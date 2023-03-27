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Делая ремонт, британец нашёл 400-летние фрески

Делая ремонт, британец нашёл 400-летние фрески

Автор:
27 марта 2023 21:25
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Великобритания   дом   древние рисунки   искусство   истории   история   находки   фото   фрески   
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Иногда во время ремонта в старой квартире можно наткнуться на редкости. Как сделал британец по имени Люк Бадворт. Ремонтируя одну из комнат, 29-летний парень обнаружил древние фрески, которые, возможно, датируются 1660 годом.

29-летний доктор Люк Бадворт из британского городка Милгейт недавно обнаружил, что его квартира - практически музей. Во время ремонта в комнате, которая раньше была кухней, слесари обнаружили на стене за кухонным шкафом старые рисунки. После этого хозяин квартиры уже сам начал проводить поиски, и нашёл похожие ещё больше похожих фресок рядом с трубой - они были заколочены досками.


"Меня захватили эти находки, и я схватил инструменты и начал искать ещё. Сначала я подумал, что это старые викторианские обои, но потом понял, что они нарисованы на стене соседнего здания - а значит, они старше самого здания. Они относятся примерно к 1660-м годам, то есть к эпохе гражданской войны. Удивительно осознавать, что история не только снаружи, но и внутри моей квартиры," - сказал парень.

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Эксперты провели анализ фресок и определили, что на них изображены сцены из книги "Эмблемы" 1635 года, написанной английским поэтом Фрэнсисом Куорлзом. Сами рисунки датируются 1660 годом, и теперь признаны "произведениями национального значения". После этого хозяин дома призвал других жителей своего города "пристальнее изучить свои дома" на предмет редкостей. Кроме того, парень надеется, что власти предоставят ему финансирование на сохранение исторически важных фресок. Компания под названием Historic England уже помогла парню - они покрыли фрески, чтобы дать им вторую жизнь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   дом   древние рисунки   искусство   истории   история   находки   фото   фрески   
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5  комментариев
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1k
Шурман Полчаса назад
Первое этому дому нет 400 лет , второе возможно какой то новодел и потом закрасили просто , дома в 400 лет выглядят по другому даже внутри и как бы ты не старался зашить эти балки и камни . Я был и в замках кому по 400 лет кстати один замок имел Русских и советник Путина не помню правда по чему и в каком направлении был советник , по этому замку страшно было ходить , отопление только печное , тронные залы и тд . Это в Бельгии в славном городе у которого название заблокируют , город из трех букв но на французском правильно он называется Уи :) по по нидерландский и немецкий и английский про Х :)
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31k
Андрей Иванов Полчаса назад
Мне больше картина понравилась. Про строительство социализма
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16k
Алекс 36 минут назад
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Igory 45 минут назад
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