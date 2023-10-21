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Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали

Обматеривших губернатора Самарской области мигрантов задержали

Автор:
21 октября 2023 14:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Самарская область   губернатор   задержание   мигранты   нападения   оскорбления   скандал   
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Один из них заключён под стражу, а второго депортируют домой.

На днях на всю страну прогремел очередной скандал с группой детей мигрантов из Самарской области, которые стаей избивали и всячески кошмарили местных школьников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объяснил произошедшее классическим бытовым конфликтом и пообещал принять жесткие меры по отношению к приезжим ребятам.


Но вместо того, чтобы поблагодарить одного из самых толерантных губернаторов, который призвал относиться к расследованию дела аккуратно и не грести всех приезжих под одну гребёнку, друзья нападавших (некоторые тг-каналы пишут, что это участники избиений) записали для него видео, в котором грязно обругали и заявили, что их товарищам ничего не будет — максимум поставят на учёт.

Как сегодня сообщил депутат Александр Хинштейн, мигранты, "пообещавшие совершить насильственные действия сексуального характера с губернатором Самарской области", задержаны. Ими оказались два брата из Таджикистана. Старшего арестовали, а младшего поместили в центр временного содержания и будет экстрадирован и в скором времени экстрадируют на родину. По данным депутата, их мать находится в Москве, отец — в Таджикистане. В Самаре были предоставлены самим себе.

Что касается других участвовавших в избиении мигрантов, то с ними тоже всё хорошо — они уже дают показания.


"Уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" возбуждены в отношении Разматчона Сафолова, Алишера Косимова, Салмана Яронзода, Зурибека Яронзода, Хабибилло Урунбаева и Абдурахмона Мирзоева. Всем от 15 до 23 лет.


В отношении пяти иностранцев избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одному подозреваемому по ходатайству следователя продлили срок задержания на 72 часа." — пишут СМИ.

Также сегодня появилось видео с извинениями от представителя таджикской диаспоры в Самарской области Сунатуло Назриевым. Примечательно, что на совещаниях властей региона с национальными представителями, которые прошли после всплывших видео с резонансными нападениями, Назриев отгораживал земляков и заявлял, что записавшие видео с оскорблениями в адрес губернатора, совсем не похожи на таджиков и акцент у них другой, высказав предположение, что это цыгане.



"От лица нашей диаспоры прошу прощения у губернатора и жителей Самарской области. Мы считаем, что произошедшие события, такие действия таджиков, которые проживают на территории Самарской области, недопустимы. Это не соответствует нормам и правилам нашей религии, нашей культуры, наших традиций. Зачинщиков определит закон, они должны понести заслуженное суровое наказание. Мне стыдно за моих земляков, я прошу за них прощения", — заявил в видеообращении представитель диаспоры.

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Метки: Видео   Самарская область   губернатор   задержание   мигранты   нападения   оскорбления   скандал   
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25  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 50 минут назад
Если бы такое произошло у них на родине в Таджикистане, НИКТО С НИМИ ЦЕРЕМОНИТЬСЯ БЫ НЕ СТАЛ
.
ВОТ И НАМ НЕ СЛЕДУЕТ
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534
дмитрий викторович 39 секунд назад
А как же они без мамы поедут домой? Помогите семье воссоедениться!
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3k
NiThR0 3 минуты назад
Вот и этого лживого покрывателя Сатануло тоже на х. на историческую родину вместе с задержанными [мат]. Пусть живут на своей родине, откуда гнали русских и где про@бали все, что создано русскими, а теперь паразитируют здесь.
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5k
Babangdida 7 минут назад
А смысл в депортации? Чтобы они выросли ненавидящим нашу родину быдлом, мечтающем о реванше?
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13k
кот базилий 10 минут назад
Ждем следующего поста , как обизиан "строго" наказали штрафом в 500 руб за мат.Замнут и затихарят это "событие", простят....
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47
Ксения Лукашенкова-Денисова 14 минут назад
А давать отпор подобной мрази(без различия национальности) разве не стоит в приоритете у русских? Наша страна-наши правила!
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121k
parallax 15 минут назад
Почаще бы материли губернаторов и представителей силовых структур. Можно ещё и тумаков надавать, чтобы они наконец-то поняли, кого они в непомерном количестве запустили в странут.
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1k
muhandes 19 минут назад
Любые диаспоры должны быть вне закона!!!
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22k
Killgrave 20 минут назад
Таджики, узбеки, азеры и прочая грязь должна быть вычищена с территории РФ. Никаких разговоров с черной плесенью и паразитами.
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16k
куджо Полчаса назад
Диаспора это опг
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15k
Александр Полчаса назад
Гы! Очередное "на камеру"... Отрежь себе член в прямом эфире, тогда поверю, что ты "извиняешься и раскаиваешься"...
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3k
RaiJu Полчаса назад
Надо в ответ их забить камнями
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6k
Старичок 38 минут назад
принес извинения-очень хорошо. теперь извинения надо подкрепить реальными делами и собрать на родину за каждого хулигана одну тысячу земляков. и с песнями и прибаутками готовить новых выезжантов, потому как безмозглых дураков, готовых повторить "подвиги" этих дебилов пруд пруди.
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51k
Прораб 40 минут назад
Не грусти Мастурбек, сейчас обратно в аул поедешь, ослов любить.
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259
Homefighter 40 минут назад
Когда уже власть прозреет? Чего ждем? Исламские патрули как в гейропе?
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8k
Ntvl 45 минут назад
пиз.дец е.бан.ные обезьяы! Я биль, биль , Джек-пот себе на биль! Вот и будишь в тюряге делится своим выйгрышем! ... осло.ёбы сраный!
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12k
Rus77 46 минут назад
Так их, этому мама и папа научили!
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5k
Alex 54 минуты назад
Мочить черножопых.
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