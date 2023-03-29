Австралийские учёные воссоздали мясо мамонта, и сделали из него фрикадельку

По словам экспертов, воздействие производства культивированного мяса на окружающую среду будет существенно ниже, чем при традиционном производстве мяса. При выращивании искусственного мяса, кроме того, задействуется примерно на 7-45 процентов меньше ресурсов. В мире ещё не так развито производство такого мяса, но некоторые компании, например Good Meat и Upside Foods, уже одобрены в США. Выращенное куриное мясо Good Meat также продают в магазинах в Сингапуре.