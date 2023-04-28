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В Забайкальском крае живодёры тащили пса на цепи за машиной, пока их не остановил неравнодушный мужик

В Забайкальском крае живодёры тащили пса на цепи за машиной, пока их не остановил неравнодушный мужик

Автор:
28 апреля 2023 18:47
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водитель   живодеры   забайкальск   машина   силовики   собака   цепь   
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Всё из-за того, что жена водителя запретила ему пускать собаку в автомобиль.

Житель Забайкальска ехал по делам и увидел, что у впереди идущего авто к бамперу пристёгнута собака. Животное уже обессилено, не может бежать, поэтому его просто тащат по асфальту.

Взбешённый водитель остановил эту дичь, но сразу же началась другая: из автомобиля, к которому пристегнули собаку, выбежала мадам и начала кричать, что это их собака, она его не касается и вообще - пусть валит куда подальше.

Позже к делу подключились силовики:

Сотрудники полиции установили водителя, который провез собаку, привязанную к заднему бамперу автомобиля. Водителем оказалась местная жительница. Со слов женщины, собаку она взяла для охраны животноводческой стоянки и, побоявшись усадить ее в машину, чтобы довезти до стоянки, привязала. Полицейские опросят свидетелей и очевидцев, назначат ветеринарную экспертизу. Собака жива, в настоящее время находится на животноводческой стоянке, — пояснили в местном МВД.

По результатам экспертизы решат, стоит ли возбуждать уголовное дело или ограничиться штрафом.

Источник:

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Метки: видео   водитель   живодеры   забайкальск   машина   силовики   собака   цепь   
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27  комментариев
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2k
Yus Час назад
Убивать нахрен. Сразу. На месте. Это нелюди.
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1k
Ирина К. 3 минуты назад
Нет слов
нормальных.
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22k
BiZ 7 минут назад
"побоявшись усадить, привязала"
чего ьлядь?
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1k
Ольга 9 минут назад
привязать их также и волочь за машиной
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9k
Garpia121 15 минут назад
Таких особой только уничтожать! Следующими будут лишние дети и старики.
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1k
Misanthrop 20 минут назад
"По результатам экспертизы решат, стоит ли возбуждать уголовное дело или ограничиться штрафом."
Ну и ублюдки! Желаю вам в любом случае сдохнуть в муках, уроды моральные!
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6k
ManRox 24 минуты назад
Расстрелять нелюдей нахер
[мат] и уроды
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52
Александр Портениер Полчаса назад
Никаких штрафов быть не может .Только тюремное заключение от 1 года может вправить мозги таким людям.
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30k
Ego sum qui sum 40 минут назад
единственная категория людей для которых я бы рассмотрел смертную казнь
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20k
Вишенка Крокодилова 44 минуты назад
Я так поняла, что собаку у нее не отобрали? Как жаль бедняжку, что за жизнь ее ждет с такими хозяевами...
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14k
FatZilla 49 минут назад
Уверен, эта мадам так и не поймёт, что она сделала не так и, единственный вывод какой сделает - люди придурки, непонятно за что на неё взъелись.
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10k
ScorpionDS 53 минуты назад
Мужик чм@шник, подчиняется жене в такой диче еще и сдал ее сразу ...

Если ей не хочется ехать с собакой, то могла бы сама бежать за машиной, ну, а собаку если она такая грязная, можно в багажник посадить, у них универсал в самый раз для этого, хотя их корыто не заслуживает такой собаки.

Но парочка убл@дочная, вот просто слов нет, страшно представить как они детей воспитывают.
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1k
Нудник Шпилкес 54 минуты назад
ну мразь эта баба, говорит, людей надо жалеть, так цуки не люди!
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1k
Веселый Пук 55 минут назад
Гореть в аду твари
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823k
А.Берестенко 56 минут назад
Отправить мадам на медэкспертизу, и если будут отклонения - усыпить!
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2k
Fiverknot 58 минут назад
Побольше таких неравнодушных людей в стране надо. Мужику, который пса спас, руку пожать хочется.
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18k
Александр 58 минут назад
Вот же тупые уроды, нет слов.
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548
Мицелий Грибов Час назад
Убивать нахрен. Сразу. На месте. Это нелюди.
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32k
Юр21 Час назад
Сука!
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