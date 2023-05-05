Как люди живут в городе на Аляске, где есть всего 1 жилой дом на всех

Но как же вышло так, что все жители живут вместе? Неужели город изначально планировался таким?

Конечно же нет. Это был военный портовый город, где строились одни казармы. Однако со временем сюда перебрались и гражданские — надо было налаживать инфраструктуру и работать в магазинах. Для них были построены небольшие домики на берегу — не жизнь, а сплошное Баунти. Еще и с шикарным видом из окна.

Увы, сильнейшее цунами в 1964 году смыло с лица земли все эти постройки. Местные жители были вынуждены временно перебраться в новенький дом-казарму. Только вот нет ничего более постоянного, чем временное. Со временем власти забыли о проблеме населения. Люди так и остались жить в этом здании