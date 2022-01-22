Робби Уильямс продает свою коллекцию Бэнкси

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Робби Уильямс - известный коллекционер живописи, но расстаться с принадлежащими ему работами он решил впервые. Три работы Бэнкси из коллекции музыканта будут проданы в лондоне на аукционе Sotheby's в марте. По мнению специалистов, цена каждой составит несколько миллионов долларов.
Три самые узнаваемые работы Бэнкси из коллекции Робби Уильямса уйдут с молотка за несколько миллионов. «Девочка с воздушным шаром», «Целующиеся полицейские» и «Изуродованная картина маслом (Вертушки)» будут выставлены на продажу на аукционе Sotheby's в Лондоне 2 марта.
Работы анонимного уличного художника из Бристоля оцениваются в миллионы фунтов каждая.
Это первый случай, когда Уильямс продал что-либо из своей личной коллекции произведений искусства. Аукцион был назначен после того, как он продал свой дом в Уилтшире с семью спальнями за 6,75 миллиона фунтов стерлингов (700 миллионов рублей) - на 1,35 миллиона меньше, чем он заплатил в 2009 году.
Работы анонимного уличного художника из Бристоля оцениваются в миллионы фунтов каждая.
Это первый случай, когда Уильямс продал что-либо из своей личной коллекции произведений искусства. Аукцион был назначен после того, как он продал свой дом в Уилтшире с семью спальнями за 6,75 миллиона фунтов стерлингов (700 миллионов рублей) - на 1,35 миллиона меньше, чем он заплатил в 2009 году.
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«Я помню, как впервые увидел эти три картины, - рассказывает певец. - Я считаю, что это одни из его лучших картин, и мне нравится, насколько тесно они связаны с уличными произведениями. Будучи коллекционером работ Бэнкси вы становитесь частью широкого культурного контекста».
Классический образ поп-арта, «Девочка с воздушным шариком» впервые появилась под мостом Ватерлоо в 2002 году и снова попала в заголовки газет в 2018 году после того, как частично самоуничтожилась после завершения аукциона Sotheby's, на котором она была продана за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов рублей).
Классический образ поп-арта, «Девочка с воздушным шариком» впервые появилась под мостом Ватерлоо в 2002 году и снова попала в заголовки газет в 2018 году после того, как частично самоуничтожилась после завершения аукциона Sotheby's, на котором она была продана за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (100 миллионов рублей).
Новое, частично измельченное произведение искусства получило новое имя - "Любовь в мусорной корзине" - и было продано с молотка за 18 582 000 фунтов стерлингов в октябре 2021 года,. Эту сумму аукционный дом назвал рекордной суммой для мастера стрит-арта.
«Девочка с воздушным шариком» (2006) изображена на металле и является первой картиной такого рода, появившейся на аукционе. По словам экспертов Sotheby's, торги начнутся с оценочной стоимости от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов.
Картина «Целующиеся полицейские» , на котором изображены два британских копа в страстных объятиях, впервые появилась на фасаде паба Prince Albert в Брайтоне в 2004 году. Однако оригинальная фреска была удалена в 2014 году после многочисленных актов вандализма.
«Девочка с воздушным шариком» (2006) изображена на металле и является первой картиной такого рода, появившейся на аукционе. По словам экспертов Sotheby's, торги начнутся с оценочной стоимости от 2 до 3 миллионов фунтов стерлингов.
Картина «Целующиеся полицейские» , на котором изображены два британских копа в страстных объятиях, впервые появилась на фасаде паба Prince Albert в Брайтоне в 2004 году. Однако оригинальная фреска была удалена в 2014 году после многочисленных актов вандализма.
Версия картины с целующимися полицейскими, принадлежащая Уильямсу, была выполнена в 2005 году. Она оценивается в 2,5–3,5 миллиона фунтов стерлингов. Это первый раз, когда картина "Целующиеся полицейские" на холсте была предложена на вторичном рынке.
Третье произведение Бэнкси в коллекции — «Изуродованная картина маслом (Вертушки )» 2005 года, изображающее два военных военных вертолета, нарушающих безмятежный пасторальный пейзаж.
Произведение из серии так называемых изуродованных картин, в которой граффити изображены поверх классических картин маслом, оценивается в 2,5–3,5 миллиона фунтов стерлингов.
Хьюго Кобб, глава аукциона Sotheby's в Лондоне, сказал: «Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звезд: Робби Уильямса и Бэнкси. Как их создатель, и как их владелец, они едкие, культовые, непочтительные и уникальные».
Три картины впервые будут выставлены в галереях Sotheby's в Нью-Йорке с 22 января для шестидневного предварительного просмотра. Затем они отправятся в мировое турне в Гонконг с 8 по 9 февраля и в Лондон, где будут выставлены с 22 февраля по 2 марта.
Третье произведение Бэнкси в коллекции — «Изуродованная картина маслом (Вертушки )» 2005 года, изображающее два военных военных вертолета, нарушающих безмятежный пасторальный пейзаж.
Произведение из серии так называемых изуродованных картин, в которой граффити изображены поверх классических картин маслом, оценивается в 2,5–3,5 миллиона фунтов стерлингов.
Хьюго Кобб, глава аукциона Sotheby's в Лондоне, сказал: «Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звезд: Робби Уильямса и Бэнкси. Как их создатель, и как их владелец, они едкие, культовые, непочтительные и уникальные».
Три картины впервые будут выставлены в галереях Sotheby's в Нью-Йорке с 22 января для шестидневного предварительного просмотра. Затем они отправятся в мировое турне в Гонконг с 8 по 9 февраля и в Лондон, где будут выставлены с 22 февраля по 2 марта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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