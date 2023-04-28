"Ах б**ть, я бы тоже хотел!": Макрон нецензурно выругался, рассказывая про пенсионную реформу

На встрече с французами у президента сдали нервы, когда ему пришлось отвечать на вопросы про пенсионную реформу.
В четверг французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке Макрон поговорил с обычным людьми, отвечая на вопросы о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы.
Люди заметили, что реформа длится очень долго и требует слишком больших трат со стороны государства, передает телеканал BFMTV:
Ах бл..ь, я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!
В оригинале Макрон сказал putain, которое французы используют в таком же ключе, как и наше нецензурное слово на "б".
Напомним, что в марте 2023 года премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну недовольства.
Источник:
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Первый раз такой мат вижу ... .
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