Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев

Европа крайне терпимо относится к всевозможным меньшинствам. Политика талерантности и инклюзивности проникла во все возможные сферы - от кино до рекламы, а уж о глянце и говорить не приходится. Вот только поддерживают эту вакханалию отнюдь не все. Представители старой гвардии до сих пор стоят на страже нормальных человеческих ценностей и традиционной семьи, состоящей из мужчины и женщины.

В Варшаве пожилой мужчина не выдержал засилия рекламных плакатов с целующимися гееями и лесбиянками и планомерно закрасил изображения из баллончика.