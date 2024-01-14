В Британии гигантские крысы атакуют дома горожан

Сильные ливни и наводнения, вызванные штормом Хенк, привели к тому, что некоторые семьи столкнулись с кошмаром туннельных крыс.

Эксперт по вредителям Марк Мозли сказал, что его завалили звонками: «Люди вернулись с рождественских каникул и обнаружили, что конфеты на елке съедены. Крысы побывали в их домах. Службы по уничтожению вредителей завалены звонками SOS от людей, которые говорят, что на них «напали», и просят «пожалуйста, помогите».

Лондонский специалист по борьбе с вредителями Пол Бейтс из Cleankill сказал The Mirror, что после пандемии количество его обращений о заражении крысами неуклонно растет.

Он сказал: "В 2022 году рост составил 6% по сравнению с 2021 годом, а в прошлом году - 3%. С декабря у меня 235 обращений по поводу крыс, что много по сравнению с нормой".