Почему на Русском Севере строили такие огромные дома?

Поветь. Это второй этаж хозяйственной части дома. Как правило, там хранили сено и необходимый инвентарь, от лопат до рыболовецких сетей. Если посмотреть на северный дом с улицы, то увидите такой огромный деревянный скат со второго этажа на землю. Это как раз въезд в поветь для лошади с телегой. А еще по этому скату было удобно спускать или поднимать бочки.

Жилая часть дома. Она находилась либо на втором, либо на третьем уровне в зависимости от размеров и идеи хозяев. От хозяйственных помещений ее отделял крытый переход. Внутри было все как в самой обычной русской избе.