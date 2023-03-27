Делая ремонт, британец нашёл 400-летние фрески

29-летний доктор Люк Бадворт из британского городка Милгейт недавно обнаружил, что его квартира - практически музей. Во время ремонта в комнате, которая раньше была кухней, слесари обнаружили на стене за кухонным шкафом старые рисунки. После этого хозяин квартиры уже сам начал проводить поиски, и нашёл похожие ещё больше похожих фресок рядом с трубой - они были заколочены досками.

"Меня захватили эти находки, и я схватил инструменты и начал искать ещё. Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но потом понял, что они нарисованы на стене соседнего здания - а значит, они старше самого здания. Они относятся примерно к 1660-м годам, то есть к эпохе гражданской войны. Удивительно осознавать, что история не только снаружи, но и внутри моей квартиры," - сказал парень.