18 перевоплощений актёров, которые заставляют не верить своим глазам

По-настоящему талантливый актер может быть одинаково хорош в разных жанрах кино, от комедий до триллеров. Иногда, чтобы заставить зрителей поверить в то, что происходит на экране, актерам нужно кардинально изменить свою внешность. Они теряют или набирают вес, пользуются протезами и наносят тонны макияжа. В этой подборке вы увидите актеров, которые для роли изменились до неузнаваемости.