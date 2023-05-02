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15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее

15 работ от фотошоперов, которые и без того весёлые фотки делают еще смешнее

Автор:
02 мая 2023 11:03
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   умора   фантазия   фотошоп   
626
16

Чувство юмора и творчество — это, наверное, то, что всё ещё держит человечество на ногах. По крайней мере, по всей видимости, так считают пользователи Reddit, участвующие в различных фотошоп-баттлах.

Ведь именно благодаря им мы ежедневно можем наблюдать фотографии, которые забавно фотошопят участники. Птица с руками? Да запросто! Кот-павук? Да проще простого! В общем, приятного просмотра и хорошего настроения!


«Какое-то лицо у вас плоское, невыразительное»

×
×

Первокурсник меда в начале и в конце года

Спорим, что вы прокачаете своё кунг-фу, просто посмотрев на эту картинку? Да, даже если вы никогда не занимались кунг-фу! 🙂


«Так, Мурзик, мама говорила нам не пить тот забродивший компот или нет?»


Качал бицуху по методике Курицына!


Когда ты думал, что попал в ловушку застряв в водостоке, но ловушка оказалась в другом


«Фото с обезьянкой на память не желаете?»


«Да, чирик, слияние скворечников и зернового капитала будет производиться в следующем месяце, чирик»

«Да сколько можно натирать мою лампу, йоу?! Свою иди три!»


«Как мощны мои клешнищи!»


Черепашки, вперёд!

Странно, но никто из фотошоперов почему-то не подумал о Пирамидоголовом из «Сайлент Хилла», хотя, кажется, этот люк идеально вписался бы в его образ.


Кот-павук

«Ииииии, перед нами чемпион в суперпушистом весе!»

*играет заглавная музыка*

«О каком письме ты всё время толкуешь, Гарри?»

Ктоооооо проживает на дне океана?

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   креатив   умора   фантазия   фотошоп   
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−18
кошка бобик Час назад
чувство юмора заставляет нас развиваться...
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239
Maikl 48 минут назад
Комментарий к фото
)))))))) ви таки хотите сказать шо изображение слева подлинное ?!?!? если да - тащите Оскара сюда )))))
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