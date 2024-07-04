FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1344 поста • 267 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Гетеросексуальный и белый мужчина": американский экс-ведущий новостной программы подал в суд на телекомпанию из-за причины увольнения

"Гетеросексуальный и белый мужчина": американский экс-ведущий новостной программы подал в суд на телекомпанию из-за причины увольнения

Автор:
04 июля 2024 09:53
Сообщество : Жизнь в США
Метки: CBS   Paramount Global   белый гетеросексуальный   инклюзивность   политика разнообразия   толерантность   увольнение   
800
4

Джефф Вон проработал в CBS восемь лет, но уверен, что его опыт оказался бессилен перед толерантной повесткой.

Джефф Вон решил добиться справедливости в суде. Он надеется отсудить 5 миллионов долларов из-за нечестного увольнения. Экс-ведущий считает, что причина этого - политика разнообразия, которая ломает судьбы одних людей ради того, чтобы процветали другие.


Ведущий CBS, удостоенный премии "Эмми", заявил, что слепое следование политике толерантности привело к тому, что его - стареющего белого гетеросексуального мужчину оставили без работы. Вон утверждает, что в 2022 году его заменили более молодым ведущим новостей из числа меньшинств, да и вообще, цель CBS - обновить штат таким образом, чтобы половина всех сценаристов были небелыми, а актеры из реалити-шоу были представителями секс-меньшинств.


“CBS решила, что в компании слишком много белых мужчин, и действовала соответственно”, - утверждается в иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии.


Вон сообщает, что подобная политика в телеканале начала действовать с того момента, как президент CBS News Венди Макмахон получила повышение в 2021 году с обещанием нанять больше женщин и цветных людей на роли в сериалах и шоу, выпускаемых каналом. Экс-ведущий заявляет, что компания пыталась заставить его сказать в прямом эфире последней новостной программы, которую он вёл, что его уход добровольный, но Вон отказался это сделать. В результате в выпуске новостей сообщили, что ведущий покинул свой пост, но не рассказал об этом, т.к. “не хотел поднимать шум из-за своего ухода”, что было натуральным враньём.


Иск Вона - не первый в своём роде - аналогичную претензию высказал писатель-фрилансер, работавший над сценарием к сериалу CBS “Команда МОРСКИХ котиков”,. После своего увольнения он обвинил телеканал в “вопиющей” дискриминации.


Политика найма представителей секс-меньшинств является общей для Paramount Global. Брайан Беннекер сообщил, что во втором сезоне сериала ему сказали, что сценаристов и так слишком много, однако вместо него наняли чернокожего мужчину, у которого ранее не было литературных заслуг и небольшого существенного опыта. Сценарист продолжал попытки снова устроиться на проект, но тщетно. В одном из сезонов его всё-таки приняли, но в качестве соавтора, тогда как на постоянную работу взяли двух женщин, одна из которых была чернокожей, а другая - лесбиянкой.


Эта политика балансирования (когда компания пытается следовать повестке инклюзивности) создала ситуацию, при которой гетеросексуальным белым мужчинам требуется ‘дополнительная’ квалификация. К примеру, от сценаристов, работающих над сериалом "Команда морских котиков" требовался военный опыт и писательские заслуги - лишь в этом случае они могли претендовать на место в штате. Претендовать, но без гарантии. Тогда как от их ЛГБТ* - коллег не требовали таких навыков и опыта.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: CBS   Paramount Global   белый гетеросексуальный   инклюзивность   политика разнообразия   толерантность   увольнение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
zloykoyot 18 минут назад
Если задуматься с чего начиналось развитие повесточки, то можно вспомнить фильм "Солдат Джейн".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 2 минуты назад
Брайан Беннекен - если и это белый мужчина, то кто у них негр?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor 2 минуты назад
Ну так они совершенно откровенно заявляют, что если брать на работу лишь по профессиональным навыкам, то у женщин, негров и прочих меньшинств будет значительно меньше шансов. И по ограниченности своей не видят в этом маразма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья 18 минут назад
Махровая дискриминация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Елизавета Полчаса назад
Штаты действительно сошли с ума со своей дичайшей системой... Старые и выжившие из ума пердуны у власти, всё и вся по разнарядкам, аморальное мракобесие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat 48 минут назад
это деструктивная хрень - когда смотрят не на навыки человека как работника на на херню которая от него совершенно не зависит и далась ему просто при рождении, - пол и цвет кожи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 50 минут назад
Теперь понятно почему большинство фильмов Голливуда скатилось до уровня киностудии им. Довженко (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Radugananebe 56 минут назад
Значит, эти изменения скажутся на качестве готового продукта. Другие кинокомпании уже хлебнули дерьмеца, когда поняли что секс-меньшинства- это хорошо, но сериалы и фильмы под их началом получаются низкорейтинговые. И Парамаунт угодит в ту же яму. Людей, конечно, жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2292 поста (2281 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258222



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Сделано у нас
Сделано у нас
Набирающие популярность в сообществах
Огненный пост
Огненный пост
Как появился первый серийный отечественный автомобиль⁠⁠
Как появился первый серийный отечественный автомобиль⁠⁠
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#позитив#кино#полиция#новости#трейлер#собака#кошка
#в мире#интересно#Китай#забавно#кот#интересное#улыбнуло#Россия#дети#авария
#животные#Прикол#факты#Юмор#фильм#Москва#Ynews#Реакция#задержание#маразм
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы «Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за абсурдного заявления «Не все беременные люди — женщины»: Лондонский университет искусств раскритиковали из-за... «Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney «Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на... «Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг остаётся верна своим принципам «Я лучше отсижу в тюрьме, чем буду отрицать важность биологического пола»: Джоан Роулинг... Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице Американку с 16-месячным сыном сняли с рейса из-за неправильного обращения к бортпроводнице Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков Из-за акции в поддержку ЛГБТ спортклуб "Барселона" лишился около полумиллиона подписчиков

На что жалуетесь?

Вернуться