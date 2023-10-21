Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали

Один из них заключён под стражу, а второго депортируют домой.
На днях на всю страну прогремел очередной скандал с группой детей мигрантов из Самарской области, которые стаей избивали и всячески кошмарили местных школьников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объяснил произошедшее классическим бытовым конфликтом и пообещал принять жесткие меры по отношению к приезжим ребятам.
Но вместо того, чтобы поблагодарить одного из самых толерантных губернаторов, который призвал относиться к расследованию дела аккуратно и не грести всех приезжих под одну гребёнку, друзья нападавших (некоторые тг-каналы пишут, что это участники избиений) записали для него видео, в котором грязно обругали и заявили, что их товарищам ничего не будет — максимум поставят на учёт.
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Как сегодня сообщил депутат Александр Хинштейн, мигранты, "пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области", задержаны. Ими оказались два брата из Таджикистана. Старшего арестовали, а младшего поместили в центр временного содержания и будет экстрадирован и в скором времени экстрадируют на родину. По данным депутата, их мать находится в Москве, отец — в Таджикистане. В Самаре были предоставлены самим себе.
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Что касается других участвовавших в избиении мигрантов, то с ними тоже всё хорошо — они уже дают показания.
"Уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" возбуждены в отношении Разматчона Сафолова, Алишера Косимова, Салмана Яронзода, Зурибека Яронзода, Хабибилло Урунбаева и Абдурахмона Мирзоева. Всем от 15 до 23 лет.
В отношении пяти иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному подозреваемому по ходатайству следователя продлили срок задержания на 72 часа." — пишут СМИ.
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Также сегодня появилось видео с извинениями от представителя таджикской диаспоры в Самарской области Сунатуло Назриевым. Примечательно, что на совещаниях властей региона с национальными представителями, которые прошли после всплывших видео с резонансными нападениями, Назриев отгораживал земляков и заявлял, что записавшие видео с оскорблениями в адрес губернатора, совсем не похожи на таджиков и акцент у них другой, высказав предположение, что это цыгане.
"От лица нашей диаспоры прошу прощения у губернатора и жителей Самарской области. Мы считаем, что произошедшие события, такие действия таджиков, которые проживают на территории Самарской области, недопустимы. Это не соответствует нормам и правилам нашей религии, нашей культуры, наших традиций. Зачинщиков определит закон, они должны понести заслуженное суровое наказание. Мне стыдно за моих земляков, я прошу за них прощения", — заявил в видеообращении представитель диаспоры.
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ВОТ И НАМ НЕ СЛЕДУЕТ
Гнать, и только гнать. С пожизненным запретом на въезд.