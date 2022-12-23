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Собачники пригрозили застрелить кота, принявшего участие в собачьем заплыве в Австралии

Собачники пригрозили застрелить кота, принявшего участие в собачьем заплыве в Австралии

Автор:
23 декабря 2022 18:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   животные   кошки против собак   новости   собачий заплыв   соревнования   
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Владелец кота, участвующего в ежегодном собачьем заплыве, раскритиковал «больных инбредов», которые пригрозили застрелить его питомца, если тот снова примет участие в соревновании.

Известный политический стратег Гленн Друери и его тонкинский кот Гас три года назад приняли участие в ежегодном рождественском заплыве собак на острове Шотландия, Австралия.

На ежегодном мероприятии жители изолированного анклава Сиднея, где проживает около 1000 человек, участвуют в заплыве со своими собаками на 550-метровом участке воды. Приезжим также разрешено участвовать в конкурсе, и в 2015 году Друери выиграл заплыв вместе со своим псом Бобом. Однако после смерти Боба мужчина принял участие в соревновании 2019 года со своим кошачьим другом Гасом. Зрители были в восторге от Гаса, который обогнал сразу нескольких собак.

И хотя Гас полюбился большинству местных жителей и зрителей, Друери рассказал Daily Mail Australia, что «больное» меньшинство встретило его враждебно, а кто-то даже угрожал застрелить Гаса.

В связи с этим Друери решил пропустить заплыв в этом году, добавив: «Мы сейчас говорим о моем коте. Я не собираюсь рисковать его безопасностью из-за какого-то пьяного героя, который не любит чужих».

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По словам мужчины, тысячи людей посетили мероприятие в 2019 году, узнав, что Гас будет соревноваться с собаками: «Нас встретили с абсолютной радостью. Мы провели более часа до и после гонки с людьми, которые хотели сделать селфи с Гасом».

«Это было просто замечательное, красивое событие, — продолжил Друери. — Большинство людей на острове Шотландия — это чистая радость, и одна милая пожилая женщина пришла с миской воды и кошачьим кормом для Гаса. Она сказала ему: «Тебе понадобятся силы для заплыва». Это было круто, и он явно привлек толпу».

По словам Друери, несмотря на радость, которую приносит ему мероприятие, он настороженно относится к небольшому меньшинству местных жителей, которые выступают против растущей популярности мероприятия.

«Это просто такое веселое мероприятие, и, кажется, оно собирает неплохую толпу. Представьте, что мы могли бы сделать. Представьте, что Гас появился бы на мероприятии, и мы бы собрали деньги на благотворительность. Любую благотворительность, например, для детей, больных раком. Представьте себе такое, — сказал он. — И это небольшое меньшинство местечковых психов, которые, мне кажется, прошли антипрививочную школу обучения суверенному гражданству, — ну вы знаете, все люди этого типа одинаковые. Это небольшое, но громкое, очень громкое меньшинство вцепилось в это событие, и в результате под ударом оказался Гас».

«Слушайте, я работаю в политике и привык к сумасшедшим, — продолжил Друери. — Я привык относить электронные письма и сообщения с угрозами в полицию, а полиция потом разбирается с этими людьми. Большинство из них — бумажные тигры. Большинство из них трусы. Но мы говорим о моем коте, и я не собираюсь рисковать его безопасностью из-за какого-то пьяного героя, который не любит чужих. То есть, эти люди действительно с другой планеты, они просто не любят, когда на их мероприятие приезжают посторонние. Они думают, что они какие-то особенные, и они невероятно ксенофобны».

«Знаете, если бы я рисовал на них карикатуру, мы бы не смогли понять, что они говорят, потому что у них не было бы большей части зубов», — заключил Друери.

Друери также сообщил, что выступление Гаса в 2019 году принесло ему международное признание. «В тот раз Гас был на первых полосах, на телевидении и радио. Фактически он получил международное признание. К нам в Австралию на два дня приехала съемочная группа из Японии. 10 человек в течение двух дней снимали, как Гас плавает, катается на горном велосипеде, каяках и так далее. Все это вернулось в Японию, и у нас там теперь столько фанатов, вы просто не поверите».

Фотограф Алек Смарт начал посещать гонку в 2010 году и согласился, что 2019 год был «недружелюбным и злым». Он указал на небольшую группу местных жителей, которые «не любят посторонних» и растущую огласку этого события.

Однако Шейн О'Нил, который живет на острове и является членом Ассоциации жителей острова Шотландия, сказал Sydney Morning Herald, что заплыв предназначен для собак.

 «Это собачий заплыв. Я понимаю, что это немного дерзкая попытка пошутить… Но мне не кажется, что люди приходят посмотреть, как плавает кошка. Они посещают мероприятие уже много лет. Это было не только в 2019 году, большие толпы собирались уже давно».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   животные   кошки против собак   новости   собачий заплыв   соревнования   
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23  комментария
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20k
Alf Час назад
Я не понимаю, как может не нравится то, что кот принял участие в заплыве. Это же обалдеть, КОТ пловец!
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0
Alek 2 минуты назад
Даже если бандерлоги делают котам мин...
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6k
HUBLOT 3 минуты назад
С собачниками всё ясно, их самих следует содержать в клетках. А хозяин кота сам м.у.д.а.. к конченный. Как можно сравнивать собачников с антипрививочниками? Конформист сраный...
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0
Alek 3 минуты назад
Котикам везде дорога и конечно же респект
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1k
Иван 4 минуты назад
Сука.. я даже дочитать не смог.. может автору учебником руского языка уе.ать?? Корхи, ты где там? Фас!
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947
Slash 7 минут назад
Душа пса в коте или кот который смог!
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1k
integral11 11 минут назад
Только троньте котейку, суки, все пойдете на корм рыбам!
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15k
Нейтрино 18 минут назад
Чел с котом тролль и хайпожор.
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12k
a_komolow 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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44k
Соломей 24 минуты назад
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3k
americos Полчаса назад
Нетолерантно. Может быть этот кот ощущает себя собакой.
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2k
MPEG-8 36 минут назад
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12k
a_komolow 41 минуту назад
Выложу мою красавицу

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9k
Пётр 44 минуты назад
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29k
Григорий 51 минуту назад
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5k
Искандер 55 минут назад
Лишний раз подтверждение тому, что собачники неадекватные люди!
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402
Knives22 Искандер 18 минут назад
Да чего уж мелочится все неадекватные, кроме вас конечно, который по частному случаю мерит все сообщество.
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32k
russger Час назад
Кот, тигр, да хоть дельфин. Если это "собачий" заплыв, нахрена выпендриваться и идти туда с котом? Ведь никто не идёт с собакой на выставку кошек -_-
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Если все это правда, то там не собачники, а просто дол---бы.
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18k
alexis Час назад
Ссылка m.youtube.com
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