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Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии

Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии (11 фото)

Автор:
17 февраля 2022 21:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   актеры   джонни депп   звезды   знаменитости   новости   фото   шоу бизнес   
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Президент Сербии Александр Вучич наградил Джонни Деппа почетным "Орденом за заслуги". Актер получил награду во время церемонии в честь Дня государственности Сербии, который прошел 15 февраля в Белграде.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   актеры   джонни депп   звезды   знаменитости   новости   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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15k
vikklu 20 минут назад
А шо, среди людей только я один? Ниже только боты. Ау, люююдииии!
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48k
Хельги 20 минут назад
Потрясающий актер, 9 врата можно вечно пересматривать.
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516
阿鋒 21 минуту назад
В штате мразоты пополнение?! Или ещё 5 компов диванным борцунам подвезли? Это че такое - сколько аккаунтов с «ноликами»? :)
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−1
Polina Putintseva Полчаса назад
Достойный актёр! Жалко что недооценивают, заслуживает уважения
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−2
Дима 46 минут назад
Какие заслуги интересно у него в Сербии
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−2
shishkovichmax 55 минут назад
Джонни возвращается, так держать. Дисней выстрелил себе в ногу и теперь ему придётся мириться с фанатами
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−2
Тихон Жекловский 55 минут назад
Полностью заслуженная награда. Хоть и странный выбор для ее вручения
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−29
Гиви 58 минут назад
Он очень много кино вложил и я считаю что заслуживает этого
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1k
Broshtollmar 59 минут назад
я люблю сербскую брынзу
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1k
Broshtollmar 59 минут назад
сербский фильм
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−2
Лука Час назад
Один из лучших актеров! Он заслуживает даже больше! Желаю только удачи в дальнейшем!
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−2
maximusfedilla Час назад
Подавитесь все, кто в него плевался. Он отстоял своё имя и поставил на место выскочку.
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−2
bbarakhoyevil Час назад
Джонни красавчик, возвращается в игру, пока его бывшая продолжает гадить на кровать
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−2
Соня Кан-Коган Час назад
Джонни Депп возвращается!!! Оправдал своё имя, а его бывшая локти кусает
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−2
karymowil Час назад
Джонни Депп возвращается!!! Оправдал своё имя, а его бывшая локти кусает
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−2
Юлия Шебаршова Час назад
Искренне поздравляю с этой наградой!! Меня умиляет то, что актёр выглядит очень неловко на фотографиях))
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−15
Даня Час назад
Очень люблю этого актера. Большой фанат всех частей пиратов карибского моря
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0
pbugrey Час назад
Джонни супер, Дисней придурки!!!
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