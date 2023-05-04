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Шерпы: как живёт самый высокогорный народ

Шерпы: как живёт самый высокогорный народ

Автор:
04 мая 2023 10:13
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Шерпы   высокогорный народ   горы   интересно   люди   факты   фото   
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Вы когда-нибудь слышали о шерпах? Наверняка, нет, ведь об этом поистине удивительном народе известно далеко не многим.

А, меж тем, шерпы - самые настоящие супергерои, сверхлюди, если угодно, которые, благодаря региону их проживания, обладают уникальными физическими данными.

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Итак, шерпы - это одна из народностей, которые сегодня преимущественно обитают на территории Восточных Гималаев. Свою известность шерпы получили благодаря тому, что помогают альпинистам совершать восхождения на Эверест.

Проще говоря, они выполняют роль носильщиков, перетаскивая с места на место тяжёлую альпинистскую поклажу. Однако помощь альпинистам - это не единственное дело, которым занимаются шерпы. Большинство представителей этого народа посвящают все свое время земледелию и сельскому хозяйству.

Шерп в переводе с тибетского означает "восточный человек", и когда-то представители этого народа жили именно в Тибете. Несмотря на то, что шерпы относятся к монголоидной расе, с тибетцами их связывают многовековые традиции, религия, одежда и даже язык.

А вот письменности у шерпов нет и никогда не было, из-за чего ученым и историкам довольно сложно исследовать перипетии их жизненного пути и развития. Многие называют шерпов "народом без истории", но только лишь потому, что существует крайне мало документальных источников, позволяющих узнать хотя бы что-то об этой народности.

Жизненный уклад шерпов такой же необычный, как и сам народ. Живут они в соответствии с тибетским календарем, имена у них меняются на протяжении всей жизни, а фамилии отсутствуют как данность. Иногда в качестве имени или фамилии шерпы используют название местности, на которой родились.

Любопытный факт: слова "шерп" и "шерпа" - мужского рода, женского нет, однако никого это не смущает. Оба эти слова в ходу, и считаются вполне себе нормативными. Как говорится, нет письменности - нет правил.

В чем же уникальность этого высокогорного народа? Дело в том, что шерпы обладают просто удивительной выносливостью и способны выдерживать перегрузки, которые для рядовых европейцев считаются смертельными. Секрет их удивительной физической формы в несколько иной работе системы кровоснабжения. Кровь у шерпов бежит в два раза быстрее, чем у европейцев, однако при этом сохраняется оптимальный сердечный ритм и давление.

Исследования показали, что концентрация продуктов распада азота в крови шерпов в 10 раз выше, чем у приезжих покорителей горных вершин. Оксид азота и его метаболиты расширяют кровеносные сосуды, увеличивая выносливость шерпов до почти фантастических показателей!

Вот что писал о шерпах учёный из Медицинского центра Университета Дьюка Джонатан Стемплер: «Интересные данные о здоровье жителей Тибета показывают, каким образом природа использовала оксид азота для возмещения негативных последствий постоянного пребывания на большой высоте в условиях гипоксии».

А вот сами шерпы относятся к такой их суперспособности философски. Вот что говорил об этом Тенцинг Норгей, самый известный непальский шерп, который стал первым человеком (вместе с Эдмундом Хиллари), покорившим Эверест: "Мальчик-шерп смотрит вверх - он видит гору. Потом он смотрит вниз и видит груз. Он поднимает груз и идет на гору. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Идти с грузом - его естественное состояние, и ноша для него все равно, что часть тела».

Ещё одна особенность шерпов - их всеядность. Они употребляют в пищу практически любые продукты, которые альпинисты берут с собой во время восхождения. Не отказываются шерпы и от алкоголя. Более того, у них есть свой оригинальный алкогольный напиток под названием чанг. По сути, это своеобразная вариация пивного напитка, приготовленная на основе риса, ячменя или других злаков. Пьется чанг обычно через соломинку.

Да и в принципе шерпы являются весьма демократичной народностью, особенно по сравнению с другими азиатскими народами. Так, например, шерпские женщины, помимо традиционных домашних обязанностей, наравне с мужчинами принимают участие в восхождениях. И это несмотря на то, что в большинстве своем шерпские женщины низкорослые! Тем не менее, они способны нести поклажу равную их собственному весу, и это не считается чем-то зазорным или... "не женским делом".

Любопытный факт: многоженство шерпы не поддерживают. Не отказываются полностью, но стараются придерживаться привычных европейских семейных канонов. И дело тут не в приверженности традициям. Просто... зачем шерпу несколько жён, если он с одной-то справиться не может?!

А вот многомужество - вполне популярное явление, и несколько братьев могут взять в жены одну женщину. Таким образом, все имущество сохраняется внутри одной семьи.

Основная религия шерпов - буддизм. Они верят в реинкарнацию и даже время от времени посещают храмы, однако не считают, что собственные религиозные предпочтения необходимо афишировать. Проще говоря, шерпы верят, но не фанатично, и исполняют лишь вполне традиционные ритуалы - рождение, женитьба, смерть. Своих почивших шерпы сжигают, кроме маленьких детей, которых принято хоронить. Исключение составляют только умершие высоко в горах. Их, чаще всего, хоронит сама природа...

Несмотря на то, что шерпы живут в определенном отдалении от современной цивилизации, они не являются вымирающим народом. Более того, их численность с каждым годом увеличивается. Также повышается их уровень образования и гражданского самосознания.

Многие современные шерпы, помимо покорения гор, стремятся и к другим, карьерным вершинам и осваивают совершенно новые и нетипичные для их народа профессии - например, юриспруденцию. Но, конечно же, горы у шерпов в крови, и они едва ли когда-нибудь смогут совсем отказаться от восхождений. В конце концов, это их призвание, заложенное где-то на генном уровне.

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Метки: Жизнь   Шерпы   высокогорный народ   горы   интересно   люди   факты   фото   
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