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Австралийские учёные воссоздали мясо мамонта, и сделали из него фрикадельку

Австралийские учёные воссоздали мясо мамонта, и сделали из него фрикадельку

Автор:
29 марта 2023 21:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Искусственное мясо   Открытия   в мире   мамонт   мясо из пробирки   новости   производство мяса   ученые   фото   
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Австралийская компания изготовила "доисторическую" фрикадельку из воссозданного мяса мамонта. Мясо получили из имеющейся ДНК. Это - ещё одно доказательство того, на что способны биотехнологии.

Специалисты из австралийской компании по производству искусственного мяса Vow в лабораторных условиях воссоздали мясо шерстистого мамонта из имеющейся ДНК из мышечного белка мамонта. Также использовали ДНК слона - ближайшего живого родственника этого вида. В итоге мясо мамонта выращивали из целых 20 миллиардов клеток. Затем мясо превратили в фарш, и сделали из него "доисторическую" фрикадельку. Получился уникальный продукт, созданный из клеток нетрадиционных видов. Хотя учёные считают, что мясо наверняка вкусное, они боятся употреблять его в пищу, опасаясь, что древний белок окажется смертельно опасным.

"Этому белку тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, когда мы его съедим. Однако, если бы мы начали выращивать мясо ещё раз, учли бы некоторые особенности и сделали бы его более мягким для нашего пищеварения," - сказал профессор Эрнст Вольветанг, участник проекта.

Процесс выращивания мяса мамонта занял пару недель. По словам учёных, изначально планировалось воссоздать мясо дронта, однако, для этого не нашли подходящей последовательности ДНК. Они решили устроить такой проект, затронув важные для нашей планеты темы потери разнообразия видов и изменения климата. Но главная цель компании - продемонстрировать потенциал биотехнологий и искусственного мяса в качестве альтернативы забою животных. По мнению компании Vow, крупномасштабный забой животных - одна из причин глобального потепления.

По словам экспертов, воздействие производства культивированного мяса на окружающую среду будет существенно ниже, чем при традиционном производстве мяса. При выращивании искусственного мяса, кроме того, задействуется примерно на 7-45 процентов меньше ресурсов. В мире ещё не так развито производство такого мяса, но некоторые компании, например Good Meat и Upside Foods, уже одобрены в США. Выращенное куриное мясо Good Meat также продают в магазинах в Сингапуре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Искусственное мясо   Открытия   в мире   мамонт   мясо из пробирки   новости   производство мяса   ученые   фото   
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18  комментариев
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18k
Александр Час назад
Да уж, переняли эстафету от китайцев, там мышу съели, эти фрикадельку мамонтячую
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44k
turyst 9 минут назад
Мясо мамонта, найденное в мерзлоте, неоднократно пробовали.
Никто, вроде, не умер.
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1k
Сергей Зайцев Полчаса назад
У меня как то с одним ассоциируется:
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1k
Шурман Полчаса назад
Блин да уже пробовали мясо мамонтов в Якутии , это еще в советских справочниках было написано когда они нашли тушу в мерзлоте и почти не тронутое мясо , решили попробовать , отварили но на вкус сказали полное г . Это не выдумки это реальные факты .
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5k
livaneth Полчаса назад
Если бы существовала хоть одна целая цепочка мамонтового ДНК, её можно было бы в слоновью яйцеклетку запихнуть и далее по сценарию. Всё интереснее, чем на котлеты.
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24
Дина Полчаса назад
Изверги.
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13k
Kostick 46 минут назад
напустили дыму)) белок, он и в африке белок. там бабочек-однодневок трескают, и ничего. я бы сожрал ту фрикадельку, всяко не страшней сосисок из пятёрки)))
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2k
Vladislav Grigorenko 52 минуты назад
Это не про науку, хотя научные методы применялись. Это про глобальную идею: "По мнению компании Vow, крупномасштабный забой животных - одна из причин глобального потепления." Грета поддерживает, Европа с Америкой убедительно настаивают. Хотите мяса? Х@й вам. Жрите, что дают, пока дают. Всё хайтехнолоджи - не тонет, и мухам очень нравится.
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29k
Ego sum qui sum Час назад
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