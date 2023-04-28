"Ах б**ть, я бы тоже хотел!": Макрон нецензурно выругался, рассказывая про пенсионную реформу

Люди заметили, что реформа длится очень долго и требует слишком больших трат со стороны государства, передает телеканал BFMTV:

Ах бл..ь, я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!

В оригинале Макрон сказал putain, которое французы используют в таком же ключе, как и наше нецензурное слово на "б".