В США школьник смог остановить автобус, водителю которого стало плохо за рулём

13-летний пацан не растерялся и своими действиями предотвратил возможные аварии.
В Мичигане ученик 7 класса взял на себя управление школьным автобусом, водитель которого внезапно почувствовал себя плохо. Диллон Ривз вместе с другими школьниками возвращался домой после занятий в средней школе Картера в Уоррене, к северу от Детройта. Мальчик заметил, что у водителя закружилась голова и он потерял сознание. Школьник быстро оценил обстановку и сумел затормозить автобус.
Ривз, как после отметили власти города, сумел предотвратить столкновение автобуса по крайней мере с одной машиной и не допустил того, чтобы транспорт с детьми врезался в дом, находившийся на его пути.
После того, как мальчик остановил автобус, он попросил одноклассников вызвать подмогу. Вскоре прибыли спасатели, которые оказали водителю экстренную медпомощь. Дети же добрались домой на другом школьном автобусе.
Сейчас Диллона Ривза многие в городе считают героем, а его родители, конечно, горды за сына, но поясняют, что мальчик с детства учился управлять авто. Однако сам факт, что подросток не растерялся в сложной ситуации достоен уважения.
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А так же есть картинг и пр. где дети легально могут учиться ездить.
Т.ч. ничего родителям пацана не будет.