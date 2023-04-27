Мемные расследования: история появления негра с пальцем у виска

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Негр с пальцем у виска (негр с пальцем у головы) появился в 2016 году благодаря сериалу Hood Documentary. Изображение является стоп-кадром одной из серий.
Кстати, тем самым чернокожим парнем является актёр Кайод Овуми, играющий Риза Симпсона.
Мемы с Ризом стали делать ещё летом 2016 года, но настоящий успех пришёл в 2017 году, когда его стали использовать пользователи Twitter.
В англоязычном сегменте интернета мем распространился под названием "You can`t fail it if you drop it" (буквальный перевод: "Вы не можете потерпеть неудачу, если вообще забьёте болт на это"). В рунете мем стали использовать примерно в то же время.
Первыми эксплуатировать мем стали ВК-сообщества и обитатели Twitter.
Часто его применяют для иллюстрации идиотских советов, которые предлагают вообще отказаться от дела, нежели делать его кое-как.
В англоязычном сегменте интернета мем распространился под названием "You can`t fail it if you drop it" (буквальный перевод: "Вы не можете потерпеть неудачу, если вообще забьёте болт на это"). В рунете мем стали использовать примерно в то же время.
Первыми эксплуатировать мем стали ВК-сообщества и обитатели Twitter.
Часто его применяют для иллюстрации идиотских советов, которые предлагают вообще отказаться от дела, нежели делать его кое-как.
Примеры
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