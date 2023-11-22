15 примеров шедевральных вывесок, которые вызывают смех и массу вопросов

Яркая, а желательное ещё и шуточная, вывеска — залог успеха, считают они, но порой их старания доходят до беспредельного абсурда, вызывая и негодования, и безудержный смех. В соцсетях люди делятся увиденным и обсуждают, насколько успешен такой маркетинговый ход, а мы делимся наиболее интересными с вами.