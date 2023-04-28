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У российской школьницы во время урока взорвался рюкзак

У российской школьницы во время урока взорвался рюкзак

Автор:
28 апреля 2023 13:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   взрыв   видео   возгорание   пауэрбанк   школа   
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Ох уж эти китайские пауэрбанки.

Инцидент произошёл сегодня утром в одной из московских школ на уроке математики. Как рассказали школьники, сначала в рюкзаке у одноклассницы прозвучал несильный хлопок, а затем произошло мощное возгорание.

Как оказалось впоследствии, загорелся аккумулятор для мобильных устройств. Случай далеко не единичный — наверное, все видели, как взрываются и интенсивно горят пауэрбанки. Но к счастью, никто не пострадал. Владелица злосчастного устройства успела отбежать о парты.

Учительница, как сообщают СМИ, не растерялась и справилась с возгоранием, взяв огнетушитель. Отбегая от парты, восьмиклассница смогла спасти только свой мобильный телефон, все остальные её вещи сгорели.

Оперативные службы в школу вызывать не стали, уроки продолжаются в штатном режиме, сообщила директор.

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Метки: Москва   взрыв   видео   возгорание   пауэрбанк   школа   
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11  комментариев
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2k
Semёn Час назад
Страшно подумать... я 85-го года рождения, как мы смогли выжить без павуэр банков, сотовых, вейпов...
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11k
Властелин 22 минуты назад
Урок сорван это точно.
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24k
Михаил Сметанкин 42 минуты назад
Ой подумаешь. В мое время в школе чего только не взрывалось и не горело!
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koleos72 43 минуты назад
Кароче мод закоротило!
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10k
Бритва Час назад
что нынче с мобильниками в школах? вроде бы их как-то хотели ограничить.
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