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Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев

Содомия не пройдёт! Дед в Варшаве закрасил из баллончика изображения целующихся геев

Автор:
01 июня 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: vogue   Их нравы   варшава   видео   глянец   инклюзивность   реакция соцсетей   реклама   старая гвардия   толерантность   
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В Вaршaве журнaл Vogue рaзвесил реклaму с целующимися лесбиянкaми и геями, но польский дедушка показал, что он думает обо всей этой толерантности.

Европа крайне терпимо относится к всевозможным меньшинствам. Политика талерантности и инклюзивности проникла во все возможные сферы - от кино до рекламы, а уж о глянце и говорить не приходится. Вот только поддерживают эту вакханалию отнюдь не все. Представители старой гвардии до сих пор стоят на страже нормальных человеческих ценностей и традиционной семьи, состоящей из мужчины и женщины.


В Варшаве пожилой мужчина не выдержал засилия рекламных плакатов с целующимися гееями и лесбиянками и планомерно закрасил изображения из баллончика.



Попытавшаяся было расспросить старика девушка так и не получила ответа на вопрос: "почему вы закрашиваете картинки?" Дед молчал и продолжал творить добро. Ибо нефиг.




В российских соцсетях деда поддержали, потому что секс - это одно, а пропаганда - совершенно другое.


А вот польская молодежь отнеслась к поступку пенсионера отрицательно и даже попыталась было затравить его в соцсетях. Впрочем, старику было всё равно и "на эту вечеринку" он даже не явился.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vogue   Их нравы   варшава   видео   глянец   инклюзивность   реакция соцсетей   реклама   старая гвардия   толерантность   
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3  комментария
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5k
Том Сойер Полчаса назад
Нормальные люди есть везде, и их - большинство, ну а пид.оры - они и есть - пи.доры.
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2k
Radugananebe 24 минуты назад
Уважение деду.
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Ksenia2 Полчаса назад
Это старая гвардия. Вымрут - и всё, скурвится Европа. ((
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