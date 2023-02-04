10 неожиданных фактов о сибиряках

4. Сибиряки делят друг друга на настоящих и не очень. Те, кто живут в крупных населенных пунктах, — ненастоящие, а те, кто вокруг Байкала и в зоне вечной мерзлоты, — самые что ни на есть.

5. В Сибири больше людей, страдающих депрессией, чем в остальной России. Все из-за климата — мало солнца и длинные зимы. Но со стороны и не скажешь: никто не будет хандрить и жаловаться. Сибиряк (настоящий) молча, четко, без закатывания глаз к небу преодолевает трудности и решает вставшие перед ним задачи.

6. Считается, что с жителями Красноярска, Иркутска или Омска лучше не конфликтовать. Они довольно прямолинейны и не будут долго дискутировать, а быстро перейдут к действиям и объяснят, в чем конкретно вы не правы.

7. Многие сибиряки никогда не были в Москве и Санкт-Петербурге, зато по неоднократно посещали Китай, Таиланд, Японию, Вьетнам, благо, все это по соседству. Зато поездка в Европу для них — дальний перелет в другую половину мира.

8. Сибиряки считают себя автономной нацией и говорят об этом с гордостью. Кстати, в научной среде уже давно ведутся споры о том, относить ли их к отдельной субэтнической группе русских.

9. Сибиряки активно поддерживают расхожие стереотипы о себе и еще больше небылиц расскажут доверчивому гостю. А потом между собой по-доброму посмеются над реакцией москвичей, многие из которых, похоже, до сих пор верят, что каждый сибиряк за год съедает в среднем 1,4 медведя.

10. Для сибиряка Байкал — особое, даже священное место. Он всегда будет любить и защищать это исполинское реликтовое озеро, уважительно называя его морем. Это почти что культ, к которому быстро примыкают даже недавно переехавшие в регион люди.