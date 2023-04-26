«Я оцепил территорию под себя»: глава республики Коми не понял упрёков за неправильную парковку и отчитал инспектора ДПС

Местные пожаловались на неправильно припаркованный автомобиль и инспектор подошёл, чтобы поговорить с хозяином машины. Оказалось, что это госмашина, а рядом с ней стоит глава республики Коми - Владимир Уйба.

Чиновник заявил, что ничего не нарушал, автомобиль стоит так потому, что он «проводит совещание»: