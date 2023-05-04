Шерпы: как живёт самый высокогорный народ

А вот сами шерпы относятся к такой их суперспособности философски. Вот что говорил об этом Тенцинг Норгей, самый известный непальский шерп, который стал первым человеком (вместе с Эдмундом Хиллари), покорившим Эверест: "Мальчик-шерп смотрит вверх - он видит гору. Потом он смотрит вниз и видит груз. Он поднимает груз и идет на гору. Он не видит в этом ничего необычного или неприятного. Идти с грузом - его естественное состояние, и ноша для него все равно, что часть тела».