"Гетеросексуальный и белый мужчина": американский экс-ведущий новостной программы подал в суд на телекомпанию из-за причины увольнения

Джефф Вон проработал в CBS восемь лет, но уверен, что его опыт оказался бессилен перед толерантной повесткой.
Джефф Вон решил добиться справедливости в суде. Он надеется отсудить 5 миллионов долларов из-за нечестного увольнения. Экс-ведущий считает, что причина этого - политика разнообразия, которая ломает судьбы одних людей ради того, чтобы процветали другие.
Ведущий CBS, удостоенный премии "Эмми", заявил, что слепое следование политике толерантности привело к тому, что его - стареющего белого гетеросексуального мужчину оставили без работы. Вон утверждает, что в 2022 году его заменили более молодым ведущим новостей из числа меньшинств, да и вообще, цель CBS - обновить штат таким образом, чтобы половина всех сценаристов были небелыми, а актеры из реалити-шоу были представителями секс-меньшинств.
“CBS решила, что в компании слишком много белых мужчин, и действовала соответственно”, - утверждается в иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии.
Вон сообщает, что подобная политика в телеканале начала действовать с того момента, как президент CBS News Венди Макмахон получила повышение в 2021 году с обещанием нанять больше женщин и цветных людей на роли в сериалах и шоу, выпускаемых каналом. Экс-ведущий заявляет, что компания пыталась заставить его сказать в прямом эфире последней новостной программы, которую он вёл, что его уход добровольный, но Вон отказался это сделать. В результате в выпуске новостей сообщили, что ведущий покинул свой пост, но не рассказал об этом, т.к. “не хотел поднимать шум из-за своего ухода”, что было натуральным враньём.
Иск Вона - не первый в своём роде - аналогичную претензию высказал писатель-фрилансер, работавший над сценарием к сериалу CBS “Команда МОРСКИХ котиков”,. После своего увольнения он обвинил телеканал в “вопиющей” дискриминации.
Политика найма представителей секс-меньшинств является общей для Paramount Global. Брайан Беннекер сообщил, что во втором сезоне сериала ему сказали, что сценаристов и так слишком много, однако вместо него наняли чернокожего мужчину, у которого ранее не было литературных заслуг и небольшого существенного опыта. Сценарист продолжал попытки снова устроиться на проект, но тщетно. В одном из сезонов его всё-таки приняли, но в качестве соавтора, тогда как на постоянную работу взяли двух женщин, одна из которых была чернокожей, а другая - лесбиянкой.
Эта политика балансирования (когда компания пытается следовать повестке инклюзивности) создала ситуацию, при которой гетеросексуальным белым мужчинам требуется ‘дополнительная’ квалификация. К примеру, от сценаристов, работающих над сериалом "Команда морских котиков" требовался военный опыт и писательские заслуги - лишь в этом случае они могли претендовать на место в штате. Претендовать, но без гарантии. Тогда как от их ЛГБТ* - коллег не требовали таких навыков и опыта.
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