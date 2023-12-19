Как появился мем "Современные проблемы требуют современных решений"

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Это один из немногих мемов, в котором шакальность картинки составляет 10 из 10 возможных. Вся надежда на нейронные сети...
В рунете данный мем успешно перекочевал из англоязычного сегмента, где его знают по одноимённому названию "Modern Problems Require Modern Solutions".
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Источником оригинального изображения является стоп-кадр из 1 эпизода 2 сезона "Шоу Шапелла". В скетче, который вышел в эфир 21 января 2004 года; Дэйв Шапелл играл роль кандидата в президенты.
Примечательно, что родился мем лишь 5 декабря 2018 года, когда обитатель Реддита под ником imthatguy25 опубликовал стёбную картинку с надписью "Когда ты не хочешь рожать ребенка, но уже слишком поздно для аборта, так что ты просто решаешь его не вакцинировать".
Изображение практически сразу стало вирусным и стало появляться в самых разных вариациях сначала на Реддите, а потом и в социальных сетях. В декабре 2018 года его стали активно использовать в мем-сообществах рунета.
Примечательно, что родился мем лишь 5 декабря 2018 года, когда обитатель Реддита под ником imthatguy25 опубликовал стёбную картинку с надписью "Когда ты не хочешь рожать ребенка, но уже слишком поздно для аборта, так что ты просто решаешь его не вакцинировать".
Изображение практически сразу стало вирусным и стало появляться в самых разных вариациях сначала на Реддите, а потом и в социальных сетях. В декабре 2018 года его стали активно использовать в мем-сообществах рунета.
Вариации
Источник:
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Метки: 2018 год Мемостория Мемы Современные проблемы требуют современных решений Шоу Шапелла история мемов
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