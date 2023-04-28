У российской школьницы во время урока взорвался рюкзак

Инцидент произошёл сегодня утром в одной из московских школ на уроке математики. Как рассказали школьники, сначала в рюкзаке у одноклассницы прозвучал несильный хлопок, а затем произошло мощное возгорание.



Как оказалось впоследствии, загорелся аккумулятор для мобильных устройств. Случай далеко не единичный — наверное, все видели, как взрываются и интенсивно горят пауэрбанки. Но к счастью, никто не пострадал. Владелица злосчастного устройства успела отбежать о парты.