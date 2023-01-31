На берег пляжа в Лонг-Айленда выбросило тушу 10-метрового горбатого кита

По сообщению полиции округа Нассау, кит был найден около 6:30 утра в понедельник на пляже Лидо-Бич, расположенном в городе Хемпстед.
К тому времени, когда на место прибыли специалисты, кит уже был мертв, сообщил News 12 глава города Хемпстед Дон Клавин.
По словам Клавина, это достаточно распространенное явление — примерно за месяц на Джерси-Шор выбрасывает семь китов, — однако в городе Хемпстед подобного не происходило уж несколько лет.
«Этот, безусловно, самый крупный экземпляр за все время, — отметил он. — Бригады, работающие здесь почти два десятилетия, никогда не видели кита такого размера».
По словам Клавина, рабочие переместили огромное существо повыше из-за прилива.
Позже он добавил: «Он 35 футов (около 10 метров) в длину. Чтобы вытащить его на берег, пришлось задействовать тяжелый кран. И канаты рвались из-за тоннажа, который требовался, чтобы поднять его повыше».
Тем временем местные жители стекались на пляж, чтобы посмотреть на гигантское существо. «Я понимаю, что это единственная возможность увидеть что-то подобное в своей жизни, но это также очень грустный день, — сказал Клавин. — Этот кит умер, и, к сожалению, люди неминуемо будут приходить, чтобы поглазеть на него».
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Администрация города Хемпстед планирует отгородить кита забором, чтобы федеральные власти могли как можно скорее провести вскрытие и определить причину смерти животного. Захоронение кита потребует координации нескольких групп, в том числе Департамента охраны окружающей среды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ведь даже если бы это 30-тонное животное набрало достаточную скорость, чтобы выпрыгнуть из воды на берег, то на месте падения должна была быть оччень приличная яма. + подкатывающая вода должна была эту тушу зарыть в песок (как автомобили, не вовремя заехавшие на песочные пляжи, на многочисленных видео). А судя по положению - почти параллельно береговой линии - кит именно якобы выпрыгнул.
Учитывая, что сейчас всё больше раскрывается фактов того, что всё в мире делается определённым кругом лиц с определёнными целями... "Не верю!" (с)