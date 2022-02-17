Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич наградил Джонни Деппа почетным "Орденом за заслуги". Актер получил награду во время церемонии в честь Дня государственности Сербии, который прошел 15 февраля в Белграде.
58-летнему актеру Джонни Деппу вручили золотую медаль за "выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Республики Сербия". Актер получил награду из рук сербского президента Александра Вучича на церемонии в честь Дня государственности Сербии 15 февраля.
Депп выразил свою признательность и гордость: "Я искренне благодарю вас, президент Вучич, за эту медаль и названные заслуги. Сейчас я переживаю довольно бурные времена, но чувствую, что нахожусь на пороге новой жизни, и эта медаль положит начало значимым событиям," - сказал актер в благодарность сербскому президенту.
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В последние годы Джонни Депп принял участие в некоторых проектах в Сербии: например, снимался в фильме "Великий" в Белграде, и озвучил сербский мультсериал "Тупики". После скандала с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии, Депп некоторое время был в затишье. Из-за скандала с насилием он потерял несколько ролей в Голливуде, но в Европе его, напротив, поддерживали.
Из-за скандала актера также не допускали на некоторые мероприятия, но недавно он получил почетные награды на фестивале в Сан-Себастьяне и Карловых Варах. Кроме того, недавно стало известно, что Депп вернется в кино - скоро он сыграет короля Людовика XV в новом фильме режиссера Майвенн Ле Беско. Съемки исторического фильма начнутся летом 2022 года в Париже.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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