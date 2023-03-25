В штате Пенсильвания рванула фабрика по производству шоколада

Взрыв был такой силы, что припаркованные рядом автомобили буквально взлетели в воздух.
ЧП произошло в городе Уэст-Рединге (штат Пенсильвания) в пятницу к 17:00. На фабрике RM Palmer Co., которая с 1948 года производила "шоколадные новинки", работало 850 сотрудников. Большинство уже заканчивало рабочий день, когда прогремел взрыв.
Здание фабрики находилось в районе плотной застройки, рядом с жилыми домами и церковью. Начальник полиции округа Уэст-Рединг Уэйн Холбен заявил, что «взрыв настолько сильным, что это здание сдвинулось на четыре фута вперед».
Два человека погибли, 8 получили ранения разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы в ближайшую больницу, а 9 до сих пор числятся пропавшими без вести.
«На месте происшествия все еще ведутся спасательные работы», — сообщил представитель властей.
Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. Два здания фабрики практически полностью разрушены. Свидетели сообщили, что слышали взрыв на кондитерской фабрике, а вскоре увидели пламя.
Фабрика специализировалась на сезонных товарах для Пасхи, Хэллоуина и Дня святого Валентина.
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