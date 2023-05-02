15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее

Чувство юмора и творчество — это, наверное, то, что всё ещё держит человечество на ногах. По крайней мере, по всей видимости, так считают пользователи Reddit, участвующие в различных фотошоп-баттлах.
Ведь именно благодаря им мы ежедневно можем наблюдать фотографии, которые забавно фотошопят участники. Птица с руками? Да запросто! Кот-павук? Да проще простого! В общем, приятного просмотра и хорошего настроения!
«Какое-то лицо у вас плоское, невыразительное»
Первокурсник меда в начале и в конце года
Спорим, что вы прокачаете своё кунг-фу, просто посмотрев на эту картинку? Да, даже если вы никогда не занимались кунг-фу! 🙂
«Так, Мурзик, мама говорила нам не пить тот забродивший компот или нет?»
Качал бицуху по методике Курицына!
Когда ты думал, что попал в ловушку застряв в водостоке, но ловушка оказалась в другом
«Фото с обезьянкой на память не желаете?»
«Да, чирик, слияние скворечников и зернового капитала будет производиться в следующем месяце, чирик»
«Да сколько можно натирать мою лампу, йоу?! Свою иди три!»
«Как мощны мои клешнищи!»
Черепашки, вперёд!
Странно, но никто из фотошоперов почему-то не подумал о Пирамидоголовом из «Сайлент Хилла», хотя, кажется, этот люк идеально вписался бы в его образ.
Кот-павук
«Ииииии, перед нами чемпион в суперпушистом весе!»
*играет заглавная музыка*
«О каком письме ты всё время толкуешь, Гарри?»
Ктоооооо проживает на дне океана?
Источник:
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