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Робби Уильямс продает свою коллекцию Бэнкси

Робби Уильямс продает свою коллекцию Бэнкси (5 фото)

Автор:
22 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аукцион   бэнкси   звезды   знаменитости   картины   коллекции   робби уильямс   шоу бизнес   
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Робби Уильямс - известный коллекционер живописи, но расстаться с принадлежащими ему работами он решил впервые. Три работы Бэнкси из коллекции музыканта будут проданы в лондоне на аукционе Sotheby's в марте. По мнению специалистов, цена каждой составит несколько миллионов долларов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аукцион   бэнкси   звезды   знаменитости   картины   коллекции   робби уильямс   шоу бизнес   
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2  комментария
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601
Егор Терентьев Час назад
"Целующиеся полицейские", ещё недавно в Норвегии (вроде) сняли ролик с заднеприводным Санта Клаусом, сам Уильямс. Млять, блевать охота от этих гейропейцев! [мат] позорные!
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408
Юденич 47 минут назад
Как интерестно устанавливаются цены за эти картины. Такие бабки за такую мазню. На заборах иногда красивее нарисовано.
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