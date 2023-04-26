«Я оцепил территорию под себя»: глава республики Коми не понял упрёков за неправильную парковку и отчитал инспектора ДПС

Ещё и приказал ему стоять с проблесковыми маячками, и ждать, пока «гарант конституции» не закончит «совещание».
Местные пожаловались на неправильно припаркованный автомобиль и инспектор подошёл, чтобы поговорить с хозяином машины. Оказалось, что это госмашина, а рядом с ней стоит глава республики Коми - Владимир Уйба.
Чиновник заявил, что ничего не нарушал, автомобиль стоит так потому, что он «проводит совещание»:
Это я провожу совещание. Граждане жалуются на то, на что жаловаться не надо. Ещё раз говорю: глава проводит совещание. Временно территорию я оцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда с проблесковыми и сказать: территория оцеплена для проведения совещания главы республики — гаранта Конституции. Встать и стоять, пока я не уеду. Дать приказ вам? - отчитывал инспектора Владимир Уйба.
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Глава Коми ещё известен и тем, что когда встречался с жителями республики, услышал много упрёков по качеству дорог, медицины и водоснабжения. И один из граждан заявил, что надо напрямую жаловаться Владимиру Путину. Тогда Уйба сказал:
Для вас я – Путин. Какой Путин вам? А кто я для вас?
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Понятно, что это фигура одобренная свыше, и глава местного МВД ссориться с ним не будет и все разрешения выдаст... только причем здесь закон.
Минюст обновил список инагентов. В него в частности включен:
##### А.А., инспектор ГИБДД республики Коми.
Попутал этот петух что-то. Гарантом конституции является Президент Российской Федерации. А сотрудник ГИБДД не подчиняется главе исполнительной власти субъекта - губернатору.
Так что мог его озвиздюлить и провести задержание и приказ его засунуть ему же в задницу.
Я думаю уйба нам всем придет.
Пока такие ребята, как этот инспектор, на фронте идут под пули, в тылу вот это дерьмо все результаты труда и подвига бойцов сводит на нет.
Там война, а здесь откаты и воровство.
Там офицеры и солдаты, а здесь цыганский барон и холопы...
Нет, не вывезут пацаны на фронте всю Россию.
Там хохол, здесь предатель, там фашист, здесь феодал...
За всех ублюдков и мразей отдудвается пол процента населения...
Гавно этот уйба и вся эта путинская чиновничья кодла.
P.S. И хоть от одного минусатора хочу услышать в чём я ошибаюсь.
Пусть водитель отгонит машину на стоянку, а потом подъедет , заберет "гаранта".
Даааааа... не любят своего гОлову в Коми