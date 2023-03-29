Австралийские учёные воссоздали мясо мамонта, и сделали из него фрикадельку

Австралийская компания изготовила "доисторическую" фрикадельку из воссозданного мяса мамонта. Мясо получили из имеющейся ДНК. Это - ещё одно доказательство того, на что способны биотехнологии.
Специалисты из австралийской компании по производству искусственного мяса Vow в лабораторных условиях воссоздали мясо шерстистого мамонта из имеющейся ДНК из мышечного белка мамонта. Также использовали ДНК слона - ближайшего живого родственника этого вида. В итоге мясо мамонта выращивали из целых 20 миллиардов клеток. Затем мясо превратили в фарш, и сделали из него "доисторическую" фрикадельку. Получился уникальный продукт, созданный из клеток нетрадиционных видов. Хотя учёные считают, что мясо наверняка вкусное, они боятся употреблять его в пищу, опасаясь, что древний белок окажется смертельно опасным.
"Этому белку тысячи лет. Поэтому мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, когда мы его съедим. Однако, если бы мы начали выращивать мясо ещё раз, учли бы некоторые особенности и сделали бы его более мягким для нашего пищеварения," - сказал профессор Эрнст Вольветанг, участник проекта.
Процесс выращивания мяса мамонта занял пару недель. По словам учёных, изначально планировалось воссоздать мясо дронта, однако, для этого не нашли подходящей последовательности ДНК. Они решили устроить такой проект, затронув важные для нашей планеты темы потери разнообразия видов и изменения климата. Но главная цель компании - продемонстрировать потенциал биотехнологий и искусственного мяса в качестве альтернативы забою животных. По мнению компании Vow, крупномасштабный забой животных - одна из причин глобального потепления.
По словам экспертов, воздействие производства культивированного мяса на окружающую среду будет существенно ниже, чем при традиционном производстве мяса. При выращивании искусственного мяса, кроме того, задействуется примерно на 7-45 процентов меньше ресурсов. В мире ещё не так развито производство такого мяса, но некоторые компании, например Good Meat и Upside Foods, уже одобрены в США. Выращенное куриное мясо Good Meat также продают в магазинах в Сингапуре.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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