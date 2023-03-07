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Почему на Русском Севере строили такие огромные дома?

Почему на Русском Севере строили такие огромные дома?

Автор:
07 марта 2023 10:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   интересно   люди   огромные дома   русский север   стройка   факты   фото   
1472
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Кажется, что в таком деревянном доме должны были проживать сразу несколько семей. Но нет.

Оказавшись буквально в любой старой деревне Русского Севера, вы будете поражены размерами домов.

Особенно хорошо это видно в Поморье (например, в селе Колежме, где современные поморы до сих пор живут в таких домах) и в музеях деревянного зодчества.

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Почти все дома там стоят на высоких подклетях (цокольных этажах), а сверху еще один, а то и два этажа и обязательно горница (что-то вроде лоджии). Каждая стена имеет по 6–8 окон. А предназначался такой дом всего лишь для одной семьи.


Что скрывается под крышей дома?

Несмотря на суровый климат Севера, люди там жили вполне обеспеченно – все благодаря морскому промыслу и торговым путям. И их дома – это пример грамотной организации своего быта. Под одной крышей были хозяйственные и жилые помещения, соединенные переходами, чтобы в холодное время как можно меньше ходить на улицу. В разных регионах они могли отличаться по форме, но по смыслу были очень похожими.

Подклеть. Это самый первый уровень дома, который в зависимости от размеров и нужд использовался как амбар (склад) и/или хлев для домашнего скота. Запахи от коров и коз в сам дом не проникали, так как хлев был отделен переходом, но тем не менее к животным можно было пройти под крышей, что было удобным, учитывая снежные и холодные зимы. Окон в подклети не было.

Поветь. Это второй этаж хозяйственной части дома. Как правило, там хранили сено и необходимый инвентарь, от лопат до рыболовецких сетей. Если посмотреть на северный дом с улицы, то увидите такой огромный деревянный скат со второго этажа на землю. Это как раз въезд в поветь для лошади с телегой. А еще по этому скату было удобно спускать или поднимать бочки.

Жилая часть дома. Она находилась либо на втором, либо на третьем уровне в зависимости от размеров и идеи хозяев. От хозяйственных помещений ее отделял крытый переход. Внутри было все как в самой обычной русской избе.

Вся жизнь, конечно же, была вокруг русской печки, с помощью которой отапливали комнату и готовили еду, а также на ней можно было спать. Рядом хранили посуду, здесь была вода, чтобы помыть руки.

Вдоль стен стояли лавки, на которых также и сидели, и спали. В одном углу был стол с лавками, за которым ели.

Уборную делали в дальнем закутке, как правило, над хлевом, и она не отапливалась.

Горница. Комната под крышей, которая выходила на улицу, что-то вроде мансарды или лоджии. Самое светлое место в доме, где, как правило, собирались девушки и что-нибудь шили (а это требовалось постоянно). Горница в отличие от других помещений не отапливалась, но туда поднимался теплый воздух со второго этажа, так что там было не жарко, но и не холодно.

Двор. Все хозяйственные постройки были объединены под одной крышей для удобства работы зимой. Под крышей мог быть устроен даже небольшой огород. Но вот баню и мельницу не просто выносили из дома, но старались строить подальше от жилых строений из-за их пожароопасности и поближе к воде.


А как там живут сегодня?

Такие дома вообще рассчитаны на одну семью: родители, несколько детей, старшие родственники. Когда дети вырастали и женились, они строили собственный дом. В советские годы дома стали уже поменьше, но традиция все равно сохранилась.

Разумеется, в таких домах продолжают жить люди. Все деревни давно электрифицированы, но во многих до сих пор нет газа, так что отапливают их по-прежнему с помощью русской печки (у некоторых в домах еще стоят дополнительные голландские печи). Деревянные дома отлично держат тепло.

А вот необходимости держать большое количество домашних животных под домом сегодня нет, и в этих помещениях чаще всего просто хранят сезонные вещи.

В старых деревенских домах, конечно, не было водопровода и канализации, поэтому сегодня к ним делают пристройки с теплой ванной комнатой.

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Метки: Жизнь   интересно   люди   огромные дома   русский север   стройка   факты   фото   
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52k
smakido 54 минуты назад
Спасибо автору за интересный пост.
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625
partners74 17 минут назад
на всю жизнь с детства помню и помнить буду деревенскую русскую печь! и спалось на ней в холодные зимние вечера под овчинным одеялом просто супер. а когда бабушка рано утром начинала печь блины с пирожками....эхх) где это детство?
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1k
Серёжа Полчаса назад
Вы ещё забыли про мишек упомянуть. Если окна делать близко к земле, этот любопытный гадёныш будет вашим постоянным гостем. Для него сломать окно, это как разорвать лист не плотной бумаги.
Когда первый раз побывал в северном сельском доме, поразила толщина входных дверей (6-8см из твёрдой древесины), но пожив там несколько дней, понял необходимость этого... мишки.
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7k
Роман Час назад
Чего чего ... если собрать всех с живностью под одной крышей, то напукав, всем теплее будет =)
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Anarasius

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