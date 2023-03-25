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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 246 постов • 21 подписчик подписаться
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В штате Пенсильвания рванула фабрика по производству шоколада

В штате Пенсильвания рванула фабрика по производству шоколада

Автор:
25 марта 2023 09:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: RM Palmer Co.   ГАЗ   США   взрыв   видео   шоколадня фабрика   
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Взрыв был такой силы, что припаркованные рядом автомобили буквально взлетели в воздух.

ЧП произошло в городе Уэст-Рединге (штат Пенсильвания) в пятницу к 17:00. На фабрике RM Palmer Co., которая с 1948 года производила "шоколадные новинки", работало 850 сотрудников. Большинство уже заканчивало рабочий день, когда прогремел взрыв.


Здание фабрики находилось в районе плотной застройки, рядом с жилыми домами и церковью. Начальник полиции округа Уэст-Рединг Уэйн Холбен заявил, что «взрыв настолько сильным, что это здание сдвинулось на четыре фута вперед».

Два человека погибли, 8 получили ранения разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу, а 9 до сих пор числятся пропавшими без вести.

«На месте происшествия все еще ведутся спасательные работы», — сообщил представитель властей.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. Два здания фабрики практически полностью разрушены. Свидетели сообщили, что слышали взрыв на кондитерской фабрике, а вскоре увидели пламя.

Фабрика специализировалась на сезонных товарах для Пасхи, Хэллоуина и Дня святого Валентина.

Источник:

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Метки: RM Palmer Co.   ГАЗ   США   взрыв   видео   шоколадня фабрика   
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8  комментариев
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4k
Денис 41 минуту назад
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poбт 5 минут назад
интересно
кто кого заказал
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2k
Pioner76 6 минут назад
Подозрительно все это. В России пожары, в штатах тоже... интересно, как это связанно....
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31k
Slonyash 7 минут назад
Парни, вы хоть отдыхаете когда? Нельзя же наизнос вот так!


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10k
Vacony 10 минут назад
Чарли огорчен ?
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2k
Lexx 19 минут назад
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15k
Patmaz Полчаса назад
Хотели план перевыполнить по производству шоколадных зайцев.
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