18 перевоплощений актёров, которые заставляют не верить своим глазам

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По-настоящему талантливый актер может быть одинаково хорош в разных жанрах кино, от комедий до триллеров. Иногда, чтобы заставить зрителей поверить в то, что происходит на экране, актерам нужно кардинально изменить свою внешность. Они теряют или набирают вес, пользуются протезами и наносят тонны макияжа. В этой подборке вы увидите актеров, которые для роли изменились до неузнаваемости.
1. Убийца Крок - преступник-мутант, страдающий редким заболеванием кожи, которое превратило его в рептилию "Отряд самоубийц" / актёр Адевале Акиннуойе-Агбадже
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3. Дженнифер Лоуренс сыграла Мистик в фильме "Люди Икс". На это сложное превращение каждый раз требовалось семь часов
5. Визажистам понадобилось три часа, чтобы превратить Николь Кидман в английскую писательницу Вирджинию Вульф. За эту роль в фильме "Часы" актриса получила "Оскар"
6. Оскара Айзека не узнать в роли Апокалипсиса, "Люди Икс ". Из-за грима актёр не мог пошевелить головой
9. Джим Керри в роли Гринча, который похитил Рождество. На грим, во время съемок, ушло примерно 1000 часов
11. Руни Мара в роли Лисбет Саландер "Девушка с татуировкой дракона". Актрису коротко подстригли, покрасили в чёрный цвет и конечно - пирсинг
15. Несколько часов грима требовалось для превращения Джонни Деппа в безумного Шляпника из "Алисы в стране чудес"
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