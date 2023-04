Более 1500 предметов из частной коллекции Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Также на продажу выставлены ранее не публиковавшиеся рукописные тексты к хиту Queen 1977 года We Are The Champions, которые занимают более девяти страниц и оцениваются в 200-300 тысяч фунтов стерлингов (20-30 миллионов рублей), а также тексты к хиту Killer Queen стоимостью до 70 000 фунтов стерлингов (более 7 миллионов рублей).

А за 30-50 тысяч фунтов стерлингов поклонники Queen также смогут заполучить акустическую гитару Martin D-35 1975 года, на которой, как считается, Меркьюри написал и записал хит Crazy Little Thing Called Love.