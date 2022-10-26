15 смешных работ от победителей фотошоп-баттлов

В интернете существуют целые группы людей, которые соревнуются друг с другом в мастерстве владения фотошопом. Так фотошоперы качают свой навык и приятно проводят время. Сегодня мы решили показать вам их самые оригинальные и смешные работы, которые были сделаны за последнее время.

Так выглядит блаженство