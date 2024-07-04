"Гетеросексуальный и белый мужчина": американский экс-ведущий новостной программы подал в суд на телекомпанию из-за причины увольнения

“CBS решила, что в компании слишком много белых мужчин, и действовала соответственно”, - утверждается в иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии.

Вон сообщает, что подобная политика в телеканале начала действовать с того момента, как президент CBS News Венди Макмахон получила повышение в 2021 году с обещанием нанять больше женщин и цветных людей на роли в сериалах и шоу, выпускаемых каналом. Экс-ведущий заявляет, что компания пыталась заставить его сказать в прямом эфире последней новостной программы, которую он вёл, что его уход добровольный, но Вон отказался это сделать. В результате в выпуске новостей сообщили, что ведущий покинул свой пост, но не рассказал об этом, т.к. “не хотел поднимать шум из-за своего ухода”, что было натуральным враньём.

Иск Вона - не первый в своём роде - аналогичную претензию высказал писатель-фрилансер, работавший над сценарием к сериалу CBS “Команда МОРСКИХ котиков”,. После своего увольнения он обвинил телеканал в “вопиющей” дискриминации.