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«Я оцепил территорию под себя»: глава республики Коми не понял упрёков за неправильную парковку и отчитал инспектора ДПС

«Я оцепил территорию под себя»: глава республики Коми не понял упрёков за неправильную парковку и отчитал инспектора ДПС

Автор:
26 апреля 2023 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: владимир уйба   глава   губернатор   инспектор дпс   парковка   республика коми   совещание   
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Ещё и приказал ему стоять с проблесковыми маячками, и ждать, пока «гарант конституции» не закончит «совещание».

Местные пожаловались на неправильно припаркованный автомобиль и инспектор подошёл, чтобы поговорить с хозяином машины. Оказалось, что это госмашина, а рядом с ней стоит глава республики Коми - Владимир Уйба.

Чиновник заявил, что ничего не нарушал, автомобиль стоит так потому, что он «проводит совещание»:

Это я провожу совещание. Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Ещё раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать: территория оцеплена для проведения совещания главы республики — гаранта Конституции. Встать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам? - отчитывал инспектора Владимир Уйба.

Глава Коми ещё известен и тем, что когда встречался с жителями республики, услышал много упрёков по качеству дорог, медицины и водоснабжения. И один из граждан заявил, что надо напрямую жаловаться Владимиру Путину. Тогда Уйба сказал:

 Для вас я – Путин. Какой Путин вам? А кто я для вас?

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Метки: владимир уйба   глава   губернатор   инспектор дпс   парковка   республика коми   совещание   
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25  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
Что за инспекторы пошли! Куйбу ни в куй не ставят!
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62
Алексей 16 минут назад
Местный царек
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−19
щепа 19 минут назад
рыба гниет с головы
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
Может, я чего не знаю, но, насколько я понимаю, он ведь действительно имеет право дать команду там оцепить на время проведения совещания и прочее. Только это все нужно заранее спланировать, оформить, выдать нужные директивы ГИБДД и сделать все правильно, по закону. А не по-пацански по понятиям, как в ролике.......
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12k
harlamov Полчаса назад
Завтра новость на яндексе:
Минюст обновил список инагентов. В него в частности включен:
##### А.А., инспектор ГИБДД республики Коми.
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25k
Сибиряк 40 минут назад
Инспектор который смог.
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12k
harlamov 44 минуты назад
"...территория оцеплена для проведения совещания главы республики гаранта Конституции".

Попутал этот петух что-то. Гарантом конституции является Президент Российской Федерации. А сотрудник ГИБДД не подчиняется главе исполнительной власти субъекта - губернатору.
Так что мог его озвиздюлить и провести задержание и приказ его засунуть ему же в задницу.
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3k
cnob7 44 минуты назад
очередной "я не лох какой-то" закончил свою государственную деятельность
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26
no. 46 минут назад
а не пора ли дяденьке?
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12k
harlamov 51 минуту назад
Ну что пацаны, победим Украину с таким руководством?
Я думаю уйба нам всем придет.
Пока такие ребята, как этот инспектор, на фронте идут под пули, в тылу вот это дерьмо все результаты труда и подвига бойцов сводит на нет.
Там война, а здесь откаты и воровство.
Там офицеры и солдаты, а здесь цыганский барон и холопы...
Нет, не вывезут пацаны на фронте всю Россию.
Там хохол, здесь предатель, там фашист, здесь феодал...
За всех ублюдков и мразей отдудвается пол процента населения...
Гавно этот уйба и вся эта путинская чиновничья кодла.
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12k
Shtoppi 51 минуту назад
ох_евший ушлепок от власти, типа "вы все говно, а вот я такой великий". хороший пример полной потери берегов местечковыми заправилами.
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1k
Николай 52 минуты назад
Херасе дерзкий)))))
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944
Kra 52 минуты назад
А он что, сам за рулем приехал?..
Пусть водитель отгонит машину на стоянку, а потом подъедет , заберет "гаранта".

Даааааа... не любят своего гОлову в Коми
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20k
иванов дмитрий 53 минуты назад
так выглядит феодальный строй.
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76
Кот Чеширский 59 минут назад
Самое ужасное, что он полагает, будто прав. Что его права безграничны, а любой, кто с этим не согласен, является врагом России. И он не один такой. Монархическое сознание.
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8k
SuperTroll Час назад
Очередной охеревший о власти и денег черт. Местный царек. Столбов у нас хватит..
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454
Damvrot Hohlam Час назад
Какое отвратительное рыло
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11k
Rus77 Час назад
Какой же тупой дегенерат этот - "Уйба" , а вот сотрудник красавчик, не испугался!
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5k
Макс73 Час назад
Вы в фамилии не ту букву поставили нужно друкую с точками над ней.
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12k
Андрей А Час назад
Местечковый царь и бог
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