Рабочий чудом уцелел после взрыва пауэрбанка в кармане

28-летний Мэтью был один на складе и устанавливал кондиционер, стоя на лестнице, когда внезапно услышал «шипящие» звуки, за которыми последовало «выстрелившее [ему] в лицо пламя».

«Было похоже, будто кто-то взял чайник… и [поставил] надолго его вам на колено, — вспоминал он. — Я думал, что точно умру. Я не хотел умирать там один на складе ночью… никто не нашел бы мое тело до следующего дня».

В попытке быстро добраться до больницы, ему удалось сперва доехать до ближайшего ресторана, а затем, наконец, взять оттуда такси — после того, как другое такси и машина Uber отказались его везти.

Две недели спустя он все еще находится в больнице с серьезными ожогами бедра и руки. Он не может ходить и перенес несколько операций.

«По сути, мне пришлось перенести всю кожу с ляжки на левое бедро. То же и с левой рукой», — рассказал он.