На берег пляжа в Лонг-Айленда выбросило тушу 10-метрового горбатого кита

К тому времени, когда на место прибыли специалисты, кит уже был мертв, сообщил News 12 глава города Хемпстед Дон Клавин.

По словам Клавина, это достаточно распространенное явление — примерно за месяц на Джерси-Шор выбрасывает семь китов, — однако в городе Хемпстед подобного не происходило уж несколько лет.

«Этот, безусловно, самый крупный экземпляр за все время, — отметил он. — Бригады, работающие здесь почти два десятилетия, никогда не видели кита такого размера».