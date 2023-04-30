FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 975 постов • 251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулём

В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулём

Автор:
30 апреля 2023 18:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   водитель   затормозил   мичиган   плохо за рулем   школьник   школьный автобус   
1424
3
1

13-летний пацан не растерялся и своими действиями предотвратил возможные аварии.

В Мичигане ученик 7 класса взял на себя управление школьным автобусом, водитель которого внезапно почувствовал себя плохо. Диллон Ривз вместе с другими школьниками возвращался домой после занятий в средней школе Картера в Уоррене, к северу от Детройта. Мальчик заметил, что у водителя закружилась голова и он потерял сознание. Школьник быстро оценил обстановку и сумел затормозить автобус.


Ривз, как после отметили власти города, сумел предотвратить столкновение автобуса по крайней мере с одной машиной и не допустил того, чтобы транспорт с детьми врезался в дом, находившийся на его пути.


После того, как мальчик остановил автобус, он попросил одноклассников вызвать подмогу. Вскоре прибыли спасатели, которые оказали водителю экстренную медпомощь. Дети же добрались домой на другом школьном автобусе.


Сейчас Диллона Ривза многие в городе считают героем, а его родители, конечно, горды за сына, но поясняют, что мальчик с детства учился управлять авто. Однако сам факт, что подросток не растерялся в сложной ситуации достоен уважения.


Кстати, по данным статистики ежегодно в США в авариях с участием школьных автобусов погибает по меньшей мере 111 человек. Да и вообще автобусы всех видов довольно часто попадают в ДТП - за год фиксируют около 63 000 таких случаев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: видео   водитель   затормозил   мичиган   плохо за рулем   школьник   школьный автобус   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Александр Час назад
Повезло что вовремя заметил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юр21 13 минут назад
Какой молодец! Главное не растерялся, а стал спокойно и правильно действовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
Arti 13 минут назад
Опять чтоли? На днях ведь тот же самый малец спас автобус, или автор проснулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Majul 17 минут назад
Паренек красава!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
Киану Ривзу..нужно поощрить чем-нибудь Диллона Ривза..мопедом или плейстейшн)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
719
Акан 47 минут назад
Молодец парень, что тут еще скажешь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
960
Шурман Час назад
Нам по везло что мы с детства давали ему уроки вождения а вот тут я бы промолчал на их стороне , сказали бы в играх научился , сейчас какой нибудь урод скажет что малолетний управляет машиной и тд а это уже другая статья даже в Европе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
MatveiVainrub Час назад
Нихрена не правда . В Америке дети автобусы не спасают . Там это делают "настоящие герои" : Бетман , Спайдермен , Человек-муравей и Чудо-баба .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

179272



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 любопытных фотографий необычных редкостей
13 любопытных фотографий необычных редкостей
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Неизвестный гений, защитивший мир от смертельных болезней
Набирающие популярность в сообществах
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Странные места, в которых живут люди
Странные места, в которых живут люди
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вдруг всё действительно так?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#Приколы#актеры
#Юмор#история#картинки#СССР#забавно
#в мире#кино#люди#подборка#Россия
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на физкультуре В Симферополе школьник с ножом накинулся на одноклассника за то, что тот быстрее пробежал на... Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили Нервный бородач в Сургуте устроил истерику из-за того, что ему посигналили Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук Московский водитель такси обматерил и оплевал пассажирку из-за крема для рук "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео

На что жалуетесь?

Вернуться