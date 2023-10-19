Мемные расследование: история появления комикса "Расскажите о себе"

У мема есть и другие названия: "Welcome Aboard", "Собеседование", а также "Вы приняты".



Оригинальный мем создал Роб ДенБлейкер в декабре 2009 года. На нём была изображена сценка принятия на работу одного человечка. В оригинале работодатель задал вопрос соискателю: "Где вы видите себя через 10 лет?". На что собеседник отвечает: "В зеркале". После этого работодатель заявляет: "Вы приняты". На двери появляется название компании, в которую устраивался соискатель: Smartasses Inc. (от англ. "smartass" – хитрожопый).