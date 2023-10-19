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Мемные расследование: история появления комикса "Расскажите о себе"

Мемные расследование: история появления комикса "Расскажите о себе"

Автор:
19 октября 2023 16:28
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2009 год   Мемостория   Мемы   история мемов   комиксы   цианид и счастье   
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Один из самых ярких мемов 2009 года — мем "Расскажите о себе" из серии "Цианид и счастье". Кто был автором мема? И во что он трансформировался?
У мема есть и другие названия: "Welcome Aboard", "Собеседование", а также "Вы приняты".

Оригинальный мем создал Роб ДенБлейкер в декабре 2009 года. На нём была изображена сценка принятия на работу одного человечка. В оригинале работодатель задал вопрос соискателю: "Где вы видите себя через 10 лет?". На что собеседник отвечает: "В зеркале". После этого работодатель заявляет: "Вы приняты". На двери появляется название компании, в которую устраивался соискатель: Smartasses Inc. (от англ. "smartass" – хитрожопый).
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Довольно быстро стрип стали переделывать под самые разные компании. Мем перекочевал в другие сегменты интернет (в том числе и в рунет).

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Метки: 2009 год   Мемостория   Мемы   история мемов   комиксы   цианид и счастье   
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