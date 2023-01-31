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На берег пляжа в Лонг-Айленда выбросило тушу 10-метрового горбатого кита

На берег пляжа в Лонг-Айленда выбросило тушу 10-метрового горбатого кита

Автор:
31 января 2023 20:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Лонг-Айленд   США   животные   кит   новости   происшествия   
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По сообщению полиции округа Нассау, кит был найден около 6:30 утра в понедельник на пляже Лидо-Бич, расположенном в городе Хемпстед.

К тому времени, когда на место прибыли специалисты, кит уже был мертв, сообщил News 12 глава города Хемпстед Дон Клавин.

По словам Клавина, это достаточно распространенное явление — примерно за месяц на Джерси-Шор выбрасывает семь китов, — однако в городе Хемпстед подобного не происходило уж несколько лет.

«Этот, безусловно, самый крупный экземпляр за все время, — отметил он. — Бригады, работающие здесь почти два десятилетия, никогда не видели кита такого размера».

По словам Клавина, рабочие переместили огромное существо повыше из-за прилива.

Позже он добавил: «Он 35 футов (около 10 метров) в длину. Чтобы вытащить его на берег, пришлось задействовать тяжелый кран. И канаты рвались из-за тоннажа, который требовался, чтобы поднять его повыше».

Тем временем местные жители стекались на пляж, чтобы посмотреть на гигантское существо. «Я понимаю, что это единственная возможность увидеть что-то подобное в своей жизни, но это также очень грустный день, — сказал Клавин. — Этот кит умер, и, к сожалению, люди неминуемо будут приходить, чтобы поглазеть на него».

Администрация города Хемпстед планирует отгородить кита забором, чтобы федеральные власти могли как можно скорее провести вскрытие и определить причину смерти животного. Захоронение кита потребует координации нескольких групп, в том числе Департамента охраны окружающей среды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лонг-Айленд   США   животные   кит   новости   происшествия   
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4k
Трям Час назад
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6k
Leo Sun 4 минуты назад
Объясните мне: как животное массой около 30 тонн, имеющее среднюю скорость 8-15 км/м, может "выбросить" на берег?

Ведь даже если бы это 30-тонное животное набрало достаточную скорость, чтобы выпрыгнуть из воды на берег, то на месте падения должна была быть оччень приличная яма. + подкатывающая вода должна была эту тушу зарыть в песок (как автомобили, не вовремя заехавшие на песочные пляжи, на многочисленных видео). А судя по положению - почти параллельно береговой линии - кит именно якобы выпрыгнул.

Учитывая, что сейчас всё больше раскрывается фактов того, что всё в мире делается определённым кругом лиц с определёнными целями... "Не верю!" (с)
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11k
Джон Уик 10 минут назад
Его надо закопать чтобы разложился и через полтора годика раскопать и кости в музей. Уверен там стоит очередь за такими экземплярами.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
И что? Такое случалось миллион лет назад и случится ещё в обозримом будущем. Конечно, не машает понять почему, но... Ни чего дивного нет.
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8k
Борис Карабанов 40 минут назад
Фигня вопрос - взорвать его надо. Так уже делали. Быстро, дёшево, зрелищно.
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20k
Седой Бегемот 48 минут назад
Да вроде как давно определили причину выбрасывания китов. Все суда нынче оснащены гидролокаторами, военные - особо мощными. И кит, оснащенный природным гидролокатором, чувствует себя так, как любой человек, сосед которого 2 недели празднует что-то с музыкой на полную катушку.
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32k
Fat Lynx 54 минуты назад
Дня три... четыре на песочке и можно протыкать
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