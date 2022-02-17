Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии

В последние годы Джонни Депп принял участие в некоторых проектах в Сербии: например, снимался в фильме "Великий" в Белграде, и озвучил сербский мультсериал "Тупики". После скандала с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии, Депп некоторое время был в затишье. Из-за скандала с насилием он потерял несколько ролей в Голливуде, но в Европе его, напротив, поддерживали.