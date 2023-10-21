Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали

На днях на всю страну прогремел очередной скандал с группой детей мигрантов из Самарской области, которые стаей избивали и всячески кошмарили местных школьников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объяснил произошедшее классическим бытовым конфликтом и пообещал принять жесткие меры по отношению к приезжим ребятам.





Но вместо того, чтобы поблагодарить одного из самых толерантных губернаторов, который призвал относиться к расследованию дела аккуратно и не грести всех приезжих под одну гребёнку, друзья нападавших (некоторые тг-каналы пишут, что это участники избиений) записали для него видео, в котором грязно обругали и заявили, что их товарищам ничего не будет — максимум поставят на учёт.

