Рабочий чудом уцелел после взрыва пауэрбанка в кармане

Рабочий из Мельбурна получил серьезные ожоги и едва не лишился ноги и руки после того, как в его кармане взорвалось портативное зарядное устройство для телефона.
28-летний Мэтью был один на складе и устанавливал кондиционер, стоя на лестнице, когда внезапно услышал «шипящие» звуки, за которыми последовало «выстрелившее [ему] в лицо пламя».
«Было похоже, будто кто-то взял чайник… и [поставил] надолго его вам на колено, — вспоминал он. — Я думал, что точно умру. Я не хотел умирать там один на складе ночью… никто не нашел бы мое тело до следующего дня».
В попытке быстро добраться до больницы, ему удалось сперва доехать до ближайшего ресторана, а затем, наконец, взять оттуда такси — после того, как другое такси и машина Uber отказались его везти.
Две недели спустя он все еще находится в больнице с серьезными ожогами бедра и руки. Он не может ходить и перенес несколько операций.
«По сути, мне пришлось перенести всю кожу с ляжки на левое бедро. То же и с левой рукой», — рассказал он.
Адвокат Мэтью Тони Карбоне сообщил, что он уже представлял нескольких клиентов против компании Comsol, которая произвела портативное зарядное устройство со взорвавшимся литий-ионным аккумулятором.
«Мы урегулировали дело, в котором дом женщины сгорел из-за взорвавшегося телефона, и у нас есть еще четыре дела, которые находятся сейчас в суде и связаны с возгоранием телефона, когда он был у клиента», — сказал он программе.
Литий-ионные аккумуляторы являются наиболее распространенными аккумуляторами и используются многими брендами.
В январе 2021 года Comsol срочно отозвала продукт, заявив Yahoo News Australia, что «главным приоритетом для нее являются клиенты».
«Как только стало известно о возможном риске получения травм в результате использования некоторых моделей пауэрбанков, в сотрудничестве с Австралийской службой безопасности продуктов компания провела полный отзыв конкретных моделей, в том числе путем проведения обширной рекламной кампании, предупреждающей потребителей о необходимости отзыва», — заявил представитель компании.
«Мы так понимаем, что модель, которую использовал молодой человек, была отозванной. Несмотря на это, компания желает молодому человеку скорейшего выздоровления».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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