Собачники пригрозили застрелить кота, принявшего участие в собачьем заплыве в Австралии

Известный политический стратег Гленн Друери и его тонкинский кот Гас три года назад приняли участие в ежегодном рождественском заплыве собак на острове Шотландия, Австралия.

На ежегодном мероприятии жители изолированного анклава Сиднея, где проживает около 1000 человек, участвуют в заплыве со своими собаками на 550-метровом участке воды. Приезжим также разрешено участвовать в конкурсе, и в 2015 году Друери выиграл заплыв вместе со своим псом Бобом. Однако после смерти Боба мужчина принял участие в соревновании 2019 года со своим кошачьим другом Гасом. Зрители были в восторге от Гаса, который обогнал сразу нескольких собак.

И хотя Гас полюбился большинству местных жителей и зрителей, Друери рассказал Daily Mail Australia, что «больное» меньшинство встретило его враждебно, а кто-то даже угрожал застрелить Гаса.

В связи с этим Друери решил пропустить заплыв в этом году, добавив: «Мы сейчас говорим о моем коте. Я не собираюсь рисковать его безопасностью из-за какого-то пьяного героя, который не любит чужих».