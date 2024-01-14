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В Британии гигантские крысы атакуют дома горожан

В Британии гигантские крысы атакуют дома горожан

Автор:
14 января 2024 07:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Англия   Великобритания   грызуны   крысы   мусорные баки   холода   
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В Великобритании около 250 млн крыс, а холодная погода не благоволит жить под открытым небом. Вот зверьки и полезли туда где тепло.

Крыски за теплое лето отожрались на фаст-фуде и помойках до приличных размеров, и теперь ищут себе теплые дома, ну а британцы, почему-то не очень рады таким соседям и ругают на чем свет стоит мусорщиков.


Британская ассоциация по борьбе с вредителями заявила, что за последние 90 дней число обращающихся за советами по борьбе с крысами выросло на 115%. Перебои с вывозом мусора в праздники могли стать одной из причин: переполненные мусорные баки на колесиках и черные мешки, полные мусора, - «шведский стол» для грызунов.


Лондонский специалист по борьбе с вредителями Пол Бейтс говорит, что «есть несколько причин: от сокращения сбора отходов и плохого обслуживания дренажа и канализации до городских лис, которые научились открывать контейнеры для пищевых отходов и разбрасывать их по всему тротуару, что создает ресторан для крыс».

Сильные ливни и наводнения, вызванные штормом Хенк, привели к тому, что некоторые семьи столкнулись с кошмаром туннельных крыс.


Эксперт по вредителям Марк Мозли сказал, что его завалили звонками: «Люди вернулись с рождественских каникул и обнаружили, что конфеты на елке съедены. Крысы побывали в их домах. Службы по уничтожению вредителей завалены звонками SOS от людей, которые говорят, что на них «напали», и просят «пожалуйста, помогите».


Лондонский специалист по борьбе с вредителями Пол Бейтс из Cleankill сказал The Mirror, что после пандемии количество его обращений о заражении крысами неуклонно растет.

Он сказал: "В 2022 году рост составил 6% по сравнению с 2021 годом, а в прошлом году - 3%. С декабря у меня 235 обращений по поводу крыс, что много по сравнению с нормой".

Мусорные баки находятся под угрозой, поскольку администрация города стремится сократить расходы. Ассоциация местных органов власти подсчитала, что в Англии могут столкнуться с нехваткой финансирования в размере 4 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.



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Метки: Англия   Великобритания   грызуны   крысы   мусорные баки   холода   
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14  комментариев
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9k
MPEG-8 2 часа назад
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Alex Минуту назад
Британский свиньи возвращаются к совему естественному состоянию - грязи и чуме
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8k
perekrestok 7 минут назад
Щас Зеленский спецназ пришлет. Думаю в Британию от добровольцев отбоя не будет. Не зря же пакт о взаимной защите подписали.
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37k
АнтонПолднев 21 минуту назад
В Великобритании около 250 млн крыс(с)
Кто считал? Фото в студию. Страна должна знать своих героев.
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14k
gavrosh 21 минуту назад
Они в московском метро в 90х не были. Тогда там крысы с собаку водились.)))
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4k
Евгений 36 минут назад
В мире животных всё правильно-лезут туда, где тепло. А в мире людей зверъё не лезет где тепло (хотя и там их немало), зверъё лезет туда, где бабло
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25k
MrGod 40 минут назад
Не, лучше 4 млр отдать крысам в окраину, чем на своих потратить)
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10k
jnkbxybr 56 минут назад
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7k
Умница-красавица Час назад
Можно, подумать, что-то новое. Еще у Диккенса красочно описана вся эта Англия- грязь, нищета и крысы
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56k
Опиум для народа Час назад
А что так? Где господа зелёные и зоошиза? Почему не борятся против геноцида таких умных и социальных животных? Или этодругоепониматьнадо?
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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7k
Mixalych 2 часа назад
Учат весь мир демократии, а у себя элементарно мусор убрать не могут...
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