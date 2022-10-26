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15 смешных работ от победителей фотошоп-баттлов

15 смешных работ от победителей фотошоп-баттлов

Автор:
26 октября 2022 08:51
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   креатив   умора   фотошоп   
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Фотошоп подобен волшебной палочке, способной создавать удивительные штуки, трансформировать их и преображать. С помощью программы можно без труда перенестись в совершенно другую реальность. Достаточно задействовать немного креатива и фантазии.

В интернете существуют целые группы людей, которые соревнуются друг с другом в мастерстве владения фотошопом. Так фотошоперы качают свой навык и приятно проводят время. Сегодня мы решили показать вам их самые оригинальные и смешные работы, которые были сделаны за последнее время.


Так выглядит блаженство

×
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Двойное блаженство — кайфовать рядом с Николасом Кейджем.


Невероятное превращение кошки в парик


Новая тыква для Золушки

Тыква-робот идеально подойдёт для принцесс, которые шагают в ногу со временем.


Омоложение


Идеальный дуэт


Бегите, глупцы

Этот казуар явно недоволен тем, что кто-то нашёл его кладку.


Превращение из пельменя в робота


Хомячок раскачивает зал


Зловещий муравей

Не каждое макроизображения муравья способно нагнать столько жути. Кстати тут люди показали вблизи «лица» других насекомых. Реакции некоторых пользователей на них бесценны.


Пёсья семейка

Мортиша, ты ли это?


Змеекот


Мяуэстро


Погладушки


Женщина держит материал под названием Vanta Black

Vanta Black — одно из самых тёмных веществ в мире. Поглощает 99,965 % падающего на него излучения: видимого света, микроволн и радиоволн.


Ставлю на всё!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   животные   забавно   креатив   умора   фотошоп   
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26k
SerGProS 51 минуту назад
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11k
Серёга@ 23 минуты назад
Ну, так себе работы...
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14
profit-farma Серёга@ 4 минуты назад
Ну, так и конкурс районный был, по ходу дела.
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