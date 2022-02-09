Исполняющей обязанности директора ТНТ назначили Тину Канделаки

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Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.
Тина Канделаки, зам генерального директора "Газпром-медиа", управляющий директор "ГПМ Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ), решила, что забот ей недостаточно.
"ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-медиа холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки", - говорится в сообщении пресс-службы.
"ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-медиа холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ее назначение главным образом связано с уходом руководителей ТНТ и задачами по увеличению аудитории. Канал в последние годы заметно падал в просмотрах - последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась с 10,6% (данные за 2017 год) до 8,8% (данные за 2021 год).
Роман Петренко руководил каналом с 2002 года по настоящее время, прервавшись на пять лет (с 2013 по 2018 года). Петренко запустил такие проекты, как Comedy Club, "Дом-2", "Универ", "Счастливы вместе", "Битва экстрасенсов", "Наша Russia", "Окна" с Дмитрием Нагиевым и не только. В 2013 году Петренко временно жил в США, работая там над сценариями, но осенью 2018 года вернулся, чтобы руководить ТНТ и "ТНТ Premier".
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