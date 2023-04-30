В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулём

Ривз, как после отметили власти города, сумел предотвратить столкновение автобуса по крайней мере с одной машиной и не допустил того, чтобы транспорт с детьми врезался в дом, находившийся на его пути.

После того, как мальчик остановил автобус, он попросил одноклассников вызвать подмогу. Вскоре прибыли спасатели, которые оказали водителю экстренную медпомощь. Дети же добрались домой на другом школьном автобусе.



