15 примеров шедевральных вывесок, которые вызывают смех и массу вопросов

Мало открыть свой бизнес, необходимо зацепить покупателей и продолжать оставаться на плаву. И этот пост посвящён тем самым креативщикам, которые восприняли слова «Нужно привлечь внимание» слишком буквально.
Яркая, а желательное ещё и шуточная, вывеска — залог успеха, считают они, но порой их старания доходят до беспредельного абсурда, вызывая и негодования, и безудержный смех. В соцсетях люди делятся увиденным и обсуждают, насколько успешен такой маркетинговый ход, а мы делимся наиболее интересными с вами.
Котлетки из внучки, сосиски из Жучки.
Судя по именам на головах манекенов, эта парикмахерская предназначена только для Екатерин (и очень мстительных Екатерин).
Порой самая обычная вывеска может стать основой для анекдота, если расположить её рядом с такой же обычной вывеской с совершенно противоположным смыслом. И такие совпадения — не редкость, если присмотреться.
Горы уже не впечатляют современных дам: сворачивайте им роллы, чтобы они были сыты и довольны!
Если носишь адидас, заходи к нам в апивас.
Источник:
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