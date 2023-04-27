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Мемные расследования: история появления негра с пальцем у виска

Мемные расследования: история появления негра с пальцем у виска

Автор:
27 апреля 2023 19:25
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2016 год   Мемостория   Мемы   задумайся   история мемов   негр с пальцем у виска   
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Негр с пальцем у виска (негр с пальцем у головы) появился в 2016 году благодаря сериалу Hood Documentary. Изображение является стоп-кадром одной из серий.
Кстати, тем самым чернокожим парнем является актёр Кайод Овуми, играющий Риза Симпсона.
Мемы с Ризом стали делать ещё летом 2016 года, но настоящий успех пришёл в 2017 году, когда его стали использовать пользователи Twitter.

В англоязычном сегменте интернета мем распространился под названием "You can`t fail it if you drop it" (буквальный перевод: "Вы не можете потерпеть неудачу, если вообще забьёте болт на это"). В рунете мем стали использовать примерно в то же время.

Первыми эксплуатировать мем стали ВК-сообщества и обитатели Twitter.

Часто его применяют для иллюстрации идиотских советов, которые предлагают вообще отказаться от дела, нежели делать его кое-как.

Примеры

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Метки: 2016 год   Мемостория   Мемы   задумайся   история мемов   негр с пальцем у виска   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 2 часа назад
вот это бы мне не помешало в студенческие времена

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Obrval 50 минут назад
Ты не додумаешься ни до чего крамольного, если не будешь думать вообще.
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Бернгард Кёне

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