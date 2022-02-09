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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5521 пост • 709 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Исполняющей обязанности директора ТНТ назначили Тину Канделаки

Исполняющей обязанности директора ТНТ назначили Тину Канделаки (3 фото)

Автор:
09 февраля 2022 15:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: media   Телеканалы   звезды   знаменитости   новости   телевидение   
785
3
Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Источник:

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Метки: media   Телеканалы   звезды   знаменитости   новости   телевидение   
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14  комментариев
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39k
Alex 36 минут назад
Говно к говну липнет
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2k
Сладких снов 22 секунды назад
Ну, хай она с рекламодателями ТНТ и смотрят.
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108k
Москвичка 53 секунды назад
Говно канал с говно контентом.
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−59
Племянник Путина 8 минут назад
ну эта сейчас науправляет...
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1k
Геннадий 17 минут назад
МАТЧ ТВ она уже "подняла с колен", теперь настала очередь ТНТ....хотя ТНТ и не жалко
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1k
Andrey Kondor 24 минуты назад
Свой контент на ТВ делать дорого. Чужой покупать тоже. Будут только ток-шоу в дешевеньких студиях, которые никто не смотрит. Ну и реклама с магазином на диване. Вернёмся к 4-м эфирным каналам с госпропагандой. Остальное будет на видеосервисах в интернете.
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Давно надо закрыть этот русофобский канал. Постоянно прославляют обезьян и обсерают русских.
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714
Трям Полчаса назад
Прощай, тэнэтэ!
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3k
Mowgley Полчаса назад
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22k
Ego sum qui sum Полчаса назад
у канала вместо девиза "Почувствуй нашу любовь" теперь будет "это не я быстро говорю, это вы медленно слушаете"
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5k
Бу 38 минут назад
Мы все ближе и ближе к Антиутопиям.
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3k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
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2k
веселый просто 39 минут назад
Не удивительно. Дом 2 прикрыли, поэтому и рейтинги упали
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37k
jonnyD 42 минуты назад
Теперь ждем ... новые пядарачи на ТНТ... про манделаки ...
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