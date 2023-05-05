Как люди живут в городе на Аляске, где есть всего 1 жилой дом на всех

Садитесь поудобнее, ведь сегодня нас ждет увлекательное путешествие в один из самых необычных городов планеты — Уиттиер, что расположился среди живописных красот Аляски. Тут есть водопады, леса, ледники и, конечно, захватывающие дух горы.
Но примечательно не это. А то, на весь город здесь есть лишь один жилой дом! Да-да, все население Уиттиера живет в одной большой военной казарме, которая была переделана под "отель" много лет назад.
Звучит здорово, правда? Все друг друга знают, все живут в дружбе и согласии. Что уж там, в этом же здании находятся и полицейский участок, и магазин, и кафе, и даже церковь. Для многих это настоящая мечта: можно ходить на работу не выходя из дома или спуститься в одних тапочках за хлебом!
После попоек в местном баре не надо далеко "ползти" — ваша квартира находится буквально в шаговой доступности!
Но как же вышло так, что все жители живут вместе? Неужели город изначально планировался таким?
Конечно же нет. Это был военный портовый город, где строились одни казармы. Однако со временем сюда перебрались и гражданские — надо было налаживать инфраструктуру и работать в магазинах. Для них были построены небольшие домики на берегу — не жизнь, а сплошное Баунти. Еще и с шикарным видом из окна.
Увы, сильнейшее цунами в 1964 году смыло с лица земли все эти постройки. Местные жители были вынуждены временно перебраться в новенький дом-казарму. Только вот нет ничего более постоянного, чем временное. Со временем власти забыли о проблеме населения. Люди так и остались жить в этом здании
Впрочем, не надо им сопереживать. Условия у них просто прекрасные. На 220 жителей города у них имеется 150 трехкомнатных квартир со всеми удобствами, обставленными довольно уютно и комфортно.
И город рос: в нем появлялись школа и фитнесклуб, магазины, библиотека и многое другое. В целом, если не смотреть на масштабы города, можно даже сказать, что люди живут здесь вполне обычно. Только вот это не совсем так.
Аляска — не курорт, поэтому погода тут весьма суровая. В зимний период тут сильные ветра и наступают довольно сильные холода, поэтому жители Уиттиера стараются не покидать своих домов. И тут может возникнуть резонный вопрос: как же тогда они ходят на работу? А ответ прост — туннели!
Под городом есть сеть туннелей: они ведут от жилого здания в порту и местному маяку. Для детей и подростков есть туннель до школы. Так, чтобы дети попросту не видели улицу и не попадали там в опасные для жизни ситуации.
Знают про этот город и туристы, поэтому в сезон сюда прибывает немало гостей. Для них здесь воздвигли отель. Находится он, кстати, все в том же жилом доме, где проживают и остальные.
Все-таки, хочется людям посмотреть на столь необычный город, да и красоты местные так и манят туристов.
Но как же дела обстоят с ресурсами? Увы и ах, плохо. В какой-то степени город целиком и полностью зависит от поставок продуктов из ближайших городов. Среди гор, портов и лесов производить продукты просто невозможно. Тем более, в таких масштабах, чтобы накормить всех.
И тут возникает закономерный вопрос: что будет, если из-за непогоды или какого-то катаклизма продукты для города поставить не смогут? Не беда! У Уиттиера есть свой небольшой склад. И располагается он как раз все в том же единственном жилом доме — эти люди обо всем позаботились.
И эта история в очередной раз показывает, что люди намного более изобретательны, чем нам может показаться. Мы отлично приспосабливаемся к любым условиям.
Источник:
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