В Британии гигантские крысы атакуют дома горожан

В Великобритании около 250 млн крыс, а холодная погода не благоволит жить под открытым небом. Вот зверьки и полезли туда где тепло.
Крыски за теплое лето отожрались на фаст-фуде и помойках до приличных размеров, и теперь ищут себе теплые дома, ну а британцы, почему-то не очень рады таким соседям и ругают на чем свет стоит мусорщиков.
Британская ассоциация по борьбе с вредителями заявила, что за последние 90 дней число обращающихся за советами по борьбе с крысами выросло на 115%. Перебои с вывозом мусора в праздники могли стать одной из причин: переполненные мусорные баки на колесиках и черные мешки, полные мусора, - «шведский стол» для грызунов.
Лондонский специалист по борьбе с вредителями Пол Бейтс говорит, что «есть несколько причин: от сокращения сбора отходов и плохого обслуживания дренажа и канализации до городских лис, которые научились открывать контейнеры для пищевых отходов и разбрасывать их по всему тротуару, что создает ресторан для крыс».
Сильные ливни и наводнения, вызванные штормом Хенк, привели к тому, что некоторые семьи столкнулись с кошмаром туннельных крыс.
Эксперт по вредителям Марк Мозли сказал, что его завалили звонками: «Люди вернулись с рождественских каникул и обнаружили, что конфеты на елке съедены. Крысы побывали в их домах. Службы по уничтожению вредителей завалены звонками SOS от людей, которые говорят, что на них «напали», и просят «пожалуйста, помогите».
Лондонский специалист по борьбе с вредителями Пол Бейтс из Cleankill сказал The Mirror, что после пандемии количество его обращений о заражении крысами неуклонно растет.
Он сказал: "В 2022 году рост составил 6% по сравнению с 2021 годом, а в прошлом году - 3%. С декабря у меня 235 обращений по поводу крыс, что много по сравнению с нормой".
Мусорные баки находятся под угрозой, поскольку администрация города стремится сократить расходы. Ассоциация местных органов власти подсчитала, что в Англии могут столкнуться с нехваткой финансирования в размере 4 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих двух лет.
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Кто считал? Фото в студию. Страна должна знать своих героев.