с того, что в октябре 2022 года сотрудников Университета обрадовали сообщением о том, что отпуск по беременности и родам теперь может получить любой из них, независимо от пола. Право на 6 месяцев с полной оплатой труда - об этом заявил Джеймс Пернелл, вице-канцлер учебного заведения. В последующих релизах сообщалось о том, что все сотрудники имеют равные права на этот отпуск - вне зависимости от их пола, сексуальной ориентации и того, какими именно образом они стали родителями.
Потом появилось пояснением об изменении понятия "женщина" и "мать", а потом Университет заявил, что менопауза может случиться у тех, кто не идентифицирует себя как женщина.
Все эти умозаключения некоторыми здравомыслящими людьми были расценены как ахинея. Член парламента Джонатан Гуллис заявил, что в UAL попросту не знакомы с основами биологии.А директор аналитического центра Free Speech Union Тоби Янг назвал происходящее в UAL «абракадаброй».
Между тем, Лондонский университет искусств по данным аналитики занимает 2-е место в мировом рейтинге университетов, обучающих дизайну. В нём учатся около 18 000 студентов. Т.е. это не заштатный колледж, о котором знают лишь местные жители, но солидное заведение с историей и авторитетом. Свой пресс-релиз UAL пока никак не прокомментировал.
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Ведь чисто технически мать Христа женщиной не была...