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10 неожиданных фактов о сибиряках

10 неожиданных фактов о сибиряках

Автор:
04 февраля 2023 11:01
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   интересно   люди   сибирь   сибиряк   факты   фото   
1057
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Сибиряки, без сомнения, суровые, и из них делают гвозди. Это у них по улицам городов разгуливают медведи, в 40-градусный мороз все отправляются семьями на праздничный променад по набережной замерзшего Енисея, а главная забава — охота на тех самых медведей.

Примерно такая картина складывается в голове обитателя густонаселенной европейской части России, который Сибирь видел только по телевизору. Но какие они на самом деле — те, кто живет по ту сторону Уральских гор?


1. Рвануть на выходные из Томска или Новосибирска в Горный Алтай, преодолев 500–700 км? Вообще не вопрос. Для сибиряка дальние расстояния — это повседневная реальность. Они друг к другу в гости ездят за 300 км так же часто, как мы наведываемся в соседний район своего города.


2. Если встречаются или созваниваются два сибиряка из разных областей, они почти всегда начинают разговор о погоде — у кого она окажется хуже, тот и негласный победитель. Вот такой ритуал вежливости.


3. Привычка щелкать семечки свойственна жителям юга России, а в Сибири щелкают кедровые орехи. Не повсеместно, разумеется, а там, где тайга начинается в паре шагов от населенного пункта. В больших городах этот деликатес продают в магазинах задорого, как и у нас.

4. Сибиряки делят друг друга на настоящих и не очень. Те, кто живут в крупных населенных пунктах, — ненастоящие, а те, кто вокруг Байкала и в зоне вечной мерзлоты, — самые что ни на есть.


5. В Сибири больше людей, страдающих депрессией, чем в остальной России. Все из-за климата — мало солнца и длинные зимы. Но со стороны и не скажешь: никто не будет хандрить и жаловаться. Сибиряк (настоящий) молча, четко, без закатывания глаз к небу преодолевает трудности и решает вставшие перед ним задачи.


6. Считается, что с жителями Красноярска, Иркутска или Омска лучше не конфликтовать. Они довольно прямолинейны и не будут долго дискутировать, а быстро перейдут к действиям и объяснят, в чем конкретно вы не правы.


7. Многие сибиряки никогда не были в Москве и Санкт-Петербурге, зато по неоднократно посещали Китай, Таиланд, Японию, Вьетнам, благо, все это по соседству. Зато поездка в Европу для них — дальний перелет в другую половину мира.


8. Сибиряки считают себя автономной нацией и говорят об этом с гордостью. Кстати, в научной среде уже давно ведутся споры о том, относить ли их к отдельной субэтнической группе русских.


9. Сибиряки активно поддерживают расхожие стереотипы о себе и еще больше небылиц расскажут доверчивому гостю. А потом между собой по-доброму посмеются над реакцией москвичей, многие из которых, похоже, до сих пор верят, что каждый сибиряк за год съедает в среднем 1,4 медведя.


10. Для сибиряка Байкал — особое, даже священное место. Он всегда будет любить и защищать это исполинское реликтовое озеро, уважительно называя его морем. Это почти что культ, к которому быстро примыкают даже недавно переехавшие в регион люди.

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Метки: Жизнь   интересно   люди   сибирь   сибиряк   факты   фото   
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10k
Касьян Пуздой Час назад
настоящие сибиряки - это буряты, хакасы и эвенки с якутами. так что, глупо сравнивать.
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0
VirRUS777 4 минуты назад
Подпишусь под постом :)
Кто против в Репу дам : )

А на самом деле мы добрые и гостеприимные, добро пожаловать !
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9k
Сергей Гурковский 7 минут назад
Кто эту бредятину написал? Про расстояния, это правда. Про поддержание стереотипов, отчасти тоже верно, остальное бредятина. Я родился в Якутии, в 17 лет переехал в Новосибирск, там прожил 13 лет. Потом в Москве 11 лет, потом в Белгороде, сейчас в Питере живу)))
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300
Бармалей 9 минут назад
Очередная заказуха, с целью создать мнение, что есть другой этнос "сибиряки" и они конечно же не русские. А там дальше по накатанной схеме - "сибирская независимая республика" и продажа себя Америкосам.
Такую-же херь впаривали Норги про "поморы это не русские". Подкармливали одного козла, который уже там пел басни про поморский язык, про отдельное поморское государство. Не взлетело - сел надолго.

К автору сего "а между строк было написано, что сибиряки это не русские" тоже нужно внимательно присмотреться, - а не засланный ли казачок.
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33k
russger 58 минут назад
"Считается, что с жителями Красноярска, Иркутска или Омска лучше не конфликтовать. Они довольно прямолинейны и не будут долго дискутировать, а быстро перейдут к действиям и объяснят, в чем конкретно вы не правы"

Что за херня? Так-то в морду кто угодно может дать.

А вообще, судя по посту, сибиряки это этакие казахи, понтов дохрена :)
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3k
Старичок Час назад
тупая чушь, тупой тс.
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