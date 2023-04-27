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Рабочий чудом уцелел после взрыва пауэрбанка в кармане

Рабочий чудом уцелел после взрыва пауэрбанка в кармане

Автор:
27 апреля 2023 23:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Мельбурн   Травма   новости   пауэрбанк   происшествия   
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Рабочий из Мельбурна получил серьезные ожоги и едва не лишился ноги и руки после того, как в его кармане взорвалось портативное зарядное устройство для телефона.

28-летний Мэтью был один на складе и устанавливал кондиционер, стоя на лестнице, когда внезапно услышал «шипящие» звуки, за которыми последовало «выстрелившее [ему] в лицо пламя».

«Было похоже, будто кто-то взял чайник… и [поставил] надолго его вам на колено, — вспоминал он. — Я думал, что точно умру. Я не хотел умирать там один на складе ночью… никто не нашел бы мое тело до следующего дня».

В попытке быстро добраться до больницы, ему удалось сперва доехать до ближайшего ресторана, а затем, наконец, взять оттуда такси — после того, как другое такси и машина Uber отказались его везти.

Две недели спустя он все еще находится в больнице с серьезными ожогами бедра и руки. Он не может ходить и перенес несколько операций.

«По сути, мне пришлось перенести всю кожу с ляжки на левое бедро. То же и с левой рукой», — рассказал он.

Адвокат Мэтью Тони Карбоне сообщил, что он уже представлял нескольких клиентов против компании Comsol, которая произвела портативное зарядное устройство со взорвавшимся литий-ионным аккумулятором.

«Мы урегулировали дело, в котором дом женщины сгорел из-за взорвавшегося телефона, и у нас есть еще четыре дела, которые находятся сейчас в суде и связаны с возгоранием телефона, когда он был у клиента», — сказал он программе.

Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее распространенными аккумуляторами и используются многими брендами.

В январе 2021 года Comsol срочно отозвала продукт, заявив Yahoo News Australia, что «главным приоритетом для нее являются клиенты».

«Как только стало известно о возможном риске получения травм в результате использования некоторых моделей пауэрбанков, в сотрудничестве с Австралийской службой безопасности продуктов компания провела полный отзыв конкретных моделей, в том числе путем проведения обширной рекламной кампании, предупреждающей потребителей о необходимости отзыва», — заявил представитель компании.

«Мы так понимаем, что модель, которую использовал молодой человек, была отозванной. Несмотря на это, компания желает молодому человеку скорейшего выздоровления».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Мельбурн   Травма   новости   пауэрбанк   происшествия   
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1  комментарий
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babuby Полчаса назад
Что у них там за ПТБ такие, что дозволяют одному на высоте работать?
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