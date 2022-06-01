Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев

В Вaршaве журнaл Vogue рaзвесил реклaму с целующимися лесбиянкaми и геями, но польский дедушка показал, что он думает обо всей этой толерантности.
Европа крайне терпимо относится к всевозможным меньшинствам. Политика талерантности и инклюзивности проникла во все возможные сферы - от кино до рекламы, а уж о глянце и говорить не приходится. Вот только поддерживают эту вакханалию отнюдь не все. Представители старой гвардии до сих пор стоят на страже нормальных человеческих ценностей и традиционной семьи, состоящей из мужчины и женщины.
В Варшаве пожилой мужчина не выдержал засилия рекламных плакатов с целующимися гееями и лесбиянками и планомерно закрасил изображения из баллончика.
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Попытавшаяся было расспросить старика девушка так и не получила ответа на вопрос: "почему вы закрашиваете картинки?" Дед молчал и продолжал творить добро. Ибо нефиг.
В российских соцсетях деда поддержали, потому что секс - это одно, а пропаганда - совершенно другое.
А вот польская молодежь отнеслась к поступку пенсионера отрицательно и даже попыталась было затравить его в соцсетях. Впрочем, старику было всё равно и "на эту вечеринку" он даже не явился.
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АНТИФИШКИ
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