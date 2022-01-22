Робби Уильямс продает свою коллекцию Бэнкси

Версия картины с целующимися полицейскими, принадлежащая Уильямсу, была выполнена в 2005 году. Она оценивается в 2,5–3,5 миллиона фунтов стерлингов. Это первый раз, когда картина "Целующиеся полицейские" на холсте была предложена на вторичном рынке.

Третье произведение Бэнкси в коллекции — «Изуродованная картина маслом (Вертушки )» 2005 года, изображающее два военных военных вертолета, нарушающих безмятежный пасторальный пейзаж.

Произведение из серии так называемых изуродованных картин, в которой граффити изображены поверх классических картин маслом, оценивается в 2,5–3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Хьюго Кобб, глава аукциона Sotheby's в Лондоне, сказал: «Эти работы объединяют культурное наследие двух крупнейших британских звезд: Робби Уильямса и Бэнкси. Как их создатель, и как их владелец, они едкие, культовые, непочтительные и уникальные».

Три картины впервые будут выставлены в галереях Sotheby's в Нью-Йорке с 22 января для шестидневного предварительного просмотра. Затем они отправятся в мировое турне в Гонконг с 8 по 9 февраля и в Лондон, где будут выставлены с 22 февраля по 2 марта.