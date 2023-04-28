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Более 1500 предметов из частной коллекции Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Более 1500 предметов из частной коллекции Фредди Меркьюри выставят на аукцион

Автор:
28 апреля 2023 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Queen   Англия   Фредди Меркьюри   аукцион   звезды   знаменитости   новости   
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Среди них — роскошные сценические костюмы покойного вокалиста Queen, написанные от руки тексты песен и оригиналы картин великих художников, включая Пабло Пикассо. Все эти предметы из любимого дома Фредди —Гарден-Лодж в Лондоне — будут выставлены на продажу с 4 августа по 5 сентября, в честь 77-летия рок-звезды.

В уникальную коллекцию входит копия Короны Святого Эдуарда и мантия из искусственного меха, красного бархата и стразов, которые певец носил во время самых своих известных концертов, включая легендарный фестиваль Live Aid 1985 года, а также финальное исполнение God Save The Queen во время последнего тура Фредди с Queen в 1986 году. Лот оценивается в 80 000 фунтов стерлингов (более 8 миллионов рублей).

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Также на продажу выставлены ранее не публиковавшиеся рукописные тексты к хиту Queen 1977 года We Are The Champions, которые занимают более девяти страниц и оцениваются в 200-300 тысяч фунтов стерлингов (20-30 миллионов рублей), а также тексты к хиту Killer Queen стоимостью до 70 000 фунтов стерлингов (более 7 миллионов рублей).

А за 30-50 тысяч фунтов стерлингов поклонники Queen также смогут заполучить акустическую гитару Martin D-35 1975 года, на которой, как считается, Меркьюри написал и записал хит Crazy Little Thing Called Love.

Коллекция Меркьюри в Гарден-Лодж почти 30 лет оставалась нетронутой. После того, как музыкант умер в 1991 году, он оставил дом и всё имущество в нём своей подруге Мэри Остин.

Перед лондонской выставкой главные лоты коллекции отправятся в июне в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Гонконг. Шесть следующих аукционов закончатся живой распродажей вечером 6 сентября, на которой будут представлены наиболее значимые предметов коллекции.

Например, роскошный церемониальный жакет в стиле милитари, созданный для легендарной вечеринки по случаю 39-летия певца в Мюнхене в 1985 году, оценивается в сумму 10-15 тысяч фунтов стерлингов (1-1,5 миллиона рублей). Богато украшенный жакет из черного шелка и бархата с большими погонами из серебристого металла с экстравагантной бахромой и медалями выполнен в стиле обложки альбома The Beatles «Sergeant Pepper».

7 и 8 сентября состоятся еще два живых аукциона: первый посвящен Меркьюри «На сцене», второй посвящен его жизни «Дома» и предметам, которые он любил и с которыми жил в Гарден-Лодж.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Queen   Англия   Фредди Меркьюри   аукцион   звезды   знаменитости   новости   
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1  комментарий
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Ваня Полчаса назад
мда-а, щас подобных групп и авторов на ближайшие сто тысяч световых лет нету...
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