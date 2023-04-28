В Забайкальском крае живодёры тащили пса на цепи за машиной, пока их не остановил неравнодушный мужик

Житель Забайкальска ехал по делам и увидел, что у впереди идущего авто к бамперу пристёгнута собака. Животное уже обессилено, не может бежать, поэтому его просто тащат по асфальту.

Взбешённый водитель остановил эту дичь, но сразу же началась другая: из автомобиля, к которому пристегнули собаку, выбежала мадам и начала кричать, что это их собака, она его не касается и вообще - пусть валит куда подальше.