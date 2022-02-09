Исполняющей обязанности директора ТНТ назначили Тину Канделаки

Роман Петренко руководил каналом с 2002 года по настоящее время, прервавшись на пять лет (с 2013 по 2018 года). Петренко запустил такие проекты, как Comedy Club, "Дом-2", "Универ", "Счастливы вместе", "Битва экстрасенсов", "Наша Russia", "Окна" с Дмитрием Нагиевым и не только. В 2013 году Петренко временно жил в США, работая там над сценариями, но осенью 2018 года вернулся, чтобы руководить ТНТ и "ТНТ Premier".