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18 перевоплощений актёров, которые заставляют не верить своим глазам

18 перевоплощений актёров, которые заставляют не верить своим глазам

Автор:
04 мая 2023 23:10
Сообщество : Кино
Метки: Глазам   До неузнаваемости   Не поверить   актёры   грим   перевоплощения   
1475
19

По-настоящему талантливый актер может быть одинаково хорош в разных жанрах кино, от комедий до триллеров. Иногда, чтобы заставить зрителей поверить в то, что происходит на экране, актерам нужно кардинально изменить свою внешность. Они теряют или набирают вес, пользуются протезами и наносят тонны макияжа. В этой подборке вы увидите актеров, которые для роли изменились до неузнаваемости.

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Метки: Глазам   До неузнаваемости   Не поверить   актёры   грим   перевоплощения   
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1  комментарий
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Trilik Час назад
А что эти актёры сделали для таких перевоплощений? Тут заслуга гримёров! Расскажите про перевоплощения многим другим актерам...
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