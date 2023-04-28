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"Ах б**ть, я бы тоже хотел!": Макрон нецензурно выругался, рассказывая про пенсионную реформу

"Ах б**ть, я бы тоже хотел!": Макрон нецензурно выругался, рассказывая про пенсионную реформу

Автор:
28 апреля 2023 10:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макрон   видео   интересное   маты   разговор   реформа   фото   
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На встрече с французами у президента сдали нервы, когда ему пришлось отвечать на вопросы про пенсионную реформу.

В четверг французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке Макрон поговорил с обычным людьми, отвечая на вопросы о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы.

Люди заметили, что реформа длится очень долго и требует слишком больших трат со стороны государства, передает телеканал BFMTV:

Ах бл..ь, я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!

В оригинале Макрон сказал putain, которое французы используют в таком же ключе, как и наше нецензурное слово на "б".

Напомним, что в марте 2023 года премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну недовольства.

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Метки: Макрон   видео   интересное   маты   разговор   реформа   фото   
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5  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
Покемониха снова со своими говнозаголовками. Как ловко "А**ть" заголовка изменилось на "Ах (чёрт)" в посте.
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2k
· · Час назад
Хэлп !!!!
Первый раз такой мат вижу ... .
Капитаны Лингвисты на сайте ?
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12k
Shtoppi Час назад
пора макрону уже успокоительные начинать хавать, а то нервы совсем ни к черту стали от жизни такой
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958
Шурман 2 часа назад
Я помню бельгийскую реформу и она на много раньше Французской прошла , мать должна была выйти на пенсию а ее опа 65 только отправили , я вот одно не понимаю , налоги просто жопа с той же зарплаты у одного с теми же доходами одна пенсия у других другая , я в 44 года уже накопил на пенсию 2830 с копейками евро чистыми а мать пахала без остановки и иногда даже без отпуска и у нее только 1800 а общий стаж в этой стране у нас одинаковый , у нее 18 лет у меня 23 уже . Я работать раньше начал потому что ей язык не давался .
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Решил стать ближе к народу....

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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332307



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