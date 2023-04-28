В Забайкальском крае живодёры тащили пса на цепи за машиной, пока их не остановил неравнодушный мужик

Всё из-за того, что жена водителя запретила ему пускать собаку в автомобиль.
Житель Забайкальска ехал по делам и увидел, что у впереди идущего авто к бамперу пристёгнута собака. Животное уже обессилено, не может бежать, поэтому его просто тащат по асфальту.
Взбешённый водитель остановил эту дичь, но сразу же началась другая: из автомобиля, к которому пристегнули собаку, выбежала мадам и начала кричать, что это их собака, она его не касается и вообще - пусть валит куда подальше.
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Позже к делу подключились силовики:
Сотрудники полиции установили водителя, который провез собаку, привязанную к заднему бамперу автомобиля. Водителем оказалась местная жительница. Со слов женщины, собаку она взяла для охраны животноводческой стоянки и, побоявшись усадить ее в машину, чтобы довезти до стоянки, привязала. Полицейские опросят свидетелей и очевидцев, назначат ветеринарную экспертизу. Собака жива, в настоящее время находится на животноводческой стоянке, — пояснили в местном МВД.
По результатам экспертизы решат, стоит ли возбуждать уголовное дело или ограничиться штрафом.
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чего ьлядь?
Ну и ублюдки! Желаю вам в любом случае сдохнуть в муках, уроды моральные!
Если ей не хочется ехать с собакой, то могла бы сама бежать за машиной, ну, а собаку если она такая грязная, можно в багажник посадить, у них универсал в самый раз для этого, хотя их корыто не заслуживает такой собаки.
Но парочка убл@дочная, вот просто слов нет, страшно представить как они детей воспитывают.